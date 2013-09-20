Qualcomm, Lumia 1520 modelindeki Snapdragon 800 işlemcisini yanlışlıkla doğruladı









Nokia'nın 6 inçlik Full HD Phablet modeli Lumia 1520 ile ilgili bir süredir önemli sızıntılar internette paylaşılıyor ve 22 Ekim tarihinde resmi lansman olacağına dair bir kanaat oluşmuş durumda. Microsoft'un Windows Phone ekosisteminde birlikte çalıştığı Qualcomm, yanlışlıkla da olsa Lumia 1520 modelindeki işlemciyi doğruladı.





Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümünün özelliklerini anlattığı bir tweet'e takipçilerden biri bununla Lumia 1520 modelinin kastetildiği cevabını verdi. Bu kez Snapdragon resmi Twitter hesabından takipçinin tweet'i desteklendi ve bu müthiş cihazın bir parçası olmaktan gurur duyulduğu belirtildi.





Ancak kısa süre sonra Snapdragon hesabından bir yanlış anlaşılma olduğu ve gelecek cihazlar hakkında herhangi bir bilgi sahibi olunmadığı şeklinde bir Tweet daha atıldı.





Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile ekosistemin Full HD çözünürlük ve Snapdragon 800 sınıfına yükselmesi bekleniyor. Amiral gemi modellerinde bu özellikler yer alacakken, orta seviye modellerde ise Snapdragon 400 çözümüne yer verilecek.





Nokia'nın Lumia 1520 modelini Kasım ayından itibaren satışa sunacağı şeklinde operatör bilgileri mevcut. Modelin beklenen satış fiyatı ise 699$.

http://www.wpcentral.com/lumia-1520-snapdragon-800-cpu-confirmed-qualcomm