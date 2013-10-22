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Qualcomm'dan 130 HTC One kullanılarak hazırlanan 360 derece fotoğraf standı

5 yıl
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9
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Qualcomm'dan 130 HTC One kullanılarak hazırlanan 360 derece fotoğraf standı

HTC'nin alüminyum kasası ve kamerasıyla dikkat çeken Android işletim sistemli akıllı telefonu One, hatırlanacağı üzere içerisinde Snapdragon 600 işlemci barındırıyor. Hem bu işlemcinin performansı göstermek hem de farklı bir şeyler denemek için 130 adet HTC One kullanarak 360 derece fotoğraf çekimine imkan sağlayan bir fotoğraf standı hazırlayan Qualcomm, bu çekim için telefonları yan yana sıralamış ve bütün telefonları aynı anda çekim yapacak şekilde ayarlamayı başarmış.
Birçok sinema ve reklam filmlerinde de gördüğümüz bu sistem sayesinde örneğin en basitinden bir zıplama hareketi bile her açıdan görüntülenebiliyor ve yazılımsal olarak yapılan işlemler ile oldukça ilginç hareketli videolar ya da GIF formatında animasyonlar elde edilebiliyor.
Qualcomm'un 130 HTC One kullanılarak hazırladığı ilginç çalışmasını direkt olarak aşağıda yer alan video yardımıyla izleyebilir, GIF formatındaki örnek fotoğraflara ve özel internet sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.
 
Qualcomm'dan 130 HTC One kullanılarak hazırlanan 360 derece fotoğraf standı

http://snapdragonbooth.com Yorum Yaz
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Basteryus 5 yıl en beğenilen
iyiymiş, bizimkiler olsa girip el hareketi çekerlerdi
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JoeyBane 5 yıl
Aklıma değişik sektörler geliyor:D
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seven44 5 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Aklıma değişik sektörler geliyor:D

avatar mesaj uyumu
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Pembeleşmiyor dimi bunlar? kasa açıklığı varmıymış?
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aspirin_00 5 yıl
the matrix one :D
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saltooo 5 yıl
güzel hareketler
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iboocum 5 yıl
Bizimkiler gitse bir tane One kapmadan dönmezlerdi oradan
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Dreamparks 5 yıl
Çekim teknikleri mükemmel.
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Krone 5 yıl
Güzel yapmışlar.
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Basteryus 5 yıl en beğenilen
iyiymiş, bizimkiler olsa girip el hareketi çekerlerdi
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