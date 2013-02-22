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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, Quick Charge 2.0 ve Ses Aktivasyonu teknolojilerini duyurdu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, Quick Charge 2.0 ve Ses Aktivasyonu teknolojilerini duyurdu

Yeni nesil Snapdragon 600 ve 800 yongasetleri ile bu yıl rekabette çıtayı yükseltmeyi amaçlayan Qualcomm, sadece işlem gücü yanında farklı yeniliklerle ürünlerini desteklemeyi de ihmal etmiyor.

Özellikle Snapdragon 800 yongasetine eşlik edecek olan iki yeni teknoloji; Quick Charge 2.0 ve Ses Aktivasyonu firma tarafından MWC 2013 etkinliğinde görücüye çıkacak. 

Quick Charge 2.0, geçtiğimiz yıl 70 farklı cihazda boy gösteren ve şarj süresini yüzde 40 oranında azaltan entegre bir devre çözümü olan ilk sürümün daha da gelişmiş hali. Quick Charge 2.0, Snapdragon 800 işlemcisinden güç alan tüm akıllı telefon ve tablet modellerinde yerini alacak. Qualcomm hali hazırda 55 cihazın Snapdragon 800 işlemci testlerine devam ettiğini ve yakın zamanda pazara sunulacağını belirtiyor. 

Quick Charge 2.0 teknolojisi, geleneksel şarj teknolojisi barındıran ürünlere göre yüzde 75 daha hızlı şarj olma imkanı tanıyor. Teknoloji, yongadaki güç yönetimine entegre bir devre olarak ve yonga dışında harici bir devre olarak cihazlarda yer alabiliyor. Ancak bu hızlı şarj imkanının geçerli olabilmesi için adaptörde de Quick Charge 2.0 devresinin yer alması gerekiyor. Aksi takdirde geleneksel şarj süreci işliyor. Örneğin normal olarak bir tablet 7 saatte bataryasını doldururken, Quick Charge 2.0 ile bu süre 3 saate iniyor.

Quick Charge 2.0 ayrıca geçmişe dönük olarak uyumluluk da gösteriyor. Ancak QC 1.0 ile şarj edildiğinde bu standardın hızlarına bağlı kalıyor. QC 2.0 entegre microUSB şarj adaptörlerinin de ilerleyen dönemde yaygın kullanıma sunulması bekleniyor.

QC 2.0 teknolojisi  taşıyan cihaz ve adaptörlerin gelecek yılın ilk aylarında pazarda olması planlanıyor. Ayrıca sadece mobil cihazlar değil ince dizüstü bilgisayarlar da bu teknolojiden faydalanabilecek.

Snapdragon 800 yongaseti ile sunulacak diğer teknoloji ise Ses Aktivasyonu. Bu teknoloji çok düşük güç tüketiminde sistemin dinleme durumunda kalmasını sağlıyor ve belirli ses komutları ile cihazı uyandırarak kullanıcı arayüzüne bağlanmasını sağlıyor. Teknoloji komutların üretici tarafından belirlenmesine izin veriyor ve sadece sahibinin sesine tepki veriyor. Bu teknoloji ise yılın ikinci yarısında Snapdragon 800 yongaseti kullanan cihazlarda boy gösterecek. 

http://www.qualcomm.com/chipsets/quick-charge Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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bayraak 6 yıl
O zaman bu teknoloji bir telefonu bende beklerim
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KalemKolik 6 yıl
Quick charge 2nin bataryaya olumsuz etkisi yoksa rwsmen son yılların en iyi 3 teknolojisinden biri olur. Çünkü batarya sorunu aşılamıyor ve çok büyük problem en azından böyle bir gelişmeyi görmek çok güzel.
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