Qualcomm, Snapdragon GameCommand platformuna yeni oyunlar ekliyor

NVIDIA firmasının, Tegra işlemcili Android cihazlar için optimize edilmiş oyunları sunduğu Tegra Zone uygulamasının ardından Qualcomm da Snapdragon GameCommand platformuyla benzer bir yapılanmaya gitmişti.





Snapdragon işlemcili Android cihazları için optimize edilen oyunları barındıran Snapdragon GameCommand uygulaması, bazı oyunlarda özel içerikler de sunuyor. Kullanıcılar oyunla ilgili haberleri okuyabiliyor veya fragmanları izleyebiliyor. İsterlerse geliştiricinin sitesine veya Play mağazasına yönlenerek oyunları indirebiliyor.





Gun Bros, Gun's'n'Glory, Lets Golf gibi yapımların olduğu uygulama şimdi kapsamını yeni oyunlarla genişletiyor.





Uplinq 2012 konferansında resmi duyuru yapan Qualcomm, platforma yeni oyunlar ekleyeceğini duyurdu.





Bu oyunlar; Max Payne Mobile, Cut The Rope, Death Rally ve Team Dragon yapımlarından oluşuyor. Team Dragon, Khaeon Gamestudio tarafından geliştiriliyor ve 1 yıl boyunca sadece Snapdragon işlemcili cihazlar için erişilebilir olacak.





Bunun yanında Qualcomm, Gameloft ile de ortaklık yaptı. Ortaklık kapsamında Adventures of TinTin, BackStabHD, Block Breaker 3 ULTD, Order and Chaos Online HD ve Ice Age Village gibi 23 yapım Snapdragon işlemcili Android cihazları için sunulacak.





Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri Windows Phone platformunda da kullanılıyor. Bu bakımdan Snapdragon GamePack şeklinde bahse konu oyunlar Windows Phone cihazlarıyla da buluşacak.