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Qualcomm'a "bölün" çağrısı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'a

Zaman zaman hissedarların düşüş gösteren firmalarına çeşitli tavsiyeler verdiğine şahit oluyoruz. Ancak uç noktalarda firmalara çağrı yapan hissedarlara da rastlıyoruz. Qualcomm örneği bunlardan en sonuncusu.

Mobil yonga sektörünün lideri konumunda olsa da özellikle Samsung'un Galaxy S6 serisinde Qualcomm'dan vazgeçmesi ve Snapdragon 810'daki aşırı ısınma sorunları firmayı sıkıntıya soktu ve hisse senetlerinde yüzde 7 civarında bir düşüş yaşandı.

Qualcomm'un en büyük hissedarlarından olan Jana Partners yatırım ortaklığı düşüşe geçen hisseler nedeniyle firmaya acil bölünme çağrısı yaptı. Ortaklığa göre Qualcomm'un yonga bölümü şimdiki marka değerini yansıtmaktan oldukça uzak ve genel kar toplamında da düşük bir paya sahip. Bu bakımdan firmanın lisanslama ve yongaseti olmak üzere iki ayrı iştirake bölünmesi gerekiyor. 

Şu anda firmanın en büyük geliri iletişim yongalarının satışından elde ediliyor. Ancak en büyük kar ise CDMA altyapısına yönelik sahip olduğu patentlerin lisans satışından elde ediliyor. Bu da bir dağılım dengesizliğine yol açıyor. 

Jana Partners ayrıca firmanın maliyetleri düşürme adına adımlar atmasını, üst seviye yöneticilerin ödeme sistemini değiştirmesini ve hisse senetlerinin geri alımı konusunda da elini çabuk tutmasını istiyor. 

Snapdragon 805 yongasetine yaptığı yatırımı tam olarak geri alamayan Qualcomm, Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili de hayal kırıklığı yaşayacak gibi görünüyor. Zira bu yıl Galaxy S6 serisi ile 60 milyon satış hedefi koyan Samsung'un tamamen Exynos 7420'ye yönelmesi Qualcomm'a büyük darbe vurdu. 

Xiaomi, Sony, HTC, LG gibi üreticiler Snapdragon 810 yongasetinden yana tercihini kullansa da toplamda bile Galaxy S6 serisinin hedefine ulaşamayabilir. Bu da Qualcomm'un pazarda kan kaybetmesine neden olacaktır.  

http://www.reuters.com/article/2015/04/13/us-qualcomm-restructuring-jana-idUSKBN0N40L820150413 Yorum Yaz
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KaleyDeskop 4 yıl en beğenilen
hak etti diyebilirim
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UNF0RGIVEN 4 yıl
Yalnız çok mantıklı bir çağrı gelmiş, borsada farklı farklı işlem görürse yonga bölümünün başarısızlıgı şirketin tümünü etkilemez. Gerçi snapdragon serisinin başarısız olacagı önceden belliydi adamlar 64 bit işlemciye bile gereksiz diye açıklama yapıyorlardı sonra tükürdüklerini yaladıklar. Hele samsung seneye kendi tasarladıgı işlemciye geçerse asıl farkı o zaman atar. Bu sene Exynos 7420 ile iyi bir başarı ve satış grafigi yakalarsa önümüzdeki sene diğer firmalarda tedarikci olarak samsungu seçerse şaşırmasınlar.
Yalnız çok mantıklı bir çağrı gelmiş, borsada farklı farklı işlem görürse yonga bölümünün başarısızlıgı şirketin tümünü etkilemez. Gerçi snapdragon serisinin b...
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foreveriphone 4 yıl
Asıl samsung işlemci kodlarını paylaşmasa görün siz rom bulamıyoruz diye bağıranları :))))) Qualcomm çekirdek kodlarını paylaşıyor böylelikle onlarca rom yazılıyor cm vb firmalar tarafından işin o kısmını herkes görmezden geliyor sankim...
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ponchik 4 yıl
Qualcomm nokia yolunda ilerliyor
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DH Misafiri 4 yıl
patlasın getsin:)
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Yerinde bir çağrı olmuş zira yönetim değişmeli.

