Qualcomm, LG G5'in Snapdragon 820 ile geleceğini doğruladı

Geçtiğimiz yıl hem Qualcomm için hem de onunla ortak çalışan akıllı telefon üreticileri için zorlu dönemlere sahne oldu. Snapdragon 810 çipsetinin ısınma problemiyle uzunca bir süre gündeme gelmesi, bu çipseti tercih eden üreticileri de zora soktu. Isınma problemi ilk etapta HTC One M9 ile sükse yaptı, sonrasında Qualcomm çipseti bir kaç kez revize etse de istenen stabilite bir türlü sağlanamadı.
http://www.gsmarena.com/qualcomm_confirms_that_lgs_g5_will_sport_the_snapdragon_820_chipset-news-16685.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung bu durumdan Exynos'a sığınarak kaçarken LG'de ilginç bir yolla etkiyi en aza indirdi. Üreticiyle özel olarak çalışan şirket daha düşük frekanslı Snapdragon 808 çipsetini tercih etti. Isınma problemi daha az olduğu için maksimum frekansta daha uzun süre çalışabilen bu işlemci performans olarak tatmin edici seviyedeydi.
Qualcomm, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla birlikte bu sene LG'nin de Snapdragon 820 çipsetini kullanacağını onayladı. 21 Şubat tarihindeki sunuma dikkat çeken tweet çipset üreticisinin Snapdragon 820 ürününe güvendiğinin de göstergesi. Bakalım ürünler raflara çıktığında performanslar hangi seviyede olacak.
http://www.gsmarena.com/qualcomm_confirms_that_lgs_g5_will_sport_the_snapdragon_820_chipset-news-16685.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dediğinize katılmıyorum. lumia 950 xl sıvı soğutmayı kullanıyor. sony'nin sistemi ile aynı. demekki tek seferde etkin çalışan bir sistem yapmak mümkünmüş.
sony ise dediğiniz gibi, z2'de kullanmasına rağmen lumia 950 xl'deki başarıya yakın bir başarıyı ancak z5 de yakaladı. z2-z3-z4 yada namı diğer z3+ ise hep ısındı ve bu sorundan muzdarip oldular.
Not: Çıkarılabilir batarya da -eskiden Samsung'da yapıyordu- önemli bir avantaj.
Sony termal pasta ve ufak bakır borular kullandı ısıyı atmak için.
2015 amiral gemilerinde android cephesinde en uzun 4k kaydini yapan telefon z5 oldu.sony sogutma ve sarj konusunu iyi yapiyor.ama ona ragmen onceki z serilerine gore s810'lu modellerde biraz gerileme oldu.
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