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Qualcomm mobil dünyanın geleceğini şekillendirmeye talip

Yeni nesil mobil teknolojiler noktasında dünyanın öncü şirketlerinden olan Qualcomm, geçmişte gerçekleştirdiği işler kadar Türkiye ve dünya pazarında da önemli yatırımlara imza atıyor.
3 yıl
4,2b
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Cep Telefonu Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Qualcomm mobil dünyanın geleceğini şekillendirmeye talip

Mobil dünyanın patent lideri şirketlerinden olan Qualcomm 100 binin üzerinde patente sahip durumda. Dünya genelinde 200’den fazla ofisi bulunan şirket, lisanslama ve çip üretimi ile sahip olduğu teknolojiyi tüketicilere ulaştırıyor.

Geçmişten bugüne önemli işlere imza atan Qualcomm, dünyadaki web siteleri sayısı henüz 130 iken dünyanın ilk akıllı telefonunu satışa sunmuştu. O yıllarda Apple, MessagePad’i Apple Newton işletim sistemi ile satışa sunmuştu. O dönemki Qualcomm CEO’su Paul Jacobs Apple’a bu cihaza hücresel veri bağlantısı ekleme teklifini iletmiş Apple ise bunu reddetmişti. Reddedildikten sonra Palm ile yeni bir cihaz için uzlaşma sağlayan şirket, 1998 yılında Qualcomm pdQ ile dünyanın ilk akıllı telefonunu geliştirmiş oldu. Bunun yanı sıra 1999 yılında aldığı patent ile tuş kilidinin de mucidi olmuştur.

Bugün hemen her akıllı telefonda istisnasız yer alan uçak modu da Qualcomm’un icadi bir teknoloji aslında. 3G’nin dünya genelinde henüz ticari olarak yaygınlaşmadı 2000 yılında uçak modu teknolojisini geliştiren şirket, patent başvurunu da aynı yıl yapmıştır. Qualcomm bu patent başvurusunu şirketin ileri görüşlü duruşuna bir kanıt olarak gösteriyor ve bu hamleyi “Qualcomm olarak gelecekte telefonlar ile sadece arama yapılmayacağını öngördük. Bu nedenle insanların arama işlevini kapatarak diğer medya işlevlerini kullanmaya ihtiyaç duyacağı gereceği ile bu teknolojiyi geliştirdik.” şeklinde ifade ediyor.

Bunun dışında 90’lı yıllarda henüz çok rağbet olmamasına karşın uçakta Wi-Fi kullanımını olanaklı kılan ve Qualcomm tarfından geliştirilen özlleştirilmiş WiFi sistemi, 1998’de baz istasyonlarından destekli GPS sistemi Qualcomm’un mobil dünyada tüketicilerin kullanımına sunduğu teknolojiler arasında yer alıyor.

Bugüne kadar ARGE çalışmalarına toplamda 36 Milyar Dolar yatırım yapan Qualcomm 4G Advanced, WiFi, Bluetooth teknolojilerini geliştirmeye devam ederken bir yandan da 5G üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirket ortaya çıkacak sezgsiel cihaz kullanma senaryolarına paralel olarak makinaların öğrenmesi, bilgisayarların bakış açısı ve sürekli açık duyular alanında kavramsal teknolojiler geliştiriyor.

Şirketin Türkiye pazarına yönelik görüşleri ise şöyle:

Türkiye’de akıllı cihaz pazarı hızla büyüyor. 2015’de de şu ana kadar yaklaşık %10 büyüme gerçekleşti. 2016 yılında 4,5G ile pazar daha çok hareketlenecek. Cihaz değiştirme süreleri çok kısalacak. Cat 6 ve üstü cihazlar yaygınlaşacak. 3-Carrier Aggregation (3CA) kullanılmaya başlanacak. LTE-B, VoLTE gibi gelişmiş teknolojiler denenecek.

