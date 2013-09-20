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Qualcomm, Lumia 1520 modelindeki Snapdragon 800 işlemcisini yanlışlıkla doğruladı

5 yıl
1,5b
1
88
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, Lumia 1520 modelindeki Snapdragon 800 işlemcisini yanlışlıkla doğruladı


Nokia'nın 6 inçlik Full HD Phablet modeli Lumia 1520 ile ilgili bir süredir önemli sızıntılar internette paylaşılıyor ve 22 Ekim tarihinde resmi lansman olacağına dair bir kanaat oluşmuş durumda. Microsoft'un Windows Phone ekosisteminde birlikte çalıştığı Qualcomm, yanlışlıkla da olsa Lumia 1520 modelindeki işlemciyi doğruladı.

Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümünün özelliklerini anlattığı bir tweet'e takipçilerden biri bununla Lumia 1520 modelinin kastetildiği cevabını verdi. Bu kez Snapdragon resmi Twitter hesabından takipçinin tweet'i desteklendi ve bu müthiş cihazın bir parçası olmaktan gurur duyulduğu belirtildi. 

Ancak kısa süre sonra Snapdragon hesabından bir yanlış anlaşılma olduğu ve gelecek cihazlar hakkında herhangi bir bilgi sahibi olunmadığı şeklinde bir Tweet daha atıldı. 

Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile ekosistemin Full HD çözünürlük ve Snapdragon 800 sınıfına yükselmesi bekleniyor. Amiral gemi modellerinde bu özellikler yer alacakken, orta seviye modellerde ise Snapdragon 400 çözümüne yer verilecek.

Nokia'nın Lumia 1520 modelini Kasım ayından itibaren satışa sunacağı şeklinde operatör bilgileri mevcut. Modelin beklenen satış fiyatı ise 699$. 

http://www.wpcentral.com/lumia-1520-snapdragon-800-cpu-confirmed-qualcomm Yorum Yaz
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Jurgen Klopp 5 yıl en beğenilen
6 inç full HD ekran , 4 çekirdek snapdragon800 işlemci , 2gb ram , 20mp pureview kamera , 3400 mah batarya..

Piyasayı yerinden oynatır.. Daha ne olsun?
6 inç full HD ekran , 4 çekirdek snapdragon800 işlemci , 2gb ram , 20mp pureview kamera , 3400 mah batarya..Piyasayı yerinden oynatır.. Daha ne ols...
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3 Yanıt Yanıtla +32
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DemirKipi 5 yıl gokhans19
gokhans19

POSE1DON

6 inç full HD ekran , 4 çekirdek snapdragon800 işlemci , 2gb ram , 20mp pureview kamera.

Piyasayı yerinden oynatır.. Daha ne olsun?

Wp nedeniyle birşey yapması imkansız.

frt-_-ctn

Nokia adıyla çıkmış en güçlü donanıma sahip model olacak sanırım. Microsoft zarar edeceği işe girmez vardır bir hesabı bekleyip göreceğiz.

Microsoftmu zarar edeceği işe girmez
Windows rt ve windows 8den zarar eden googlemıydı yoksa.


Ya işletim sistemi düşmanı olmayın gözünüzü seveyim. Yok Android ezer, yok iOS parçalar, yok rakipsiz ve tek Windows Phone.

Nereden biliyor bu insanlar ben merak ediyorum. Sırrınızı bana da verin de ben de önceden önceden yorum yapayım. 5 sene sonra Windows Phone lider olacak belki. İmkansız mı?

Akıllı telefon alıp, bir tek Facebook'a giren insanlar gelip buralarda şu çakar, bu gömer muhabbetleri ediyorlar.

Yapmayın gözünüzü seveyim. Hangisi güzel geliyorsa onu alın. Aldığınız ve bildiğiniz telefon hakkında yorum yapın. Sebepsiz karalama yapmanın bir anlamı yok.

Bir de şu döneme göre yorum yapın. Gelecek hakkında kesin konuşmayın. Çok biliyorsanız buyurun haberleri siz yapın.

Note serisi çıktığında "bu ne ya hayvan gibi telefon" kim alsın bunu diyorlardı. Telefon rekorlar kırdı resmen.
gokhans19POSE1DON6 inç full HD ekran , 4 çekirdek snapdragon800 işlemci , 2gb ram , 20mp pureview kamera.
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Basteryus 5 yıl Jurgen Klopp
POSE1DON

6 inç full HD ekran , 4 çekirdek snapdragon800 işlemci , 2gb ram , 20mp pureview kamera.

Piyasayı yerinden oynatır.. Daha ne olsun?

3400 Mah pili unutmuşsun

POSE1DON6 inç full HD ekran , 4 çekirdek snapdragon800 işlemci , 2gb ram , 20mp pureview kamera.Piyasayı yerinden oynatır.. ...
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LilTunechi 5 yıl
Microsoft iyi cihaz çıkarmaz yoksa seneye satamaz
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DH Misafiri 5 yıl
ben lumia kullandım bi bok yükleyemedim için androide geçtim bunda oyun uygulama diye yükledim başka bişey çıkıyor bunuda kullansınlar sonra ben bakarım.
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl
Şu işlemciyi L 1020 e taksanda gözümüz kapalı alsak :S
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amönyak 5 yıl DH Misafiri
Abdroidde fark yok sanki oyun bolumunde porno uygulamaları var
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kpln04 5 yıl
jumuu
Brky4 çekirdekli 2 gb ramli androidin sunduğu performansı, 600 liralik lumia bilmem ne sunuyormuş falan bilmem ne bilmem ne. Saçma sapan kim söylüyor bunları size, nerden duyuyorsunuz. Ömründe hayatında nexus kullandın mı ?
Kimse soylemedi,ben bizzat 620de gördüm.4 çekirdekli bi telefondan daha hızlı L620.market olayına falan bişi desen anlıcamda stabilesine,hızına bişi diyince yanlış biliyosun deriz.lumiaların hepsi hızlı ve stabil, bunu en koyu android fanları bile kabul ediyor artık.

java tellerde hızlı ve stabil onları mı alalım
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free4200 5 yıl
depeche35
Sizce Nexus5 mi yoksa lumia1520 mi ?Teşekkür ederim ...