64 bit in ne gereği var deyip çıkardığın 64 bit işlemci ısınırsa böyle olur.
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stalker(1979) 4 yıl
Qualcomm biraz da pisayasada tek olduğunu zannettiği için bu durama düştü. Tamam snapdragon 810'un ısınma sorunu var Samsungun Exynos 7420'si antutudan yüksek puanı elde ediyor ancak samsung'un Exynos 7420'da kullandığı mali t760'ı samsung'un 2k ekranını beslemekte yetersiz kalıyor.
Samsung Galaxy s6 GFXBench Manhattan 3.1 benchmark testinde 6.1 fps ile 376 kare elde etti. Sony Xperia Z4 (E6553) Snapdragon 810 Adreno 430 Grafik İşlemcisi ile 18 fps hızında 1115 kare görüntü elde etti.
Sony xperia z4'ün full hd ekran ile daha iyi fps elde etmesi normal ancak s6'nın grafik performansının bu kadar kötü olması hiç hoşuma gitmedi. 6,1 fps nereeee 18 fps nereeee arada 3 kat fark var. Samsung'un acilen kendi grafik mimarisini geliştirmesi lazım. Bu da en yakın ihtimalle Samsung galaxy s7'de olur. Halbuki Galaxy s6 benim için bu senenin en iyi telefonu idi. ( Telefonu almayı planlıyordum;( )
Uzun lafın kısası Snapdragon 810 14 nanometre teknolojisi ile daha az ısınan bir versiyonunu üretebilseydi Adreno 430 gpu ile bu senede en iyi işlemci ve gpu'nun sahibi olacaktı.
LG G4'de snapdragon 810 ısınıyor diye snapdragon 808 kullanmayı seçti ama iyi yapmadı bence.
Üretim teknolojisinin ne kadar önemli olduğunu bu sene görmüş olduk 14 nanometreye geçememesi Qualcomm'a çok pahalıya patladı.
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selahattın ısık 4 yıl
Qualcom takdire sayan bir sirket fakat son yillardaki stratejisi tam bir fiyaskoydu..
Tekel olmak uzere iken ver uygun fiyata yongalarini herkes kullansin..herkesi bagla kendine..ama alternatifsizlik egosuna kapilip her ialemciye ayri ve alakasiz fiyatlar ile bir cok firmayi kendinden soguttu..bunlardan en buuugude samsung..samsung da nazini cekecegime yaparim yatirimi mi alirim elime yongami mantigi ike hareket etti ve sonuc ortada...
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demirparcasi 4 yıl
Aslında bölünme rekabeti olumsuz etkileyecek bir durumdur. Çünkü bölünme ile istenen aslında hiç bir yenilik yapmayan sadece yıllarca önce yapılan yeniliklerin patenti üzerinden para kazanan lisanslama bölümünü, sürekli yenilik yapamk ve yeni ürünler geliştirmek zorunda olan yoga bölümünden ayırmak. Böylelikle kısa yoldan bolca kar etmek isteyen yatırımcı lisanslama bölümüne para yatırıp karı toplayabilecek. Diğer tarftan yoga bölümü ise daha az paraya sahip olacağından daha az yatırım yapacak. Hatta kar etmek için fiyatlarını arttırmak ve düşük karı olan ucuz yogaları üretmeyi bırakmak zorunda bile kalabilir.
Kısaca bölünmeyi talep etmekteki amaç daha rekabetçi bir ortam yaratmak değil bolca kar etmektir.
Zaten patent lisanslamasının mantığı yenilik yapan şirketin ödüllendirilmesi ve patent lisansından kazandığı ile daha çok yenilik yapmaya teşvik etmektir. Yoksa paten lisanslamasının amacı taksi palkası satın almak gibi patent satın alım oturduğum yerden başkaların yeni geliştirdiği ürün üzerinden para kazanayım değildir. Ama maalsef günümüzde biraz böyle oldu.
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Masquerade89 4 yıl
beter olsunlar yıllardır aynı işlemci ile milleti sömürdüler
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Uçan Gergedan 4 yıl
Rekabet iyidir kazanan kullanıcı olur.
Umarım tez zamanda tekrar yükselişe geçip Samsungu tekel durumuna düşürmez,7420'yi kullanan Galaxy S6 şimdiden 2.600 liraya satılıyor,
quallcomm bi hamle yapması şart özelleştirilmiş çekirdeklerini beklemekten başka şansımız yok.

1 Yanıt Yanıtla +3
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan
Rekabet iyidir kazanan kullanıcı olur.
Umarım tez zamanda tekrar yükselişe geçip Samsungu tekel durumuna düşürmez,7420'yi kullanan Galaxy S6 şimdiden 2.600 liraya satılıyor,
quallcomm bi hamle yapması şart özelleştirilmiş çekirdeklerini beklemekten başka şansımız yok.



S6 2500
m9 2800?
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Mr. Jingles 4 yıl
İyi oldu hiç sevemedim şu Qualcomm'u. Zaten bu yıl Android cihaz alıncaksa tek ve en sağlıklı seçenek Exynos ile Samsung. Diğerleri S810 kullanacağı için sorun yaşayacaklar.
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