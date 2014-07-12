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Qualcomm giriş seviyesi yongasetlerinin fiyatlarını indiriyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm giriş seviyesi yongasetlerinin fiyatlarını indiriyor

Mobil cihaz pazarının en çok tercih edilen markası olma ünvanını devam ettiren Qualcomm, bununla birlikte giriş ve orta seviye segmentte MediaTek'in soluğunu ensesinde hissetmeye başlamış durumda. Firma bu bakımdan önemli bir hamle yapıyor. 

Yapılan açıklamaya göre firmanın giriş seviyesindeki yongasetlerinin fiyatları bir miktar aşağı çekilecek. Böylece özellikle Asya pazarında daha fazla mobil cihazın içerisinde yer almak hedefleniyor. Zira Qualcomm'un alt seviye çözümleri üst seviye çözümleri kadar fazla tercih edilmiyor. 

MediaTek bu yıl yongasetlerinde 4G entegrasyonunu giderek artırıyor ve firmanın hedefi 15 milyon 4G entegreli yongaseti satışı. Global olarak ise bu yıl 160 milyon 4G akıllı telefonunun satılması bekleniyor. Bu bakımdan Qualcomm'un indirimi pazarda daha fazla pay alabilmesi adına etkili olabilecek nitelikte. 

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-drops-prices-for-its-entry-level-chipsets-MediaTek-not-worried_id58099 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
600 ü indirsinler S600 kullanan yok :)
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navolta 4 yıl
Yusuf Yusuf
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okan_cehapelioglu 4 yıl
hertürlü mediatek hem kolay ime atılıyor hemde f/p
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elektrosenol 4 yıl
Giris seviyesi demekle snapdragon s1 veya s2 modellerinden bahsetmiyorlardir umarim.
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Rainbow6 4 yıl
Sadece mediatek değil yeni nesil atom işlemcilerde tablet firmalarının tercihi olunca uçuklamya başladı bundan sonraki nesil atomlar daha da iyi olcak dell asus gibi firmalar yeni atomlarla çalışıyor .. zaten indirime gitti seviyeye bakılırsa direk orta seviye tablet ve telefonları hedef aldığı görülür aynı fiyat seviyesinde intel z3xxx işlemci sağlarken qualcomm 2012 model motoG işlemcisi verebiliyordu tabi bu iki işlemcide atom z3 serisi çok daha performanslı .. eger intel bazı problemlerin üstesinden gelirse ( mesela rolanti işlemlerde iyi ama oyun gibi işlemlerde işlmeci hızlanıyor ve aşırı derece ısınıp pili hızla sömürüyor, bu durum qualcomm orta seviye işlemcilerinde yok ama performans düşük) qualcomm daha çok indirime gider.
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The Tenth Doctor 4 yıl
-YEMEDİ-
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OldGamers86 4 yıl
Rekabet son kullanıcıya yarıyor. :)
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Master_Evil 4 yıl
elde kalanları düşürmüşlerdir
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MoRTaLSouL 4 yıl
Rekabet candır
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SEO-Uzmanı 4 yıl
elinde stok kalmış anlaşılan :)
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kımyasal 4 yıl
Mobil sektör PC sektörüne nazaran daha kızışmış rekabet ortamında.Mobilde daha yoğun tüketim olduğundan büyük pastayı kimse kaptırmak istemiyor.Qualcomm,MediaTek,Samsung,Huawei ve diğer üreticiler kendi işlemcilerini geliştirme derdinde,tabi bu işlemcileri satma derdinde.
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navolta 4 yıl
Yusuf Yusuf
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Cihat_, 4 yıl
Windows Phone telefonlar ucuzlayacak demek bu
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