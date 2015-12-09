Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm'a Çin'den sonra bir darbe de Avrupa'dan

Yılın başlarında iletişim yongalarının satışında haksız rekabet uyguladığı için Çin'de bir milyar dolar tazminat ödemeye mahkum olan Qualcomm, Avrupa'da da benzer bir durumla karşı karşıya.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm'a Çin'den sonra bir darbe de Avrupa'dan


İletişim yongaları konusunda pazarda büyük bir hakimiyete sahip olan Qualcomm; Icera, Intel, MediaTek ve Samsung gibi üreticilerin baskısını yoğun bir şekilde hissediyor. MediaTek ve Samsung kendi yonga setilerine LTE modemlerini entegre ederken, Icera ve Intel ise çeşitli ihaleler ile mobil cihazlarda kendisine yer bulmaya çalışıyor. 

Qualcomm'un rekabeti korumak adına zaman zaman adil olmayan yollara başvurduğu çeşitli davalara konu oluyor. Son olarak Çin'de haksız rekabet davasından 1 milyar dolar tazminata mahkum olan Qualcomm'a karşı Avrupa Komisyonu da harekete geçiyor. Firmaya haksız rekabet ve rakipleri zarar uğratmak iddiasıyla araştırma başlatıldı.

İddialara göre Qualcomm, 2011 yılından itibaren Avrupa'da büyük bir akıllı telefon üreticisine sadece kendi iletişim yongalarını kullanması için ödeme yaptı. Bu hareket UMTS ve LTE tabanlı modem üreten diğer üreticileri zor durumda bıraktı. Diğer taraftan firmanın 2009-2011 yılları arasında iletişim yongalarını belirlenen seviyenin daha da altına satarak rakibi Icera'yı saf dışı bırakmaya çalıştığı da iddia ediliyor. Icera'nın bu dönemde veri transfer hızlarını artırabilen teknolojileri Qualcomm'dan daha iyiydi ve firmanın gözünü korkutmaya yetmişti. 

Bilindiği gibi AB, haksız rekabet konusuna büyük önem veriyor ve bu tarz hareketleri kesinlikle affetmiyor. Qualcomm'un suçlu bulunması durumunda çeşitli miktarlarda tazminat cezasına çarptırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Firmanın 90 gün içerisinde özel anlaşma iddiasına, 120 gün içinde de fiyatlarla oynadığı iddiasına cevap vermesi gerekiyor. Ondan sonra araştırma derinleştirilecek.  

