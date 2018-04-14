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Qualcomm satılıyor ama bu sefer kurucusuna

Yıllar önce Michael Dell’in kendi firmasını satın alarak borsadan çekmesi hadisesinden sonra şimdi Paul Jacobs da Qualcomm için aynı hamleyi yapmaya hazırlanıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Adeta yılan hikayesine dönen Broadcom’un Qualcomm’u satın alma hamlesi Trump’un talimatıyla sona ererken bu kez farklı bir alıcı ortaya çıktı. Qualcomm’un eski patronu Paul Jacobs şirketi satın almak istiyor.

Devreye girdi

Aslında böyle bir süreci Dell firmasında görmüştük. Michael Dell kurucusu olduğu firmasını 25$ milyar dolar civarında bir meblağla satın almış ve borsadan çekmişti. Yani özel bir firma haline getirmişti.

Paul Jacobs da aynı şeyin peşinde. Qualcomm’un kurucusu Irwin Jacobs’un oğlu olan Paul Jacobs uzun yıllar CEO görevinde bulunmuş sonrasında yönetim kurulu başkanlığına geçmişti. Şimdi şirketin asıl sahibi olmak istiyor.

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Sektörden gelen bilgilere göre Paul Jacobs, ABD Hazine müsteşarlığı ile görüşme halinde. En geç 2 ay içerisinde tüm Qualcomm hisselerini almak ve firmayı halka kapalı hale getirmek istiyor.

Elbette Paul Jacobs tek başına bu satın almayı gerçekleştirecek güçte değil. Bunun için yanına çok önemli finansal destek almak zorunda. Şimdiden Jacobs’a önemli bir firmaların destek verdiği ifade ediliyor. Bunlardan birisi ARM.

Jacobs neden böyle bir hamle yapmak istiyor sebebi net belli değil. Sürekli karşılaşılan tekelleşme davaları nedeniyle borsada değer kaybetmek istememesi akla gelen ilk ihtimal. Bu gelişmelerden sonra Qualcomm hisseleri yüzde 4 değer kazandı.

 

https://www.phonearena.com/news/Qualcomm-to-go-private-in-2-months_id104042 Yorum Yaz
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mcrew 1 yıl
Çinlilerin almasını isterdim.
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ssbrutality 1 yıl
Yani dönüp dolaşıp yine ingiliz Arm'ın mı olacak Qualcomm.
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Sasaki Kojiro 1 yıl ssbrutality
Arm'da artık İngiliz değil. Japon Softbank satın almıştı Arm'ı.
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interwap 1 yıl
Zaten hissesi vardır.
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V4LKyR 1 yıl
Nasıl yani şimdi bu adam tek başına Broadcom'un teklif etti 120 milyar doları mı ödeyecek nedir?
Bir şahıs Broadcom kadar büyük müdür?
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Informed 1 yıl V4LKyR
"Elbette Paul Jacobs tek başına bu satın almayı gerçekleştirecek güçte değil. Bunun için yanına çok önemli finansal destek almak zorunda. Şimdiden Jacobs’a önemli bir firmaların destek verdiği ifade ediliyor. Bunlardan birisi ARM."
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