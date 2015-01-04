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Qualcomm CES 2015 fuarında nesnelerin internetine odaklanacak

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm CES 2015 fuarında nesnelerin internetine odaklanacak

Galaxy Note 4 LTE-A versiyonu ile Snapdragon 810 yongasetinin beklenenden erken piyasaya çıkacağı ümidine kapılırken, benchmark skorlarının ortaya çıkmasıyla hayal kırıklığına uğradık. Meraklı bekleyiş devam ederken Qualcomm şimdilik bu konuda bir açıklama yapmayacak gibi görünüyor. 

CES 2015 fuarında sahne alacak olan firma nesnelerin interneti kavramının gelecekteki evlerimii nasıl değiştireceğini anlatacak. Örneğin musluklarınız ne kadar suyun aktığını size uyarı yoluyla bildirecek. Veya çamaşır makinası yıkama işleminin tamamlandığını ve kurutmaya geçilmesi gerektiğini aktaracak. Ampülleriniz gelen arama olduğunda farklı tonlara bürünerek uyarı verecek veya ilaç kutunuz ilaç içme zamanının geldiğini bildirecek. Qualcomm tanıtım videosunda Lumia 1020 modeline yer vererek muhtemel sepkülasyonların da önüne geçmiş. 

Qualcomm'un sessizliği bu fuarda Snapdragon 805 yongasetinin ön planda olacağını düşünmemize neden oluyor. Bununla birlikte firma arka kısmında kontrol tuşu olan ve Snapdragon 800 ailesinden bir yongaseti kullanan bir akıllı telefonun ipuçlarını vermişti. Bu da muhtemelen Snapdragon 800 yongasetli Asus ZenFone veya Snapdragon 805 yongasetli LG G Flex 2 olacak. Ancak Qualcomm fuarda bir sürpriz de yapabilir. 

http://www.phonearena.com/news/CES-teaser-from-Qualcomm-shows-you-the-house-of-the-future-powered-by-mobile-devices_id64305 Yorum Yaz
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