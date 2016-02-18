Qualcomm, LG G5'in Snapdragon 820 ile geleceğini doğruladı

Samsung bu durumdan Exynos'a sığınarak kaçarken LG'de ilginç bir yolla etkiyi en aza indirdi. Üreticiyle özel olarak çalışan şirket daha düşük frekanslı Snapdragon 808 çipsetini tercih etti. Isınma problemi daha az olduğu için maksimum frekansta daha uzun süre çalışabilen bu işlemci performans olarak tatmin edici seviyedeydi.

Qualcomm, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla birlikte bu sene LG'nin de Snapdragon 820 çipsetini kullanacağını onayladı. 21 Şubat tarihindeki sunuma dikkat çeken tweet çipset üreticisinin Snapdragon 820 ürününe güvendiğinin de göstergesi. Bakalım ürünler raflara çıktığında performanslar hangi seviyede olacak.

http://www.gsmarena.com/qualcomm_confirms_that_lgs_g5_will_sport_the_snapdragon_820_chipset-news-16685.php

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Geçtiğimiz yıl hem Qualcomm için hem de onunla ortak çalışan akıllı telefon üreticileri için zorlu dönemlere sahne oldu. Snapdragon 810 çipsetinin ısınma problemiyle uzunca bir süre gündeme gelmesi, bu çipseti tercih eden üreticileri de zora soktu. Isınma problemi ilk etapta HTC One M9 ile sükse yaptı, sonrasında Qualcomm çipseti bir kaç kez revize etse de istenen stabilite bir türlü sağlanamadı.