Qualcomm Snapdragon 830 iddiaları güçleniyor

Bu yıl Snapdragon 820 yonga seti ile geçmişe bir sünger çekerek, piyasada yeniden çıkışa geçmek isteyen Qualcomm'un gelecek yıl için planlar yapmaması elbette düşünülemez. Özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri ile iyi işler başaran firma, aynı Krait platformu gibi önümüzdeki yıllarda da bu mimariden bol bol faydalanmayı düşünüyor.





Sektörden gelen bilgilere göre, gelecek yıl Snapdragon 830 yonga seti mobil dünyada fırtınalar koparacak. MSM8998 yapı numarasını kullanması beklenen model, yine özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri üzerine inşa ediliyor. Yeni nesilde Kryo çekirdekleri daha az enerji harcarken, performansı da en üst seviyeye çıkaracak.





Snapdragon 830 ile ilgili en önemli gelişme 10nm FinFET sürecine tabi olması. Aynı Apple A10 yonga setinde olduğu gibi, Snapdragon 830 yonga seti de 10nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Gelecek yıl veya bu yıl sonlarında, TSMC ve Samsung'un 10nm sürecine geçiş yapması bekleniyor. Snapdragon 820 yonga setini bilindiği üzere Samsung üretecek. Bu bakımdan gelecek yıl da, Qualcomm mevcut ortaklığı devam ettirmeyi tercih edebilir.





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Üretim süreçlerinin gelişmesi, yonga setlerinde zar alanının küçülmesi ve enerji tüketiminin de minimize edilmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda performans da artış gösteriyor. Aynı ARM çekirdeklerine sahip olan 14nm sürecindeki Exynos 7420 yonga seti, 20nm sürecindeki Snapdragon 810 yonga setinden performans ve enerji tasarrufu açısından oldukça öndeydi. Bir de ısınma sorunları eklenince Snapdragon 810 iyice geriye düşmüştü. Snapdragon 830 yonga seti 10nm üretim süreci ile birlikte performans açısından kendisini oldukça geliştirecektir.





Bir diğer gelişme, Snapdragon 830'un 8GB RAM seviyelerine destek verecek olması. Artık akıllı telefonlarda 4GB RAM alışıldık hale geldi. Bu yıl, Samsung'un 12Gb LPDDR4 RAM modülleri ile telefonlarda 6GB RAM kullanımı mümkün olabilecek. Snapdragon 830 yonga seti buna yerleşik olarak destek sunarak avantaj elde edebilir.





Hali hazırda zaten Qualcomm'un LPDDR4 1866MHz çift kanal desteği mevcut. Böylece Snapdragon 830 yonga setinde de sistemin daha akıcı ve darboğaza girmeden çalışması mümkün olacak. Gelecek yıl Samsung'un 8GB RAM bellek üretimine geçmesi bekleniyor. Yine Snapdragon 830 yonga setinin buna hazır olduğunu söylemek mümkün.





Snapdragon 820 yonga seti için büyük yatırımlar yapan Qualcomm, bundan sonra bir kazaya kurban gitmek istemiyor. Geçen yıl Snapdragon 810 yonga seti ısınma sorunları nedeniyle çok tercih edilmedi ve Exynos 7420 yonga setinin çok gerisinde kalmıştı. Bu bakımdan firma, her yıl çok daha güçlü ve ses getirecek yonga setleri ile mobil dünyanın karşısına çıkmayı planlıyor.

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