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Qualcomm : Önemli bir müşterimiz Snapdragon 810 yongasetinden vazgeçti

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm : Önemli bir müşterimiz Snapdragon 810 yongasetinden vazgeçti

Samsung'un Exynos 7 Octa ile Snapdragon 810'a karşı yeni bir cephe açtığı ve Galaxy S6 amiral gemi modelinde bu mücadeleye şahit olacağımıza dair iddialar Qualcomm cephesinden gelen bir açıklama ile doğrulanmış oldu.

Firma yaptığı açıklamada isim vermeden büyük bir müşterisinin amiral gemi modelinde Snapdragon 810 yongaseti kullanmayacağını açıkladı. Bu müşteri anlaşılan o kadar büyük ki firmanın yılın ikinci yarısındaki satış beklentisini de düşürmüş durumda. 

Önceki tartışmalar ve akıllı telefon pazarındaki satış rakamlarına bakarak bahse konu müşterinin Samsung olduğu kolayca anlaşılıyor. Zira kötü zamanında bile Galaxy S ve Galaxy Note serileri en az 15 milyon satış yapıyor ve üst seviye Snapdragon yongasetlerinin yaygın kitlelere ulaşmasında en büyük rol Samsung'un. Bu bakımdan Samsung'un oyundan çıkması Qualcomm için de büyük bir etki yapacak. 

Pazara bakıldığında LG G Flex 2 ve Xiaomi Mi Note Pro modelleri Snapdragon 810 yongaseti ile piyasaya çıkacak. Ancak her iki model de kısıtlı bir bölgede satılacak ve bu bakımdan büyük rakamlara ulaşmasına imkan yok. Galaxy S6 modelini de geçtiğimize göre HTC One M9, Xperia Z4 ve LG G4 modelleri bu yılın muhtemel Snapdragon 810 adayları arasında. Ancak bu modellerinde bu yıl satış rekoru kırması beklenmiyor. 

Qualcomm bu bakımdan biraz endişeli zira önümüzdeki dönem bazı fırsatların azalabileceğini düşünüyor. Samsung'un Exynos 7 Octa yongaseti ile gerçekten ümit ettiği başarıyı yakalaması, en azından Snapdragon 815 ve 820 yongasetlerine kadar Qualcomm'u terletebilir.  

http://www.droid-life.com/2015/01/28/qualcomm-snapdragon-810-not-in-upcoming-cycle-of-large-customers-flagship-device-lowers-expectations/ Yorum Yaz
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senersongur 4 yıl
811 modeline geçmek en doğrusu.
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DH Misafiri 4 yıl
Bence bu kapışma son kullanıcıya + şeklinde yansımalı.
sonucta S810 ile Eynox 7 Octa Arasında 6nm fark var :)
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DH Misafiri 4 yıl
samsung kaynak kodlarını kendisine sakladığı sürece exynos işlemciler asla performanslarıyla hak ettikleri başarıya ulaşamayacaklar.
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DH Misafiri 4 yıl
samsung işlemcinin babasını koysa nolacak millet romları uygulamaları öncelikli olarak snapdragona geliştiriyor.zaten onuda geçtim bu tasarım anlayışıyla, bu touchwiz arayüzüyle bir yere gelemeyecek isterlerse artık %100 metal yapsınlar genede s6 tutmayacak
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scorpio1 4 yıl
İşlemci mimarisini bir türlü yenilemeyen , a15 ve a7 çekrdeklerinde ısrar eden , frekans artışı yaparak aynı işlemcileri tekrar tekrar kullanıcılara sunan , ısınma sorunana çözüm bulmayan 28 nm işlemcilerde ısrar eden qualcomm için iyi bir ders olur.Samsung'u sonuna kadar destekliyorum eğer gerçekten çalışırlarsa qualcommdan çok daha iyi işlemciler üretebileceklerine inanıyorum.
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fthkn 4 yıl
Snapdragon, s4 prodan beri hiç gelişmiyordu. S600 çok performanslıydı. Qualcomm android üzerine kendini atmış bir firma o gelişmiyor bu da gelişmiyordu. Ama snapdragon cihaz kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü şu an piyasada bulunan en başarımı yüksek cihazlar snapdragonludur. Her yeni güncellemede en yeni grafik ve işlemci teknolojileri Snapdragonda mevcut oluyor. Örneğin Opengles 3.0 Adrona 305'te bile olan bir grafik yeniliği. Exynos eski donanımları asla yeni güncellemeleri desteklemiyor.
600 veya s800'den yukarısına sadece model numarası yüksek diye para verilmez. Çünkü snapdragon sınıra dayandı. Artık yeni bir mimari geliştirmeleri lazım kendilerini aşmak için.
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freudunpiposu 4 yıl
Oyun oynarken isinmamasini beklemek nasil bir kafa ? ben ısınmadan rahatsiz oluyorum kesinlikle elimde ki telefon soguk olacak ama oyun oynarken isinmamamsi kadar manyakca bir sey olamaz. Kucucuk telefon icinden akim geciyor, fan yok bir sey yok. Ancak Sony vari bir bulus isinma olayini cozer fiziksel olarak Ama bundan onceki serilerde de samsung'un cpu performansi kraitleri katliyordu cunku thermal thortling olayi snapdragonda 10 dakika icinde baslarken samsung'ta bayagi suruyor. Telefon yansada performans kaybi az Exynos'ta. Qualcomm yillardir piyasada milleti yiyor, o.c cek gönder ki fanboylarini gordugumde aciyorum adam babasinin mali gibi savunuyor qualcomm'u ama eline verdigi tek sey isi. apple'ı savunanı anlarim kullaniciya bir seyler sunuyor dogru demiyorum ama anliyorum peki qualcomm ? Hayir bir de savunma stili performans uzerine 3. Parti cogu firma cpuda qualcomm'dan daha performansli soC uretti zaten.
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emiLL 4 yıl
Güzelim konuyu boş muhabbetlerinizle kirletmişsiniz
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DaRKFoRCeS 4 yıl
olması gereken bu. Samsung un işlemcisi daha iyi performans veriyorsa onu kullanmalı. abd kore ayrımı yapmadan tüm cihazlar aynı özelliği vermeleri lazım.
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hollowman_ 4 yıl
exynos 7 yongaseti benchmarklarda göründüğü gibiyle s810'un tozunu attırır. geekbench'de s810 single core 1200 puan civarı alırken exynos 7 1500'lere dayanmış vaziyette. multicore'da fark 3300'e - 5200 ile daha da açılıyor zaten.
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