Toplum olarak akıllı telefonları kabullendik, gelirimizin önemli bir kısmını akıllı telefonlara harcıyoruz. Avrupa’da cihaz değiştirme süreleri 24 ay iken bizde 18 ay hatta daha da altında. Bugün Türkiye’de her ay satılan akıllı telefonların %94.4’ü akıllı telefon. Bu Avrupa’daki en yüksek oran. Türkiye’deki bütün cihazlara baktığınızda bu cihazların %50’sinin akıllı cihaz olduğunu görüyoruz. Ancak her ay yeni satılan yeni telefonların yaklaşık %95’i akıllı telefon. Yani 1-2 sene içinde akıllı telefonların tüm cihazlar içerisindeki oranı ciddi şekilde artmış olacak.
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
" Bugün Türkiye’de her ay satılan akıllı telefonların %94.4’ü akıllı telefon."
" Ancak her ay yeni satılan yeni telefonların yaklaşık %95’i akıllı telefon."
Anlayacağın dilde bir eleştiri yapayım sayın editör,
İstatistiklere göre yapılan imla hatalarının %98'i aslında birer imla hatası :)
" Bugün Türkiye’de her ay satılan akıllı telefonların %94.4’ü akıllı telefon."" Ancak her ay yeni satılan yeni telefonların yaklaşık %95’i akıllı telefon."
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1 Yanıt Yanıtla +8
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mesincır 3 yıl
Vergi sistemi saçma olmasa feature phone denilen akılsız telefonların satışı çok daha yüksek olur. Telefon ne kadar ucuz olursa olsun sabit minimum vergi uygulandığı için saçma sapan fiyatlar ortaya çıkıyor. Çeşit azalıyor. Pek çok insan hiç ihtiyacı olmadığı halde ya da istemediği halde akıllı tel almak zorunda kalıyor.
Vergi sistemi saçma olmasa feature phone denilen akılsız telefonların satışı çok daha yüksek olur. Telefon ne kadar ucuz olursa olsun sabit minimum vergi uygul...
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theyapici 3 yıl
yani 820 yi bekleyin 810 lu telefon almayın diyor haber :)
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freedom36 3 yıl
Gayet bilgilendirici ve güzel bir haber, elinize sağlık.
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carloska 3 yıl
itibar kaybeden bi firmanın bu şekilde reklamıda ilginç olmuş.. ne itibarı derseniz rüşvet verip kendi ürünlerini çok ucuza sattırıp rakip firmaları batırdıktan sonra ortada kimse kalmayınca yüksek fiyattan satmaya başlamak.. yahudi mantığı boşuna sevilmiyorlar
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bykrm 3 yıl
Ama sorsan herkes aç.
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Seyrim 3 yıl
Adamlar neler icat etmiş.. Helal olsun..
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ÖzdalDoğru 3 yıl Seyrim
Seyrim
Adamlar neler icat etmiş.. Helal olsun..

Biz de 4.5 G'nin mucidiyiz. Önemli bir boşluğu doldurduk.
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kadirirdem 3 yıl
İmla hatalarının %90 ı birer imla hatası editor anladın mi ?
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
" Bugün Türkiye’de her ay satılan akıllı telefonların %94.4’ü akıllı telefon."
" Ancak her ay yeni satılan yeni telefonların yaklaşık %95’i akıllı telefon."
Anlayacağın dilde bir eleştiri yapayım sayın editör,
İstatistiklere göre yapılan imla hatalarının %98'i aslında birer imla hatası :)
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mesincır 3 yıl
Vergi sistemi saçma olmasa feature phone denilen akılsız telefonların satışı çok daha yüksek olur. Telefon ne kadar ucuz olursa olsun sabit minimum vergi uygulandığı için saçma sapan fiyatlar ortaya çıkıyor. Çeşit azalıyor. Pek çok insan hiç ihtiyacı olmadığı halde ya da istemediği halde akıllı tel almak zorunda kalıyor.
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