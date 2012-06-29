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Qualcomm, Snapdragon GameCommand platformuna yeni oyunlar ekliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA firmasının, Tegra işlemcili Android cihazlar için optimize edilmiş oyunları sunduğu Tegra Zone uygulamasının ardından Qualcomm da Snapdragon GameCommand platformuyla benzer bir yapılanmaya gitmişti.

Snapdragon işlemcili Android cihazları için optimize edilen oyunları barındıran Snapdragon GameCommand uygulaması, bazı oyunlarda özel içerikler de sunuyor. Kullanıcılar oyunla ilgili haberleri okuyabiliyor veya fragmanları izleyebiliyor. İsterlerse geliştiricinin sitesine veya Play mağazasına yönlenerek oyunları indirebiliyor.

Gun Bros, Gun's'n'Glory, Lets Golf gibi yapımların olduğu uygulama şimdi kapsamını yeni oyunlarla genişletiyor.

Uplinq 2012 konferansında resmi duyuru yapan Qualcomm, platforma yeni oyunlar ekleyeceğini duyurdu.

Bu oyunlar; Max Payne Mobile, Cut The Rope, Death Rally ve Team Dragon yapımlarından oluşuyor. Team Dragon, Khaeon Gamestudio tarafından geliştiriliyor ve 1 yıl boyunca sadece Snapdragon işlemcili cihazlar için erişilebilir olacak.

Bunun yanında Qualcomm, Gameloft ile de ortaklık yaptı. Ortaklık kapsamında Adventures of TinTin, BackStabHD, Block Breaker 3 ULTD, Order and Chaos Online HD ve Ice Age Village gibi 23 yapım Snapdragon işlemcili Android cihazları için sunulacak.

Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri Windows Phone platformunda da kullanılıyor. Bu bakımdan Snapdragon GamePack şeklinde bahse konu oyunlar Windows Phone cihazlarıyla da buluşacak.

https://www.uplinq.com/sites/default/files/press-releases/QCT_Uplinq%20GamePack%20Release_Final_062712.pdf Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Google Play de aynen şu yazıyor:
Bu öğe HTC HTC Sensation Z710e cihazınızla uyumlu değil
Afedersiniz ama benim telefonu desteklemeyipte neyi destekliyor bu uygulama Adreno 220 kullanan bir cihaz sahibiyim ama neyse androidteki bu çeşitlilik bu rahatlılık, androidin sonunu getirecek
Google Play de aynen şu yazıyor:Bu öğe HTC HTC Sensation Z710e cihazınızla uyumlu değilAfedersiniz ama benim telefonu desteklemeyipte neyi destekliyor b...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Zaidax 7 yıl
İlluminati
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Rainbow6 7 yıl
Bence boyle bi rekabete hic gerek yok bosuna para harciyolar tegra zone sadece lafta kaldi hic bisi yokki tegra zonede
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Pardus Linux 7 yıl
İyi olmuş bu tür özelleştirmeler olmalı ki oyunlar daha optimize olsun ve daha iyi çalışsın. Yalnız kaderin cilvesine bakın ki Nvidia ve ATİ(Adreno) burada da karşı karşıya geldi savaş burada devam edecek, bakalım hangi oyunlar da Nvidia hangi oyunlarda Adreno logosunu göreceğiz... :)
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SEO-Uzmanı 7 yıl
NV'dan su tabancası :D
yazın sıcağını serinletir
puhahhahah :D
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cceviz 7 yıl
olması gereken bir atak. yoksa tegra ezip geçecekti snapdragon u.
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Normsoner 7 yıl
onu bunu bilmemde bu wp8e yarıycak :)
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Like a Sir 7 yıl
DH Misafiri
Google Play de aynen şu yazıyor:Bu öğe HTC HTC Sensation Z710e cihazınızla uyumlu değilAfedersiniz ama benim telefonu desteklemeyipte neyi destekliyor bu uygulama Adreno 220 kullanan bir cihaz sahibiyim ama neyse androidteki bu çeşitlilik bu rahatlılık, androidin sonunu getirecek

türkiye lokasyonlu google play kullandığın için o ben hem sensationa hemde evo3d ye indirdim rahatlıkla
google da ara market unlocker diye (illegal değil merak etme )
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mailmanyqwlk 7 yıl
Bu öğe HTC HTC Sensation Z710e cihazınızla uyumlu değil
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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halil_Sav 7 yıl
türkiye destekli değil ondan dolayı
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Google Play de aynen şu yazıyor:
Bu öğe HTC HTC Sensation Z710e cihazınızla uyumlu değil
Afedersiniz ama benim telefonu desteklemeyipte neyi destekliyor bu uygulama Adreno 220 kullanan bir cihaz sahibiyim ama neyse androidteki bu çeşitlilik bu rahatlılık, androidin sonunu getirecek
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ßy Emre 7 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler

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