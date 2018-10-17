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Qualcomm yeni 60GHz WiFi yonga ailesini tanıttı

Qualcomm, 60 GHz bandında Wi-Fi bağlantıları için ilk yonga ailesini piyasaya sundu. QCA64x8 ve QCA64x1 serisi 10+ Gbps hız, UHD video akışı, VR / AR uygulamalarını destekliyor.
7 ay
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8
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mobil çip üreticisi Qualcomm, 10Gbps üzerinde hız sunabilen 60GHz WiFi çipleri olan QCA64x8 ve QCA64x1 ailesini duyurdu. 802.11ay standartlarına dayanan yeni seri altyapı ve sabit kablosuz erişim için QCA6438 ve QCA6428 ve mobil uygulamalar için QCA6421 ve QCA6431 yongalarını içeriyor.

Kablolu bağlantıya eş değer gecikme süresi

Yeni yongalar, WiFi için yaygın olarak kullanılan 2,4 ve 5 GHz bantlarından ayrı olarak, 60 GHz bant genişliği ile ultra düşük gecikme süresi ve çoklu gigabit hızları sunuyor. Qualcomm yeni geliştirdiği bu yongaların, mobil, kurumsal, dış mekan ve akıllı ev gibi bir dizi kablosuz ekosistem için ideal olduğunu açıkladı.
Ayrıca şirket kabloya eşdeğer gecikmeye sahip bu ürünlerin 4K akış ve gelişmiş kablosuz VR / AR yetenekleri gibi yeni eğlence ve oyun deneyimlerini sağlayabileceğini belirtiyor. Yonga ailesi aynı zamanda yakınlık tespiti, jest tanıma, hassas haritalama ve gelişmiş yüz özellik tespiti gibi yeni WiFi algılama özelliklerini de desteklediğini de belirtelim.

https://www.engadget.com/2018/10/16/qualcomm-60ghz-chips/ Yorum Yaz
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Yossi Kohen 7 ay
Çekim mesafesi 3 metredir en fazla
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CWaRRioR 7 ay
5 GHz'de bile menzil sıkıntı olabiliyorken 60 GHz'in dalga boyu nedeniyle menzili çok daha kısa olacaktır. Özel işler için mantıklı olur elbet (PC/konsol yakınında kablosuz VR gözlüğü kullanmak gibi) ama günlük ev/ofis kullanımı için menzil büyük problem olacaktır tahminimce ve menzil genişletmek de maliyeti katlayacaktır.
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PoloClassic75 7 ay
Daha adam gibi 5 ghz dualband e geçemedik ne 60 ghz i
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ssbrutality 7 ay
60 ghz e maruz kalmak!!!
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V4LKyR 7 ay ssbrutality
Üstad daha önce üzerine hiç kırmızı ışık ışıdı mı? Yani kırmızı ışık vücuduna değdi mi? Değmiştir herhalde...
Görünür kırmızı ışığın frekansı 450 THz (Tera) civarlarındadır.
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Kafam Kasınıyor 7 ay
cokoş
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