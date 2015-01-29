Qualcomm : Önemli bir müşterimiz Snapdragon 810 yongasetinden vazgeçti





Samsung'un Exynos 7 Octa ile Snapdragon 810'a karşı yeni bir cephe açtığı ve Galaxy S6 amiral gemi modelinde bu mücadeleye şahit olacağımıza dair iddialar Qualcomm cephesinden gelen bir açıklama ile doğrulanmış oldu.





Firma yaptığı açıklamada isim vermeden büyük bir müşterisinin amiral gemi modelinde Snapdragon 810 yongaseti kullanmayacağını açıkladı. Bu müşteri anlaşılan o kadar büyük ki firmanın yılın ikinci yarısındaki satış beklentisini de düşürmüş durumda.





Önceki tartışmalar ve akıllı telefon pazarındaki satış rakamlarına bakarak bahse konu müşterinin Samsung olduğu kolayca anlaşılıyor. Zira kötü zamanında bile Galaxy S ve Galaxy Note serileri en az 15 milyon satış yapıyor ve üst seviye Snapdragon yongasetlerinin yaygın kitlelere ulaşmasında en büyük rol Samsung'un. Bu bakımdan Samsung'un oyundan çıkması Qualcomm için de büyük bir etki yapacak.





Pazara bakıldığında LG G Flex 2 ve Xiaomi Mi Note Pro modelleri Snapdragon 810 yongaseti ile piyasaya çıkacak. Ancak her iki model de kısıtlı bir bölgede satılacak ve bu bakımdan büyük rakamlara ulaşmasına imkan yok. Galaxy S6 modelini de geçtiğimize göre HTC One M9, Xperia Z4 ve LG G4 modelleri bu yılın muhtemel Snapdragon 810 adayları arasında. Ancak bu modellerinde bu yıl satış rekoru kırması beklenmiyor.





Qualcomm bu bakımdan biraz endişeli zira önümüzdeki dönem bazı fırsatların azalabileceğini düşünüyor. Samsung'un Exynos 7 Octa yongaseti ile gerçekten ümit ettiği başarıyı yakalaması, en azından Snapdragon 815 ve 820 yongasetlerine kadar Qualcomm'u terletebilir.

http://www.droid-life.com/2015/01/28/qualcomm-snapdragon-810-not-in-upcoming-cycle-of-large-customers-flagship-device-lowers-expectations/