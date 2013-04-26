Qualcomm, Snapdragon 800 yongasetinin hacimli üretimine Mayıs sonlarında başlıyor





Qualcomm'un Snapdragon işlemci ailesinde çıtayı yükselttiği Snapdragon 600/800 serisinde, Snapdragon 600 çözümlerini yavaş yavaş piyasada görmeye başlıyoruz. Ailenin en üst düzey işlemcilerini sunacak Snapdragon 800 çözümü de Mayıs ayında hacimli üretime başlıyor.





Qualcomm ürün yöneticisi Yufei Wang, yaptığı açıklamada üst düzey akıllı telefon ve tabletlerde yer alması beklenen Snapdragon 800 yongasetinin Mayıs ayında hacimli üretime başlayacağını açıkladı. Wang, hangi özel cihazların bu yongayı kullanacağına dair ise bir bilgi vermedi.





Snapdragon 600 çözümünün daha gelişmiş bir hali olarak ifade edilen Snapdragon 800 yongaseti, 2.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 400 çekirdeği barındırıyor. Çekirdeklerin bağımsız olarak güç ve enerji tüketimini ayarlayabilmesi yanında, 2 adet 32 bitlik LPDDR3 genişletilmiş bellek arayüzü, ana bellekte daha az gecikme süreleri ve daha hızlı 2MB Seviye 2 önbellek özellikleri sunuluyor.





Yongaseti ile sunulan Adreno 330 grafik birimi ise Adreno 320 birimine göre grafik performansı anlamında yüzde 50 artış sunuyor ve işlem performansını neredeyse ikiye katlıyor. 30 kare/saniye hızında 4K HD video kaydetme ve oynatma, 55MP çözünürlüğe kadar kamera ve 2560 x 2048 piksel çözünürlüğe kadar ekran desteği, Bluetooth 4.0, 802.11 ac 5. nesil WiFi ve USB 3.0 desteği şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





28nm fabrikasyon sürecine sahip olan yonganın üretiminde ise HPm teknolojisinden faydalanılıyor. Bu teknoloji, enerji tasarrufu odaklı High-K + Metal Gate sürecini temel alırken, güç çıkışını ise maksimum seviyede optimize ediyor. Bu özelliği ile Snapdragon 800 yongaseti diğer tüm Snapdragon ailesinden ayrılıyor. Şu anda seride sadece MSM8974 işlemcisi mevcut.





Qualcomm'un geçen yıl pazara sunduğu Snapdragon S4 Pro çözümü özellikle Full HD konusunda beklentilerin altında bir performans sergilemiş ve Snapdragon 600 ile Qualcomm'un bu sorunları aşacağı düşünülmüştü. Ancak Snapdragon 600 ile de bazı kaynakların görüşüne göre çok önemli bir mesafe katedilmiş değil. Bununla birlikte Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik ve haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın da Snapdragon 800 deneyimlerinden aktardıkları gibi bu sefer Qualcomm'un grafik tarafında beklentilerin üzerine çıkacağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-Snapdragon-800-going-into-mass-production-in-late-May_id42383