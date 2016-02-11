Qualcomm'dan 3 yeni çipset: Snapdragon 625, 435 ve 425

Qualcomm bugün sürpriz bir şekilde Snapdragon ailesine ait üç yeni çipsetini duyurdu. Snapdragon 625, 435 ve 425 isimleriyle tanıtılan çipsetlere gelin yakından bakalım.

Snapdragon 625

Çipetin sahip olduğu X9 LTE modem ise 4G desteğiyle 300 Mbps indirme, 150 Mbps yükleme hızları sunabiliyor. Bir diğer önemli detay ise 4K kayıt desteğinin de desteklenmesi, bu yıl içerisinde 4K kayıt yapabilen orta seviye modelleri pazarda görebileceğimiz anlamına geliyor. Snapdragon 625'in desteklediği görüntüleme seçeneklerinde ise 24 MP ana kamera ve 13 MP ön kamera bulunuyor.

Snapdragon 435

Giriş seviyesi performansını bir tık daha yükseltmek isteyen Snapdragon 435, 28 nm üretim sürecine sahip. Yine sekiz çekirdekle karşılaştığımız çipette 1.4 GHz frekansındaki Cortex-A53 çekirdekleri kullanılmış. İşlemcilere eşlik eden grafik birimi ise Adreno 505.

Snapdragon 435'de ilk kez X8 LTE modemine de yer verilmiş, bu sayede 4G bağlantılarda 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızı sunulabiliyor. FullHD video kaydetme ve oynatma yeteneklerine sahip çipset 21 MP çözünürlükte iki kameraya destek verebiliyor.

Snapdragon 425

Yeni üyelerin en alt seviyesinde Snapdragon 425 bulunuyor. SD435'in kırpılmış versiyonu olarak karşımıza çıkan çipsette 1.4 GHz frekansında çalışan 4 adet Cortex A53 çekirdeğine yer verilmiş. Görüntü işlemcisi olarak Adreno 308 çipsete eşlik ediyor. Snapdragon 425 X6 LTE modemiyle birlikte 150 Mbps indirme ve 75 Mbps yükleme hızı sunabilecek, ayrıca çipset iki adet 16 MP görüntü sensörüne de destek verebiliyor.

Yeni çipsetlerin 2016 yılının ikinci yarısında akıllı telefonlarda yerini alması bekleniyor. MediaTek'in yeni çipetlere nasıl bir cevap vereceği de merak konusu. Snapdragon ailesinin yeni üyelerini sizler nasıl buldunuz? Giriş ve orta seviyeye yeni bir hareketlilik getirebilirler mi?





Snapdragon 625, Snapdragon 617 çipetinin bir üst versiyonu olarak düşünülebilir. Yeni modelde üretim sürecinin 14 nm seviyesine çekilmesi dikkat çekerken üretici bu durumun çipsete %35 seviyesinde enerji tasarufu sağladığını iddia ediyor. Çipsette 2.0 GHz frekansında çalışan 8 adet Cortex A-53 çekirdeğine Adreno 506 Grafik işlemcisi eşlik edecek.