Nexus 5. Buradaki WP haberine giren çoğunluğa bakma. WP alırsan pişman olursun.
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amönyak 5 yıl free4200
Çamur gibi kamera çöp Bi işletim sistemi dimi Bi uygulamadan kazanan telefon nexus ekran kotu fanboyluğu kesin
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The Tenth Doctor 5 yıl
depeche35

Sizce Nexus5 mi yoksa lumia1520 mi ?Teşekkür ederim ...


Nexus 5 tabiki.
Lumia 1520 alırsan artıları ne olacak ? Kamerası, performansı, internet hızı , batarya süresi , ekranı. Başka ne artısı var ?
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amönyak 5 yıl The Tenth Doctor
Nexus5in ne olacak ha kasa kasa hal olcak sonra çıldırcan
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mert263 5 yıl
1520 gibi über hızlı telefonu hala nexus 5 gibi plastik telefonla karşılaştıranlar var



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e-Militarist 5 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step

depeche35

Sizce Nexus5 mi yoksa lumia1520 mi ?Teşekkür ederim ...


Nexus 5 tabiki.
Lumia 1520 alırsan artıları ne olacak ? Kamerası, performansı, internet hızı , batarya süresi , ekranı. Başka ne artısı var ?


+1 ;)

Bu artısı var bir de.
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depeche35 5 yıl
Sizce Nexus5 mi yoksa lumia1520 mi ?
Teşekkür ederim ...
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msgstr 5 yıl
Microsoft Nokia'yi zor duruma sokuncaya kadar kullandi. Microsoft kotu niyetliydi bence Nolia'nin batmasini dort gozle bekliyordu ki kelepir bir sekilde satin alsin. Oyle de oldu zaten. Simdi satin aldiktan sonra bakin nasil da telefonlara snapdragon 800 koyuyor. Onceden dandik islemcilerden baskasina destek vermezdi windows phone 8 platformu. Nokia sen nasil yedin bu numarayi?
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msgstr 5 yıl
Microsoft Nokia'yi zor duruma sokuncaya kadar kullandi. Microsoft kotu niyetliydi bence Nolia'nin batmasini dort gozle bekliyordu ki kelepir bir sekilde satin alsin. Oyle de oldu zaten. Simdi satin aldiktan sonra bakin nasil da telefonlara snapdragon 800 koyuyor. Onceden dandik islemcilerden baskasina destek vermezdi windows phone 8 platformu. Nokia sen nasil yedin bu numarayi?
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FakülteninReyizi 5 yıl
nexus 4 kullanicisi telefonun neyini savunabilir arkadas biz de kullandik baktik inceledik.Telefon rehbere 4sn de giriyor zaten modelin adini 4snde girdigi icin nexus 4 demisler.Bre utanmazlar 3310 bile bastiginin saniyesinde girerken sen 2013 model telefona 4snyi nasil aciklayabilirsin.Ha diger ozelliklerine gelelim guncellemesi guzel diyorsunuz.Yahu bu telefonun hoparloru guncellemeyle mi gelisecek cin mali hoparlor koymuslar resmen.Kamerasi da guncellemeyle mi duzelecek ? Androidi seven insan ios wp kullanmayan insandir acik ve net.abi 2gb ram 2ghz 4 cekirdek uf ne kadar hizli diye kendinizi kandirin.Sen telefona 900 gb ram koysan zaten telefon 890gb ini kullaniyor ne anladim ben bu isten.İslemcilerin de 4unun aktif kullanildigi supheli.Hala android savunanlar var yazik vallahi.
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e-Militarist 5 yıl
Her işimiz bitti, uygulama yarıştırıyoruz şimdi de. Bırakın kardeşim bu işleri. Nokia donanımda üstüne koya koya gidiyor hedefe. Kabul edin artık. forum.donanimhaber.com/... girin sadece son 5-6 sayfaya bakın. Oyunsa oyun, uygulamaysa uygulama.
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_EsmeR 5 yıl
Aklımı karıştırmayın yahu ne güzel 1020 yi bekliyordum :S
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CertificatedStaff 5 yıl
Fişek gibi mübarek
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Brky 5 yıl
hawloo

Brky4 çekirdekli 2 gb ramli androidin sunduğu performansı, 600 liralik lumia bilmem ne sunuyormuş falan bilmem ne bilmem ne. Saçma sapan kim söylüyor bunları size, nerden duyuyorsunuz. Ömründe hayatında nexus kullandın mı ?
Lumia 520 bütün android modellerden daha hızlı rehberi açar. Laf yapma bana. Kanıtla nexusun daha hızlı açtığını.


Spekülasyon kısmı bitmez. Sende bana kanıtla o zaman lumia nın daha hızlı açtığını, ayrıca telin hızlı olup olmadığını rehberi açıp bakarak yorumlayan ilk seni görüyorum.
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