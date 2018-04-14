Qualcomm satılıyor ama bu sefer kurucusuna

Adeta yılan hikayesine dönen Broadcom’un Qualcomm’u satın alma hamlesi Trump’un talimatıyla sona ererken bu kez farklı bir alıcı ortaya çıktı. Qualcomm’un eski patronu Paul Jacobs şirketi satın almak istiyor.

Devreye girdi

Aslında böyle bir süreci Dell firmasında görmüştük. Michael Dell kurucusu olduğu firmasını 25$ milyar dolar civarında bir meblağla satın almış ve borsadan çekmişti. Yani özel bir firma haline getirmişti.

Paul Jacobs da aynı şeyin peşinde. Qualcomm’un kurucusu Irwin Jacobs’un oğlu olan Paul Jacobs uzun yıllar CEO görevinde bulunmuş sonrasında yönetim kurulu başkanlığına geçmişti. Şimdi şirketin asıl sahibi olmak istiyor.

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Sektörden gelen bilgilere göre Paul Jacobs, ABD Hazine müsteşarlığı ile görüşme halinde. En geç 2 ay içerisinde tüm Qualcomm hisselerini almak ve firmayı halka kapalı hale getirmek istiyor.

Elbette Paul Jacobs tek başına bu satın almayı gerçekleştirecek güçte değil. Bunun için yanına çok önemli finansal destek almak zorunda. Şimdiden Jacobs’a önemli bir firmaların destek verdiği ifade ediliyor. Bunlardan birisi ARM.

Jacobs neden böyle bir hamle yapmak istiyor sebebi net belli değil. Sürekli karşılaşılan tekelleşme davaları nedeniyle borsada değer kaybetmek istememesi akla gelen ilk ihtimal. Bu gelişmelerden sonra Qualcomm hisseleri yüzde 4 değer kazandı.