http://www.talkandroid.com/277162-eu-files-claims-alleging-qualcomm-engaged-in-anti-trust-activities/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozancn 3 yıl en beğenilen
haksız rekabet ve çin :P
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
"PRC" de kacinilmaz zenginlik tabana yansidikca benzer konularda kendi usulleri ile yuzlececek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
Qualcomm biraz akıllansında adam gibi rekabete girsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Kaynaklar kodlari tamamen yayinlanan Snapdragon lu islemci ve GPU lar nasil oluyorda Samsung gibi kaynak kodlari acik olmayan islemcileri ile kiyaslaniyor harbi tuhaf.
Acik kaynak kodlu islemcilere kimler rahatsiz olur ? Habire yeni cihaz sattirmak isteyen firmalar .
Entegre Radyo donanim bilesenlerine ait tamamen acik kaynak kodlari Android ekosisteminde bicilmez kaftan cezbedici .
TSMC ve Qualcomm birlesmeli . Qualcoom un Samsung a Snapdragon 820 uretmesi de bence hata . Baksaniza Apple in Samsung fabriklarinda uretilen islemciler Iphone 6s lerde isinma problemi yaratmakta . Bircok Iphone 6s sahibi bir uygulama ile islemci hangi firmadan uretilmis ogrenip TSMC uretimli islemcileri tercih ediyor.
Samsung birazcik daha ufak yapacagi diye isinma sorunu ile bogusmakta .
S6 ve sonrasi modellerine ve Note5 te 14 nm Finfet teknolojisi sayesinde simdilik rakiplerin gore cezbediyordu lakin rakipleri de ayni nm ye gecerek rekabette kriter baska etmenlere bakilacak .
wccftech.com/...
Ayrica TSMC 10 nm islemcileri 2016 da uretecek 7 nm li olanlari da 2017 de ... Ibre kisa sureligine Samsung a gozukse de tekrar rakiplerine donecek .
Acik kaynak kodlu islemcilerde her acidan daha fazla potansiyel vardir .
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
Qualcomm biraz akıllansında adam gibi rekabete girsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 3 yıl
qualcomm'un batmasını çok istiyorum, piyasanın samsung'un exynos ve apple'ın tsmc ye ürettirdiği A serisi işlemcilere kalması gerekiyor,
hatta bu piyasada intel'in de boy göstermesi gerekiyor,
hiç bir geliştirme gösteremedin, son derece fiyaskosun qualcomm..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozancn 3 yıl en beğenilen
haksız rekabet ve çin :P
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Linksys yönlendiricilerinde açık tespit edildi 3 yıl Windows Server 2016 lisans şartlarında büyük değişiklik 3 yıl BMW i8 Spyder ile CES 2016'da sürpriz yapabilir 3 yıl Crucial'dan sunuculara yönelik 8Gb DDR4 RAM bellekler 3 yıl Pebble Classic kullanıcılarına Pebble'dan iyi haber 3 yıl Bill Gates'in 2015 yılı kitap listesi 3 yıl Rovio CEO'su yeniden değişiyor 3 yıl Zuckerberg'den Müslüman kullanıcılara önemli destek 3 yıl 2015'in "506" viral videosu 21 dakikaya sığdırıldı 3 yıl Microsoft Edge'in ilk eklentileri sızdı 3 yıl Hem uçan hem yüzen drone: The Naviator 3 yıl EVGA GeForce GTX 970 HYBRID GAMING duyuruldu 3 yıl LG G5 daha erken karşımıza çıkabilir 3 yıl Xiaomi’nin 12.5 inçlik dizüstü modeli Nisan ayında 3 yıl Çin internet devinden otonom araç başarısı 3 yıl GoPro drone'un ismi belli oldu 3 yıl Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı 3 yıl Samsung'dan alt seviyeye OIS dopingi 3 yıl Dünyanın en güçlü NUC'u geliyor 3 yıl Yeni nesil Galaxy A8 duyuruldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm'a Çin'den sonra bir darbe de Avrupa'dan Sonraki Flickr'dan "Gear VR" uygulaması 3 yıl Apple Watch v2.1 güncellemesi yayınlandı 3 yıl OnePlus 3'ün tasarım çalışmaları sızdırıldı 3 yıl Boeing yeni uçağı 737 Max'ı görücüye çıkardı 3 yıl Android ve iOS için Cortana yayınlandı 3 yıl Facebook'dan 2015 özeti 3 yıl Samsung Gear S2 Classic inceleme videosu "Akıllı saat devri asıl şimdi başlıyor" 3 yıl Spotify, Premium üyeliklere özel içerikler sunmayı planlıyor 3 yıl Yahoo'nun Alibaba hisseleri kalıyor, diğer herşey satılıyor 3 yıl Samsung Galaxy View'in kontrolü telefonunuzda 3 yıl 27 dolarlık Bitcoin yatırımını unutan kişi milyarder oldu 3 yıl AMD: Ürünlerimizin patent ihlali yapması söz konusu değil 3 yıl Android One programının geleceği belirsiz 3 yıl Samsung'dan Duo Pixel atağı 3 yıl Lollipop sürümü yükselişini sürdürüyor 3 yıl Dünyanın en küçük 360 derece video kamerası: Luna 3 yıl Apple, 2015'in en iyi iOS uygulamalarını yayınladı 3 yıl Bitcoin mucidinin gerçek kimliği ortaya çıktı 3 yıl Apple Remote artık yeni Apple TV ile de uyumlu 3 yıl Çöpçatanlık uygulaması Bumble sonunda Android platformunda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim