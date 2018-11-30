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Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini doğruladı

ABD tarafındaki baskıların artması sebebiyle yasaklamalarla başı dertte olan Huawei, aynı durumun Google ile de yaşanmasından korkuyor. Firma her ihtimale karşı kendi işletim sistemini geliştiriyor.
5 ay
33,4b
1
41
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini doğruladı
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Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz seneden bu yana Çinli markalar Huawei ve ZTE’ye baskı kurmaya devam ediyor. ABD hükümeti, müttefik ülkelerinden bu markaları kullanmayanlara maddi teşvik verme düzeyine kadar ilerledi. Bazı Amerika kökenli firmaların da Çinli üreticilere ürün veya hizmet sağlaması engellenmeye çalışılıyor. Haliyle bir başka Amerikalı şirket Google’un Android işletim sistemini kullanan Huawei, ileri tarihlerde gelebilecek bir yasağın endişesini taşıyor.

Android’in yerini alacak yeni bir işletim sistemi, KirinOS

Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirdiği hakkında birçok kez duyumlar alınmıştı. Ancak bu sefer projenin KirinOS adı altında geliştirildiği resmi olarak doğrulandı. Bu ismin değişikliğe uğrama ihtimali tabii ki mevcut. Huawei başkan vekili Bruce Lee, Çinli sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerindeki gönderisiyle bu doğrulamayı yapmış.

Ayrıca Bkz. "Huawei, Honor Play üzerinde Google’ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemini test ediyor"

Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin, Google’a ait yeni işletim sistemi FuchsiaOS üstünde testler yaptığı haberini paylaşmıştık. Yani firma Google ile olan bağlantısını koparmak istemiyor olsa da her ihtimale karşı kendi işletim sistemini geliştirme işine hız kazandırmış gibi.


https://www.gizmochina.com/2018/11/30/huawei-official-confirms-new-independent-os-is-under-development/ Yorum Yaz
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tecnikadamoguz01 5 ay en beğenilen
Burda bazı arkadaşlar yapamaz edemez vs demişler ama şunu unutuyorlar Huawei Çinli bir firma ve Çin'de yaptırım yapmayı seven bir ülke firma kendi işlemcisini vs de ürettiği için Apple misali bir müddet sonra muhakkak iş yapan bir ekosistem ortaya çıkacaktır ve bence bu rekabet açısından çok iyi birşey
Burda bazı arkadaşlar yapamaz edemez vs demişler ama şunu unutuyorlar Huawei Çinli bir firma ve Çin'de yaptırım yapmayı seven bir ülke firma kendi işlemcisini v...
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AqRaMa 5 ay
bunu Huawei den başka bir marka başaramaz zaten
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huseyincarnege 5 ay
Huawei kendi sonunu hazırlıyo anlaşılan
3 Yanıt Yanıtla +10
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Khoradasein 5 ay
Bruş Lee abimiz söylediyse doğrudur. Android, çok uzun süre tahtta kaldı, artıkın bi' yenilik elzemdir!
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WoXeD 5 ay
başarılı olma ihtimali %51 olan bir girişim.umarım başarılı da olur.Androidi seviyoruz vs ama inatla devam etirdiği şeyler var.android ve ios un iyi yanlarını alıp,özelikle apple ın kapitalist tavrını işletim sitemine sokmazsa başarılı olur.
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mmusty355 5 ay
Bu nüfus ve devlet politasi ise illaki tutacak
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bytradm 5 ay
şunu çok istediklerine eminim dünyada herkesin cebinde android
yada ios olsun. herkez facb.whats. kullansın gönüllü versin...
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atilasat 5 ay
umarım doğrudur
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orcnd 5 ay
çinliler açık kaynak işine yaraşmazlar. hiçbir amerikalı da açık kaynak olmayan yazılımlı bir çin malı işletim sistemine güvenmez.
dolayısıyla kendi pazarlarında anca satarlar.
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Lithaunans 5 ay orcnd
Biz abdli değiliz dostum
dünya da abd hariç bir dünya insan yaşıyor
adam kendini kanıtlayana kadar ucuz ve fp grupla başlar ve kar düşük tutar sonra oturttumu sistemi yürütür.
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damn2u 5 ay
Huawei en iyisini yapıyor.
Keşke Samsung da Bada yada Tizen ile işi ciddiye alıp devam etseydi.
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alimmm78 5 ay
Bir sürü yerden huawei 5g donanımlarına izin gelmediği için
İleride bu telefonlarına da olabilir
Hatta googledan huawei ile anlaşmasını kesmesi istenebilir
Bu durum için önlem almak amaçlı geliştiriyorlardır
Yoksa riskli olduğunu bilmezler mi
Eğer bunu yapmasalar , yarın huawei android antlaşaması iptal olsa ne yapacaklar
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Mr. Jingles 5 ay
Tutmaz o iş. Koskoca Microsoft yapamadı. Bir kere geliştiricileri çekmen lazım en büyük sorun bu. Geliştiricilerin desteğini görmediği sürece platform gelişemez ve gelişmeyen bir platform da kısa zamanda batmaya makhûmdur.
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zultaran 5 ay
Huawei telefon satıyorsa bu android işletim sistemi kullandığı içindir ,Microsoft android ile başlasaydı gayette iyi telefonlar satacaktı tabi ayıp olurdu Microsoft gibi bir yazılım firmasına,sonuçta bu işlerden vazgeçtiler.Nokia’da öyle android ile devam etseydi bugünün en büyük firmalarından birisi olacaktı.Ne oldu symbianla devam etti ısrarla sonrada meego projesini iptal etti.Yani huawei hayatta böyle bir risk almaz,en kötü senaryo için geliştirmeye çalışıyorlar sadece
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