Qualcomm, Lumia 1520 modelindeki Snapdragon 800 işlemcisini yanlışlıkla doğruladı

Haber Editörü
Nokia'nın 6 inçlik Full HD Phablet modeli Lumia 1520 ile ilgili bir süredir önemli sızıntılar internette paylaşılıyor ve 22 Ekim tarihinde resmi lansman olacağına dair bir kanaat oluşmuş durumda. Microsoft'un Windows Phone ekosisteminde birlikte çalıştığı Qualcomm, yanlışlıkla da olsa Lumia 1520 modelindeki işlemciyi doğruladı.
Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümünün özelliklerini anlattığı bir tweet'e takipçilerden biri bununla Lumia 1520 modelinin kastetildiği cevabını verdi. Bu kez Snapdragon resmi Twitter hesabından takipçinin tweet'i desteklendi ve bu müthiş cihazın bir parçası olmaktan gurur duyulduğu belirtildi.
Ancak kısa süre sonra Snapdragon hesabından bir yanlış anlaşılma olduğu ve gelecek cihazlar hakkında herhangi bir bilgi sahibi olunmadığı şeklinde bir Tweet daha atıldı.
Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile ekosistemin Full HD çözünürlük ve Snapdragon 800 sınıfına yükselmesi bekleniyor. Amiral gemi modellerinde bu özellikler yer alacakken, orta seviye modellerde ise Snapdragon 400 çözümüne yer verilecek.
Nokia'nın Lumia 1520 modelini Kasım ayından itibaren satışa sunacağı şeklinde operatör bilgileri mevcut. Modelin beklenen satış fiyatı ise 699$.
http://www.wpcentral.com/lumia-1520-snapdragon-800-cpu-confirmed-qualcomm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Piyasayı yerinden oynatır.. Daha ne olsun?
Ya işletim sistemi düşmanı olmayın gözünüzü seveyim. Yok Android ezer, yok iOS parçalar, yok rakipsiz ve tek Windows Phone.
Nereden biliyor bu insanlar ben merak ediyorum. Sırrınızı bana da verin de ben de önceden önceden yorum yapayım. 5 sene sonra Windows Phone lider olacak belki. İmkansız mı?
Akıllı telefon alıp, bir tek Facebook'a giren insanlar gelip buralarda şu çakar, bu gömer muhabbetleri ediyorlar.
Yapmayın gözünüzü seveyim. Hangisi güzel geliyorsa onu alın. Aldığınız ve bildiğiniz telefon hakkında yorum yapın. Sebepsiz karalama yapmanın bir anlamı yok.
Bir de şu döneme göre yorum yapın. Gelecek hakkında kesin konuşmayın. Çok biliyorsanız buyurun haberleri siz yapın.
Note serisi çıktığında "bu ne ya hayvan gibi telefon" kim alsın bunu diyorlardı. Telefon rekorlar kırdı resmen.
3400 Mah pili unutmuşsun