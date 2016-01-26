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Qualcomm Snapdragon 830 iddiaları güçleniyor

Qualcomm'un en güçlü yonga seti Snapdragon 820 henüz lanse edildi ancak şimdiden gelecek yıl ki Snapdragon 830 yonga seti ile ilgili dedikodular dönmeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm Snapdragon 830 iddiaları güçleniyor

Bu yıl Snapdragon 820 yonga seti ile geçmişe bir sünger çekerek, piyasada yeniden çıkışa geçmek isteyen Qualcomm'un gelecek yıl için planlar yapmaması elbette düşünülemez. Özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri ile iyi işler başaran firma, aynı Krait platformu gibi önümüzdeki yıllarda da bu mimariden bol bol faydalanmayı düşünüyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre, gelecek yıl Snapdragon 830 yonga seti mobil dünyada fırtınalar koparacak. MSM8998 yapı numarasını kullanması beklenen model, yine özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri üzerine inşa ediliyor. Yeni nesilde Kryo çekirdekleri daha az enerji harcarken, performansı da en üst seviyeye çıkaracak. 

Snapdragon 830 ile ilgili en önemli gelişme 10nm FinFET sürecine tabi olması. Aynı Apple A10 yonga setinde olduğu gibi, Snapdragon 830 yonga seti de 10nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Gelecek yıl veya bu yıl sonlarında, TSMC ve Samsung'un 10nm sürecine geçiş yapması bekleniyor. Snapdragon 820 yonga setini bilindiği üzere Samsung üretecek. Bu bakımdan gelecek yıl da, Qualcomm mevcut ortaklığı devam ettirmeyi tercih edebilir. 

>>Qualcomm'dan Çin'e özel sunucu odaklı yonga seti

Üretim süreçlerinin gelişmesi, yonga setlerinde zar alanının küçülmesi ve enerji tüketiminin de minimize edilmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda performans da artış gösteriyor. Aynı ARM çekirdeklerine sahip olan 14nm sürecindeki Exynos 7420 yonga seti, 20nm sürecindeki Snapdragon 810 yonga setinden performans ve enerji tasarrufu açısından oldukça öndeydi. Bir de ısınma sorunları eklenince Snapdragon 810 iyice geriye düşmüştü. Snapdragon 830 yonga seti 10nm üretim süreci ile birlikte performans açısından kendisini oldukça geliştirecektir.

Bir diğer gelişme, Snapdragon 830'un 8GB RAM seviyelerine destek verecek olması. Artık akıllı telefonlarda 4GB RAM alışıldık hale geldi. Bu yıl, Samsung'un 12Gb LPDDR4 RAM modülleri ile telefonlarda 6GB RAM kullanımı mümkün olabilecek. Snapdragon 830 yonga seti buna yerleşik olarak destek sunarak avantaj elde edebilir. 

Hali hazırda zaten Qualcomm'un LPDDR4 1866MHz çift kanal desteği mevcut. Böylece Snapdragon 830 yonga setinde de sistemin daha akıcı ve darboğaza girmeden çalışması mümkün olacak. Gelecek yıl  Samsung'un 8GB RAM bellek üretimine geçmesi bekleniyor. Yine Snapdragon 830 yonga setinin buna hazır olduğunu söylemek mümkün.

Snapdragon 820 yonga seti için büyük yatırımlar yapan Qualcomm, bundan sonra bir kazaya kurban gitmek istemiyor. Geçen yıl Snapdragon 810 yonga seti ısınma sorunları nedeniyle çok tercih edilmedi ve Exynos 7420 yonga setinin çok gerisinde kalmıştı. Bu bakımdan firma, her yıl çok daha güçlü ve ses getirecek yonga setleri ile mobil dünyanın karşısına çıkmayı planlıyor.  

