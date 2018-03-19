Twitter da kripto para reklamlarını yasaklayanlar arasına katılıyor

Facebook yaklaşık bir ay önce kripto para birimleri ve ikili opsiyon gibi şüpheli finansal ürünler ile ilgili tüm reklamları yasaklama kararı aldı. Dünyanın en büyük sosyal ağı, kullanıcılarını giderek yaygınlaşan kripto para birimi dolandırıcılığından korumak için böyle bir izlemeyi seçti. Google da kısa süre önce benzer bir adım atmıştı ve yeni bir rapora göre sırada Twitter var.

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Sky News'e konuşan kaynaklar, Twitter'ın önümüzdeki birkaç hafta içinde kripto para halka arzı (ICO), kripto para satışı ve dijital cüzdan reklamlarına karşı bir yasak uygulayacağını söylüyor. Raporda ayrıca Twitter'ın bazı sınırlı istisnalar dışında kripto para birimi borsalarının reklamlarını yasaklayabileceğini de belirtiyor.

Kripto para dolandırıcılığı artarak devam ediyor

Twitter henüz bu haberleri onaylamış veya reddetmiş değil anca kripto para birimleri ile ilgili reklamlar için geniş çaplı bir yasak uygulaması şaşırtıcı olmayacak. Zira sosyal medya platformu kullanıcılarının son sürat devam eden kripto para dolandırıcılığından kesinlikle zarar görmesini istemiyor. Facebook ve Google gibi devlerin izinden gitmeyi planlayan Twitter'ın amacı, insanların zorla kazandıkları paraları kolayca başkalarına kaptırmasını önlemek.

https://news.sky.com/story/twitter-to-prohibit-range-of-cryptocurrency-ads-11293387