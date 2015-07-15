Qualcomm Halo kablosuz şarj teknolojisini Formula E serisine getiriyor

Uzun yıllardır kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışmalar yapan Qualcomm, Halo adını verdiği platform ile bu çalışmalarını bir çatı altında toplamıştı. Bir süredir yarış turnuvalarındaki güvenlik araçlarında teknolojisini test eden Qualcomm, bu kez Formula E serisine katılıyor.





ABD'de ilk kez yapılacak olan ve tamamen elektrikli araçlardan oluşan Formula E serisi motor endüstrisinin geleceğini şekillendirmek ve çevreci çözümler açısından önem taşıyor. FIA çatısı altında yapılan yarışlar Eylül 2014 tarihinde Çin'de başlamış ve Haziran 2015 tarihinde de Londra'da sona ermişti. Miami yarışları ise Mart ayında yapılmıştı.





Toplam 10 ülkede yapılan yarışlarda iki pilottan oluşan 10 takım mücadele ediyor. Üreticilerin alternatif çözümlerini görebilmek amacıyla açık olarak yapılan yarışlara, yeniliğini sergilemek isteyen elektrik motorunu geliştiren üreticiler başvurabiliyor. Yarışlarda efsane pilot Ayrton Senna'nın yeğeni de Hintli Mahindra ekibinde mücadele ediyor.





Qualcomm Halo teknolojisi Formula E serisinde toplam 4 araca hayat veriyor. Bunların ikisi güvenlik aracı, ikisi de tıbbi yardım aracı olarak görev yapıyor. BMW i8 modelini temel alan araçlar Qualcomm Halo plakalarının üzerine gelerek bataryalarını şarj edebiliyor. Bu esnada bir akıllı telefon uygulamasından plakaların tam paralel olup olmadığını görebiliyor. Sonrasında ise enerji akımı başlıyor. Eğer araya bir yabancı cisim girerse enerji akımı anında kesiliyor.





İndüktif şarj tekniğini kullanan Qualcomm Halo, bir plakadan AC akımı manyetik dalga haline çevrilerek dağıtılırken, diğer bir plaka da manyetik dalgaları alarak DC akıma çeviriyor. Bu teknoloji normalde mobil cihazlarda kullanılıyordu. Ancak araçlar için daha büyük ve daha güçlü enerji yayan plakalar geliştirilmesi gerekli.





Qualcomm bunu başarırken, enerji verimliliğini de en üst düzeyde tutmayı başarıyor. Kablolu şarj sistemlerinde yüzde 95 enerji verimliliği seviyesi yakalanırken, kablosuz şarj sistemlerinde de bu rakam yüzde 90'a çıkabiliyor.





Qualcomm Halo için BMW i8 araçlarında da bir takım modifiyeler yapılmış. Aracın arka koltukları kaldırılırken, deri kaplama da sökülmüş ve karbon fiber ile kaplanmış. Ön iki koltuğun çevresi de bir kafesle sarılmış. Şarj plakası ise bir kutu şeklinde arka bagajda bulunuyor. Uyumlu uygulamanın takibi için pilot konsoluna bir akıllı telefon entegre edilmiş.





Formula E yarışlarının gelecek yıl tamamen kablosuz şarj sistemleri ile donatılacağı ümit ediliyor. Qualcomm bu konuda titiz çalışmalar yürütüyor ve farklı otomotiv üreticileri ile temas halinde. Ayrıca Formula E haricinde taksilerin yolcu aldıkları duraklarda kendisini kablosuz şarj edecek plakaların olması ya da yol üzerinde sıralı plakalar ile hareket halinde iken de şarj olabilme planlanan projeler arasında.

http://arstechnica.com/cars/2015/04/cutting-the-cord-ars-goes-hands-on-with-qualcomm-halo-wireless-car-charging/