http://wccftech.com/snapdragon-830-10nm-kryo-doge-approve/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
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aycibin 3 yıl en beğenilen
DONANIMHABER bıktık şu açılış sayfası reklamlarından.hangi sayfaya girdiğimiz belli değil.bir de takılıyor üstüste çıkıyor.sayfaya bile giremiyoruz.zaten sağdan soldan fışkıran reklamlarınız yüzünden işlemcilerimiz 20% altına inmiyor.mecburen bilgisayardan bile mobil sayfaya giriyoruz !!!
DONANIMHABER bıktık şu açılış sayfası reklamlarından.hangi sayfaya girdiğimiz belli değil.bir de takılıyor üstüste çıkıyor.sayfaya bile giremiyoruz.zaten sağda...
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1 Avatar
theyapici 3 yıl
komik yahu 810 ellerinde gümledi 820 kağıt üzerinde iyi şimdiden 30 reklemları başlamış bile dur hele 820 yi görek bakalım ısınıyor mu ısıtıyor mu ona göre...
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DH Misafiri 3 yıl
bazıları gta 5 oynarız artık demiş ancak rüyanızda görürsünüz.. nedeni ise çok basit isterse snapdragon 2000 gelsin ekranlar kesin 4k ve 8k çıkar bazı çözünürlük manyakları sayesinde sizde o çözünürlükte oyun filan oynayamassınız net... ama snapdragon 830 çıkarda çözünürlük 720p-1080p arasında olan telefonlar çıkarsa gta5 ve bilimium güzel oyunları oynatacak potansiyal ortaya çıkar.
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baycihan 3 yıl
bazıları hala mobilde gta5 gibi oyunları oynayacağını sanıyor snapdragon 2000 de çıksa oynayamssınız... nedeni ise çok basit ekranlar. siz 4k ve ve ilerde çıkacak olna 8 k ekrana rağbet ettiğiniz müddetçe gta 5 filan mobilde yalan olur net... ha şöyle sd830 lu veya ilerde çıkacak sd840vs li bi telefon 720-1080p ekranlı çıkarsa (ki hiç sanmıyorum çözünürlük manyakları olduğu müddetçe)işte ozaman gta5 gibi oyunları mobilde görme olasılığı artar diye düşünüyorum.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl baycihan
Orijinalden alynty: baycihan

bazylary hala mobilde gta5 gibi oyunlary oynayaca?yny sanyyor snapdragon 2000 de çyksa oynayamssynyz... nedeni ise çok basit ekranlar. siz 4k ve ve ilerde çykacak olna 8 k ekrana ra?bet etti?iniz müddetçe gta 5 filan mobilde yalan olur net... ha ?öyle sd830 lu veya ilerde çykacak sd840vs li bi telefon 720-1080p ekranly çykarsa (ki hiç sanmyyorum çözünürlük manyaklary oldu?u müddetçe)i?te ozaman gta5 gibi oyunlary mobilde görme olasyly?y artar diye dü?ünüyorum.

Oyun grafikleri 720p olarak tasarlanyr ve ekran çözünürlü?üne göre ölçeklenir onda sykynty yok.

Ekleme: Bütün mesajlar çifter çifter gitti?i gibi karakterler de bozuk çykyyor. Forumun hali içler acysy.
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Patren 3 yıl
hele bir 820 çıksında
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kadirirdem 3 yıl
her sene olan bir haber"enerji tüketimi minumu'ma inecek performans artacak" sonuç hüsran bknz:s810 alıştık artık inandırıcı gelmiyor....
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Pi 3 yıl
Ben de bi iddiada bulunayim. Ama kimseye soylemeyin. Cok gizli. Snapdragon 840 gelecek sonrasinda. :d
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krizalit17 3 yıl
Sonra biz yine Tweeter ı açıp bakacaz işte... Nedir yani?
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wolfestein 3 yıl
Bir işlemci yarışıdır gidiyor.
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silversmith 3 yıl
Maalesef uygulamaların yeni versiyonu çıkmıyor. 820'li telefonlar yaygınlaştığı zamanda yeni uygulamalar ya da yeni versiyonları çıkmazsa; 830, GT Racing 2'de ki arabaları takla mı attıracakmış! :)
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kralkarga 3 yıl
fiziksel sınırlar bitince(nanometre olarak)nasıl gelişme sağlanacak bu işlemcilerde?
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Master_Evil 3 yıl
anca 2017de görürüz artık
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atroce 3 yıl kralkarga
kralkarga

fiziksel sınırlar bitince(nanometre olarak)nasıl gelişme sağlanacak bu işlemcilerde?

tam teknik dilini bilmiyorum ama 10nm altına düşmek zor, madde özelliğini kaybediyor gibi söylenimler vardı

bende merak ediyorum nereye kadar küçülecek
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