Qualcomm giriş seviyesi yongasetlerinin fiyatlarını indiriyor





Mobil cihaz pazarının en çok tercih edilen markası olma ünvanını devam ettiren Qualcomm, bununla birlikte giriş ve orta seviye segmentte MediaTek'in soluğunu ensesinde hissetmeye başlamış durumda. Firma bu bakımdan önemli bir hamle yapıyor.





Yapılan açıklamaya göre firmanın giriş seviyesindeki yongasetlerinin fiyatları bir miktar aşağı çekilecek. Böylece özellikle Asya pazarında daha fazla mobil cihazın içerisinde yer almak hedefleniyor. Zira Qualcomm'un alt seviye çözümleri üst seviye çözümleri kadar fazla tercih edilmiyor.





MediaTek bu yıl yongasetlerinde 4G entegrasyonunu giderek artırıyor ve firmanın hedefi 15 milyon 4G entegreli yongaseti satışı. Global olarak ise bu yıl 160 milyon 4G akıllı telefonunun satılması bekleniyor. Bu bakımdan Qualcomm'un indirimi pazarda daha fazla pay alabilmesi adına etkili olabilecek nitelikte.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-drops-prices-for-its-entry-level-chipsets-MediaTek-not-worried_id58099