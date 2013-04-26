Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, Snapdragon 800 yongasetinin hacimli üretimine Mayıs sonlarında başlıyor

6 yıl
906
1
34
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm, Snapdragon 800 yongasetinin hacimli üretimine Mayıs sonlarında başlıyor

Qualcomm'un Snapdragon işlemci ailesinde çıtayı yükselttiği Snapdragon 600/800 serisinde, Snapdragon 600 çözümlerini yavaş yavaş piyasada görmeye başlıyoruz. Ailenin en üst düzey işlemcilerini sunacak Snapdragon 800 çözümü de Mayıs ayında hacimli üretime başlıyor.

Qualcomm ürün yöneticisi Yufei Wang, yaptığı açıklamada üst düzey akıllı telefon ve tabletlerde yer alması beklenen Snapdragon 800 yongasetinin Mayıs ayında hacimli üretime başlayacağını açıkladı. Wang, hangi özel cihazların bu yongayı kullanacağına dair ise bir bilgi vermedi.

Snapdragon 600 çözümünün daha gelişmiş bir hali olarak ifade edilen Snapdragon 800 yongaseti, 2.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 400 çekirdeği barındırıyor. Çekirdeklerin bağımsız olarak güç ve enerji tüketimini ayarlayabilmesi yanında, 2 adet 32 bitlik LPDDR3 genişletilmiş bellek arayüzü, ana bellekte daha az gecikme süreleri ve daha hızlı 2MB Seviye 2 önbellek özellikleri sunuluyor.

Yongaseti ile sunulan Adreno 330 grafik birimi ise Adreno 320 birimine göre grafik performansı anlamında yüzde 50 artış sunuyor ve işlem performansını neredeyse ikiye katlıyor. 30 kare/saniye hızında 4K HD video kaydetme ve oynatma, 55MP çözünürlüğe kadar kamera ve 2560 x 2048 piksel çözünürlüğe kadar ekran desteği, Bluetooth 4.0, 802.11 ac 5. nesil WiFi ve USB 3.0 desteği şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

28nm fabrikasyon sürecine sahip olan yonganın üretiminde ise HPm teknolojisinden faydalanılıyor. Bu teknoloji, enerji tasarrufu odaklı High-K + Metal Gate sürecini temel alırken, güç çıkışını ise maksimum seviyede optimize ediyor. Bu özelliği ile Snapdragon 800 yongaseti diğer tüm Snapdragon ailesinden ayrılıyor. Şu anda seride sadece MSM8974 işlemcisi mevcut. 

Qualcomm'un geçen yıl pazara sunduğu Snapdragon S4 Pro çözümü özellikle Full HD konusunda beklentilerin altında bir performans sergilemiş ve Snapdragon 600 ile Qualcomm'un bu sorunları aşacağı düşünülmüştü. Ancak Snapdragon 600 ile de bazı kaynakların görüşüne göre çok önemli bir mesafe katedilmiş değil. Bununla birlikte Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik ve haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın da Snapdragon 800 deneyimlerinden aktardıkları gibi bu sefer Qualcomm'un grafik tarafında beklentilerin üzerine çıkacağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-Snapdragon-800-going-into-mass-production-in-late-May_id42383 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen dodomoco
dodomoco

Octayı geçemez


Octa yı felan sağ bırakmaz.
2 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 6 yıl
pil yapın piiilll
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 6 yıl
Asıl Full hd ekranlı cihazlar(grafik performansı anlamında) şimdi gelebilir.
Not:bana göre telefonda 720p yeterli.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
N. Chomsky 6 yıl
Sony bu işlemciyle beraber ortada Samsung bırakmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 6 yıl
Sanirim Samsung CEO'su aciklamisti: SIV'de kullanilan islemcilerimiz arasinda fark yok diye.
Yani S600 ile Octo arasinda belirgin fark yok, dolayisiyla S800 acik sekilde Octa'dan ustun olacaktir
Ancak 2.3 GHz'lik islemciye dayanacak pil dusunemiyorum. Minimum 3300mah batarya lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
besttrr 6 yıl
Bu işlemci olmuş, galaxy 5 ve arkadaşlarında bu işlemciden görücez gibi, belki süpriz yapıp note 3'e koyar mı bilmem ama pek ihtimal dahilinde gözükmüyo :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertCoD 6 yıl
QART
beyler ya su s4 son incelmedede görüldügü üzere su anki yongalar full hd de cok zorlanıyor. snaodragon 800 yada tegra 4 lü bir telofon duyruldumu hiç? ve çıkış zamanları bellimi onlardan almayı düsünüyorum

Kesinlikle beklenmeli! Ama yaz sonuna doğru. Mayıs dan sonra s800 lü cepleri görebiliriz ama büyük ihtimalle Eylül. Beklemeye değer. Yeni nokia amiral gemisi s800 lü olabilir, FHD ekran ve 41 MP kamera çok iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl
Kesinlikle, ne x peria z, ne htc one nede samsung s4 almayacağım,
Biraz bekleyeceğim, en azından note 3'ü görene kadar bekleyeceğim
şuan piyasadaki hiçbir telefonun al benisi kalmadı, s4 için umutluydum oda fos çıktı, neden böyle dedim cunku dıger telefonlar gibi 1080 p de oyun deneyımı kötü.
işlemci çok iyi ama grafik birimi diğerleri gibi 5 para etmez.
Ondan paramı çöpe atacağıma biraz daha beklerım, yenı teknolojıden faydalarınırım
aksi taktırde alacagım bu 3 telefondan hıcbırı ileri,de çıkacak yenı oyunlar için yeterlı olmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertCoD 6 yıl
dodomoco
Octayı geçemez

cahillik
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 6 yıl mertCoD
mertCoD
dodomoco
Octayı geçemez

cahillik

Cahillik mi biri saf cortex a15 ve samsung her zaman en güçlüsünü yapar biri kırma Bi işlemci
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teddybear01 6 yıl
Ve bu haberi duyan pil kendini asar...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl teddybear01
teddybear01

Ve bu haberi duyan pil kendini asar...




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
41 megapixellik nokia geliyor yazın.bombayı o zaman görün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet izmirli 6 yıl
bence samsung, bu snapdragon800 serisinede cevap verecek işlemciyi kolayca yapacaktr. ama üst seviye cihazlar için çok güzel bir işlemçi ve özellikle adreno330 olması çok güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R.V.PERSİE 6 yıl
snopdragon 800 gerçekten olucak bence bu sefer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik ve haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın da Snapdragon 800 deneyimlerinden aktardıkları gibi.
Uzun zamandır takip ediyorum görmedim.Ne zaman deneyim yapılmış.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
906 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, qualcomm ve snapdragon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Bilgi, Eğlence Dolu" teknoloji ve oyun programı 6 yıl 6. Ülker Çocuk Sinema Şenliği 2013 6 yıl Mobilite: Galaxy S4 işlemci performansı, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanımları, Yeni Nexus 4 ve Android 5.0, OPPO'nun yeni "kağıt telefonu", Apple değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi hesap makinesi ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim