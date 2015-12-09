Qualcomm'a Çin'den sonra bir darbe de Avrupa'dan





İletişim yongaları konusunda pazarda büyük bir hakimiyete sahip olan Qualcomm; Icera, Intel, MediaTek ve Samsung gibi üreticilerin baskısını yoğun bir şekilde hissediyor. MediaTek ve Samsung kendi yonga setilerine LTE modemlerini entegre ederken, Icera ve Intel ise çeşitli ihaleler ile mobil cihazlarda kendisine yer bulmaya çalışıyor.





Qualcomm'un rekabeti korumak adına zaman zaman adil olmayan yollara başvurduğu çeşitli davalara konu oluyor. Son olarak Çin'de haksız rekabet davasından 1 milyar dolar tazminata mahkum olan Qualcomm'a karşı Avrupa Komisyonu da harekete geçiyor. Firmaya haksız rekabet ve rakipleri zarar uğratmak iddiasıyla araştırma başlatıldı.





İddialara göre Qualcomm, 2011 yılından itibaren Avrupa'da büyük bir akıllı telefon üreticisine sadece kendi iletişim yongalarını kullanması için ödeme yaptı. Bu hareket UMTS ve LTE tabanlı modem üreten diğer üreticileri zor durumda bıraktı. Diğer taraftan firmanın 2009-2011 yılları arasında iletişim yongalarını belirlenen seviyenin daha da altına satarak rakibi Icera'yı saf dışı bırakmaya çalıştığı da iddia ediliyor. Icera'nın bu dönemde veri transfer hızlarını artırabilen teknolojileri Qualcomm'dan daha iyiydi ve firmanın gözünü korkutmaya yetmişti.





Bilindiği gibi AB, haksız rekabet konusuna büyük önem veriyor ve bu tarz hareketleri kesinlikle affetmiyor. Qualcomm'un suçlu bulunması durumunda çeşitli miktarlarda tazminat cezasına çarptırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Firmanın 90 gün içerisinde özel anlaşma iddiasına, 120 gün içinde de fiyatlarla oynadığı iddiasına cevap vermesi gerekiyor. Ondan sonra araştırma derinleştirilecek.

http://www.talkandroid.com/277162-eu-files-claims-alleging-qualcomm-engaged-in-anti-trust-activities/