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Twitter da kripto para reklamlarını yasaklayanlar arasına katılıyor

Yeni bir rapora göre Facebook ve Google'ın ardından Twitter da kripto para birimleri ve ikili opsion gibi şüpheli finansal ürünler ile ilgili reklamlara geniş çaplı bir yasak uygulamayı planlıyor.
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook yaklaşık bir ay önce kripto para birimleri ve ikili opsiyon gibi şüpheli finansal ürünler ile ilgili tüm reklamları yasaklama kararı aldı. Dünyanın en büyük sosyal ağı, kullanıcılarını giderek yaygınlaşan kripto para birimi dolandırıcılığından korumak için böyle bir izlemeyi seçti. Google da kısa süre önce benzer bir adım atmıştı ve yeni bir rapora göre sırada Twitter var.
Ayrıca Bkz. "Kripto para madencilerinden ekolojik farkındalık çalışması: Kripto saati"
Sky News'e konuşan kaynaklar, Twitter'ın önümüzdeki birkaç hafta içinde kripto para halka arzı (ICO), kripto para satışı ve dijital cüzdan reklamlarına karşı bir yasak uygulayacağını söylüyor. Raporda ayrıca Twitter'ın bazı sınırlı istisnalar dışında kripto para birimi borsalarının reklamlarını yasaklayabileceğini de belirtiyor.

Kripto para dolandırıcılığı artarak devam ediyor

Twitter henüz bu haberleri onaylamış veya reddetmiş değil anca kripto para birimleri ile ilgili reklamlar için geniş çaplı bir yasak uygulaması şaşırtıcı olmayacak. Zira sosyal medya platformu kullanıcılarının son sürat devam eden kripto para dolandırıcılığından kesinlikle zarar görmesini istemiyor. Facebook ve Google gibi devlerin izinden gitmeyi planlayan Twitter'ın amacı, insanların zorla kazandıkları paraları kolayca başkalarına kaptırmasını önlemek.

https://news.sky.com/story/twitter-to-prohibit-range-of-cryptocurrency-ads-11293387 Yorum Yaz
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WoXeD 1 yıl
ico ile coinleri ayırt edemeyen zavallı dh editörleri.
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OverClocK1ng 1 yıl
Vurmayın öldü...
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