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Qualcomm, LG G5'in Snapdragon 820 ile geleceğini doğruladı

LG'nin G5 modelinde Snapdragon 820 kullanılması hiç bir takipçi için sürpriz olmayacaktır. Qualcomm'da bu durumu doğrulayarak geçen yıla benzer bir farklılığın yaşanmayacağını onayladı.
3 yıl
3,5b
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19
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz yıl hem Qualcomm için hem de onunla ortak çalışan akıllı telefon üreticileri için zorlu dönemlere sahne oldu. Snapdragon 810 çipsetinin ısınma problemiyle uzunca bir süre gündeme gelmesi, bu çipseti tercih eden üreticileri de zora soktu. Isınma problemi ilk etapta HTC One M9 ile sükse yaptı, sonrasında Qualcomm çipseti bir kaç kez revize etse de istenen stabilite bir türlü sağlanamadı.

Samsung bu durumdan Exynos'a sığınarak kaçarken LG'de ilginç bir yolla etkiyi en aza indirdi. Üreticiyle özel olarak çalışan şirket daha düşük frekanslı Snapdragon 808 çipsetini tercih etti. Isınma problemi daha az olduğu için maksimum frekansta daha uzun süre çalışabilen bu işlemci performans olarak tatmin edici seviyedeydi. 
Qualcomm, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla birlikte bu sene LG'nin de Snapdragon 820 çipsetini kullanacağını onayladı. 21 Şubat tarihindeki sunuma dikkat çeken tweet çipset üreticisinin Snapdragon 820 ürününe güvendiğinin de göstergesi. Bakalım ürünler raflara çıktığında performanslar hangi seviyede olacak. 

http://www.gsmarena.com/qualcomm_confirms_that_lgs_g5_will_sport_the_snapdragon_820_chipset-news-16685.php Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Bu s810 ısınma sorunu neden z5,z5c ve z5p'de boy göstermiyor. Aynı işlemciyi Sony kullanınca sıkıntı yok, Lg kullanamaz bile o derece ısınıyor, Htc kullanınca elinde patlıyor. Sanki başka bir mevzu var işin arkasında. Birileri para mı yediriyor üreticiy?
Bu s810 ısınma sorunu neden z5,z5c ve z5p'de boy göstermiyor. Aynı işlemciyi Sony kullanınca sıkıntı yok, Lg kullanamaz bile o derece ısınıyor, Htc kullanınca e...
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YediyuzYetmisYedi 3 yıl
Bu telefon munkunse hic gelmesin
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kadirirdem 3 yıl
başka işlemci mi var onunla geleceği belli zaten....
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Das Boot 3 yıl
Ne performansı ya
Hala bu pazarlama cümlelerine inanan var mı? Snapdragon 800 bile her halta yetiyor iken halen cihazın yonga setiyle ürünü nereye kadar pazarlayacaklar?
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Windows10 3 yıl
Farwynd
Bu termal boruları telefon için uygun seviyeye indirmek kolay değil. İndirdikten sonra da nereye koyacaksın gibi faktörler var. Sony bu işi Z2den beri yapıyor.O yüzden z serisinin artık klasikleşen iskeletinde bakır boruların yeri, efektifliği belli.

dediğinize katılmıyorum. lumia 950 xl sıvı soğutmayı kullanıyor. sony'nin sistemi ile aynı. demekki tek seferde etkin çalışan bir sistem yapmak mümkünmüş.
sony ise dediğiniz gibi, z2'de kullanmasına rağmen lumia 950 xl'deki başarıya yakın bir başarıyı ancak z5 de yakaladı. z2-z3-z4 yada namı diğer z3+ ise hep ısındı ve bu sorundan muzdarip oldular.
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Asus535 3 yıl
Isınma sorununa katkısı olabilir, LG ısrarla G2 sonrası telefonlarında 1920x1080'den fazla çözünürlüklü ekranlar kullanmaya başladı. Sony'nin böyle bir uygulaması yok diye biliyorum
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FRAPS_TR 3 yıl Windows10
İlgisi yok kullanmadan yorum yapıyorsunuz. Z3 kullanıyorum daha once l920 kullanıyordum. 920 cayır cayır yanarkenn z3 de zerre ısınma yok. Oyun oynarken bile hissetmiyorsunuz ısınmayı
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SERDARbdrm 3 yıl
Acaba s7 deki sd820 ile ayni frekansda mi calisacak? Qualcomm bu konuda hep Samsunga torpil yapiyor. Zaten SoC i samsung dokuyor fabrikasinda :)
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stalker(1979) 3 yıl
Samsung galaxy s7 snapdragon 820 ile Türkiye'ye gelmeliydi bence. Lg g5 snapdragon 820 ile belkide Türkiye'de önemli bir avantaj elde edecek.
Not: Çıkarılabilir batarya da -eskiden Samsung'da yapıyordu- önemli bir avantaj.
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Bu s810 ısınma sorunu neden z5,z5c ve z5p'de boy göstermiyor. Aynı işlemciyi Sony kullanınca sıkıntı yok, Lg kullanamaz bile o derece ısınıyor, Htc kullanınca elinde patlıyor. Sanki başka bir mevzu var işin arkasında. Birileri para mı yediriyor üreticiy?
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Farwynd 3 yıl gcb1903
gcb1903
Bu s810 ısınma sorunu neden z5,z5c ve z5p'de boy göstermiyor. Aynı işlemciyi Sony kullanınca sıkıntı yok, Lg kullanamaz bile o derece ısınıyor, Htc kullanınca elinde patlıyor. Sanki başka bir mevzu var işin arkasında. Birileri para mı yediriyor üreticiy?

Sony termal pasta ve ufak bakır borular kullandı ısıyı atmak için.
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aycibin 3 yıl gcb1903
gcb1903
Bu s810 ısınma sorunu neden z5,z5c ve z5p'de boy göstermiyor. Aynı işlemciyi Sony kullanınca sıkıntı yok, Lg kullanamaz bile o derece ısınıyor, Htc kullanınca elinde patlıyor. Sanki başka bir mevzu var işin arkasında. Birileri para mı yediriyor üreticiy?

2015 amiral gemilerinde android cephesinde en uzun 4k kaydini yapan telefon z5 oldu.sony sogutma ve sarj konusunu iyi yapiyor.ama ona ragmen onceki z serilerine gore s810'lu modellerde biraz gerileme oldu.
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lg, qualcomm ve
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