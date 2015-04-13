Qualcomm'a "bölün" çağrısı

Zaman zaman hissedarların düşüş gösteren firmalarına çeşitli tavsiyeler verdiğine şahit oluyoruz. Ancak uç noktalarda firmalara çağrı yapan hissedarlara da rastlıyoruz. Qualcomm örneği bunlardan en sonuncusu.





Mobil yonga sektörünün lideri konumunda olsa da özellikle Samsung'un Galaxy S6 serisinde Qualcomm'dan vazgeçmesi ve Snapdragon 810'daki aşırı ısınma sorunları firmayı sıkıntıya soktu ve hisse senetlerinde yüzde 7 civarında bir düşüş yaşandı.





Qualcomm'un en büyük hissedarlarından olan Jana Partners yatırım ortaklığı düşüşe geçen hisseler nedeniyle firmaya acil bölünme çağrısı yaptı. Ortaklığa göre Qualcomm'un yonga bölümü şimdiki marka değerini yansıtmaktan oldukça uzak ve genel kar toplamında da düşük bir paya sahip. Bu bakımdan firmanın lisanslama ve yongaseti olmak üzere iki ayrı iştirake bölünmesi gerekiyor.





Şu anda firmanın en büyük geliri iletişim yongalarının satışından elde ediliyor. Ancak en büyük kar ise CDMA altyapısına yönelik sahip olduğu patentlerin lisans satışından elde ediliyor. Bu da bir dağılım dengesizliğine yol açıyor.





Jana Partners ayrıca firmanın maliyetleri düşürme adına adımlar atmasını, üst seviye yöneticilerin ödeme sistemini değiştirmesini ve hisse senetlerinin geri alımı konusunda da elini çabuk tutmasını istiyor.





Snapdragon 805 yongasetine yaptığı yatırımı tam olarak geri alamayan Qualcomm, Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili de hayal kırıklığı yaşayacak gibi görünüyor. Zira bu yıl Galaxy S6 serisi ile 60 milyon satış hedefi koyan Samsung'un tamamen Exynos 7420'ye yönelmesi Qualcomm'a büyük darbe vurdu.





Xiaomi, Sony, HTC, LG gibi üreticiler Snapdragon 810 yongasetinden yana tercihini kullansa da toplamda bile Galaxy S6 serisinin hedefine ulaşamayabilir. Bu da Qualcomm'un pazarda kan kaybetmesine neden olacaktır.

http://www.reuters.com/article/2015/04/13/us-qualcomm-restructuring-jana-idUSKBN0N40L820150413