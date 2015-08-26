Qualcomm, Snapdragon 820'de yer alacak dijital işaret işlemcisini detaylandırdı

Snapdragon 820 ile oldukça iddialı bir şekilde gelmeye hazırlanan Qualcomm geçtiğimiz günlerde çipsetin grafik birimi duyurmuştu . Şirket bu kez ise sensör bilgilerinin işlenmesi, ses ve görüntü işleme ve görüntü tanıma gibi işlemlerde kullanılacak Dijital işaret işlemcisini (DSP) tanıttı.

Hexagon 680 adındaki mobil DSP yeni bir mimariyle tasarlanırken akıllı telefonlarda fotoğrafçılık, görüntü tanıma, makine öğrenmesi ve sanal gerçeklik gibi konularda yeni bir deneyim sunmayı vadediyor. Şirketin yayınladığı bilgilere göre Hexagon 680 düşük ışıkta daha iyi video ve fotoğraf çekimi sunarken HDR görüntüleri de 3 kat daha hızlı işleyebiliyor. En önemli kısımlardan birisi ise güç tüketimi. Qualcomm'un iddiasına göre Hexagon 680 sensör bilgilerini işlerken 3 kat daha az, genel kullanımda da önceki nesillere göre 10 kata kadar daha az enerji tüketiyor.

Yeni algoritma ile birlikte özellikle karanlık ortamda fotoğraf ve video kaydında önemli gelişmeler olduğunun üzerinde duruluyor. Algoritmayla birlikte parlak ve karanlık bölgelerin kalitesi birlikte arttırılırken noise oranı da azaltılarak ortaya daha iyi bir görüntü çıkması sağlanıyor. Bunun yanında yeni HVX mimarisi gün ışığındaki fotoğraflardaki detayların arttırılmasında yardımcı oluyor.