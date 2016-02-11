Qualcomm'dan 3 yeni çipset: Snapdragon 625, 435 ve 425

Qualcomm bugün sürpriz bir şekilde Snapdragon ailesine ait üç yeni çipsetini duyurdu. Snapdragon 625, 435 ve 425 isimleriyle tanıtılan çipsetlere gelin yakından bakalım.
Snapdragon 625
Snapdragon 625, Snapdragon 617 çipetinin bir üst versiyonu olarak düşünülebilir. Yeni modelde üretim sürecinin 14 nm seviyesine çekilmesi dikkat çekerken üretici bu durumun çipsete %35 seviyesinde enerji tasarufu sağladığını iddia ediyor. Çipsette 2.0 GHz frekansında çalışan 8 adet Cortex A-53 çekirdeğine Adreno 506 Grafik işlemcisi eşlik edecek.
Çipetin sahip olduğu X9 LTE modem ise 4G desteğiyle 300 Mbps indirme, 150 Mbps yükleme hızları sunabiliyor. Bir diğer önemli detay ise 4K kayıt desteğinin de desteklenmesi, bu yıl içerisinde 4K kayıt yapabilen orta seviye modelleri pazarda görebileceğimiz anlamına geliyor. Snapdragon 625'in desteklediği görüntüleme seçeneklerinde ise 24 MP ana kamera ve 13 MP ön kamera bulunuyor.
Snapdragon 435
Giriş seviyesi performansını bir tık daha yükseltmek isteyen Snapdragon 435, 28 nm üretim sürecine sahip. Yine sekiz çekirdekle karşılaştığımız çipette 1.4 GHz frekansındaki Cortex-A53 çekirdekleri kullanılmış. İşlemcilere eşlik eden grafik birimi ise Adreno 505.
Snapdragon 435'de ilk kez X8 LTE modemine de yer verilmiş, bu sayede 4G bağlantılarda 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızı sunulabiliyor. FullHD video kaydetme ve oynatma yeteneklerine sahip çipset 21 MP çözünürlükte iki kameraya destek verebiliyor.
Snapdragon 425
Yeni üyelerin en alt seviyesinde Snapdragon 425 bulunuyor. SD435'in kırpılmış versiyonu olarak karşımıza çıkan çipsette 1.4 GHz frekansında çalışan 4 adet Cortex A53 çekirdeğine yer verilmiş. Görüntü işlemcisi olarak Adreno 308 çipsete eşlik ediyor. Snapdragon 425 X6 LTE modemiyle birlikte 150 Mbps indirme ve 75 Mbps yükleme hızı sunabilecek, ayrıca çipset iki adet 16 MP görüntü sensörüne de destek verebiliyor.
Yeni çipsetlerin 2016 yılının ikinci yarısında akıllı telefonlarda yerini alması bekleniyor. MediaTek'in yeni çipetlere nasıl bir cevap vereceği de merak konusu. Snapdragon ailesinin yeni üyelerini sizler nasıl buldunuz? Giriş ve orta seviyeye yeni bir hareketlilik getirebilirler mi?
http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-introduces-three-new-chipsets---meet-the-Snapdragon-625-435-and-425_id78244 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Meydanı Snapdragonlardan temizlemeliler.
Orta segmentte ise snapdragon 650 snapdragon 808 den daha iyi özellikle grafik biriminde
İyi oluyor böyle çinli firmalar herkesin beklediği yüksek pil kapasitesi ve işlemci perfomansını bizlere sunuyor böylelikle MTK işlemcilere mecur bırakmıyorlar
435 başlangıç seviyesi bir telefonda kullanılabilecek bir işlemci.
625 ise tam bir orta seviye telefonda olabilecek bir işlemci.
NEDENSE SNAPDRAGON 200 İŞLEMCİSİNİ SANKİ MİCROSOFT İÇİN GELİŞTİRDİ.. PİYASADA SADECE O TEK KULLANIYOR..