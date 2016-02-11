Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm'dan 3 yeni çipset: Snapdragon 625, 435 ve 425

Mobil sektörün önemli isimlerinden Qualcomm üç yeni çipsetini tanıttı. Orta ve giriş seviye modellerde göreceğimiz çipsetlerin bu yılın ortalarında piyasada olması bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,9b
1
15
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm'dan 3 yeni çipset: Snapdragon 625, 435 ve 425
 
Qualcomm bugün sürpriz bir şekilde Snapdragon ailesine ait üç yeni çipsetini duyurdu. Snapdragon 625, 435 ve 425 isimleriyle tanıtılan çipsetlere gelin yakından bakalım.
Snapdragon 625
Snapdragon 625, Snapdragon 617 çipetinin bir üst versiyonu olarak düşünülebilir. Yeni modelde üretim sürecinin 14 nm seviyesine çekilmesi dikkat çekerken üretici bu durumun çipsete %35 seviyesinde enerji tasarufu sağladığını iddia ediyor. Çipsette 2.0 GHz frekansında çalışan 8 adet Cortex A-53 çekirdeğine Adreno 506 Grafik işlemcisi eşlik edecek. 

Çipetin sahip olduğu X9 LTE modem ise 4G desteğiyle 300 Mbps indirme, 150 Mbps yükleme hızları sunabiliyor. Bir diğer önemli detay ise 4K kayıt desteğinin de desteklenmesi, bu yıl içerisinde 4K kayıt yapabilen orta seviye modelleri pazarda görebileceğimiz anlamına geliyor. Snapdragon 625'in desteklediği görüntüleme seçeneklerinde ise 24 MP ana kamera ve 13 MP ön kamera bulunuyor.
Snapdragon 435
Giriş seviyesi performansını bir tık daha yükseltmek isteyen Snapdragon 435, 28 nm üretim sürecine sahip. Yine sekiz çekirdekle karşılaştığımız çipette 1.4 GHz frekansındaki Cortex-A53 çekirdekleri kullanılmış. İşlemcilere eşlik eden grafik birimi ise Adreno 505. 
Snapdragon 435'de ilk kez X8 LTE modemine de yer verilmiş, bu sayede 4G bağlantılarda 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızı sunulabiliyor. FullHD video kaydetme ve oynatma yeteneklerine sahip çipset 21 MP çözünürlükte iki kameraya destek verebiliyor.
Snapdragon 425 
Yeni üyelerin en alt seviyesinde Snapdragon 425 bulunuyor. SD435'in kırpılmış versiyonu olarak karşımıza çıkan çipsette 1.4 GHz frekansında çalışan 4 adet Cortex A53 çekirdeğine yer verilmiş. Görüntü işlemcisi olarak Adreno 308 çipsete eşlik ediyor. Snapdragon 425 X6 LTE modemiyle birlikte 150 Mbps indirme ve 75 Mbps yükleme hızı sunabilecek, ayrıca çipset iki adet 16 MP görüntü sensörüne de destek verebiliyor. 
Yeni çipsetlerin 2016 yılının ikinci yarısında akıllı telefonlarda yerini alması bekleniyor. MediaTek'in yeni çipetlere nasıl bir cevap vereceği de merak konusu. Snapdragon ailesinin yeni üyelerini sizler nasıl buldunuz? Giriş ve orta seviyeye yeni bir hareketlilik getirebilirler mi? 
Qualcomm'dan 3 yeni çipset: Snapdragon 625, 435 ve 425
 


http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-introduces-three-new-chipsets---meet-the-Snapdragon-625-435-and-425_id78244 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senersongur 3 yıl
Intel ve AMD artık mobil işlemci pazarına daha çok önem vermeli.

Meydanı Snapdragonlardan temizlemeliler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 3 yıl
625'i Türksat uydusundan satılan androidli telefonlara monte ederlerse önümüzdeki dönemde, yanında da arı sütü polen, bal ve petek bal hediye ederlerse androidin pazar payı 50'lerden 70'lere yükselebilir bu sayede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_67 3 yıl
Snapdragon 616 pil kullanımı olarak redmi 3 te muhteşem işler başarıyor

Orta segmentte ise snapdragon 650 snapdragon 808 den daha iyi özellikle grafik biriminde

İyi oluyor böyle çinli firmalar herkesin beklediği yüksek pil kapasitesi ve işlemci perfomansını bizlere sunuyor böylelikle MTK işlemcilere mecur bırakmıyorlar

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
425 bildigin s410 un rutüşlu hali olmuş,435 de 8 çekirdekli hali şuanki s615 gibi diğeri ise bunun oc lu versiyonu çokda gelişme yok aslında lte modemler yenilenmiş ama atla deve farkı yok yine....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King Stannis 3 yıl
425'e çöp demenin bir manası yok, saf android arayüzünde 410 gayet güzel iş yapıyor deniliyor, 425de onun biraz daha iyisi gibi görünüyor sonuçta akıllı telefon pazarı üst seviyeden ibaret değil, giriş sınıfı için iyi bir işlemci, yalnız mediatekin yeni 6738'inde cat 6 modem vardı diye hatırlıyorum giriş sınıfında mediatek yine az da olsa önde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows10 3 yıl
Snapdragon 425 adlı işlemci tam bir fiyasko. Herhalde Snapdragon artık 200 serisi işlemci üretmekten vazgeçti de, bunu piyasaya sürüyor. O nedenle 425 tam bir çöp.
435 başlangıç seviyesi bir telefonda kullanılabilecek bir işlemci.
625 ise tam bir orta seviye telefonda olabilecek bir işlemci.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 3 yıl
şimdi benim anlamadığım bir nokta var, bienler aydınlatırsa sevinirim. bu işlemciler ile 820 arasında nasıl bir maliyet farkı varki bunlar piyasaya giriş seviyesi olarak ortaya çıkıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
3 tane daha Snapdragon 810 faciası daha geliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 3 yıl
435 ve 625 segmentlerine göre güzel chipsetler olacaktır fakat 425'in o gpu ile sadece segment işgali yapacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
QUALCOM ACABA MİCROSOFT İÇİNDE SNAPDRAGON 200 ALTINDA OLACAK BİR İŞLEMCİ GELİŞTİRDİ Mİ?


NEDENSE SNAPDRAGON 200 İŞLEMCİSİNİ SANKİ MİCROSOFT İÇİN GELİŞTİRDİ.. PİYASADA SADECE O TEK KULLANIYOR..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LooF 3 yıl
Karsilastigimiz Cipette 6 li 7 li cipetpet sak sak sak
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
Adreno 500 serisini yaygınlaştırıyorlar demek ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kimi_raikonen 3 yıl
Snapdragon 625 i çinli firmalar 4000 5000 mah batarya ile piyasaya sürerlerse efsane olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6876 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
snapdragon, qualcomm ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Xperia Beta programı ile Android 6.0 testleri genişliyor 3 yıl Foursquare uygulamasından yemek siparişi verilebilecek 3 yıl Youtube video önerilerini bildirim olarak göndermeye başladı 3 yıl Microsoft Lumia 950 serisi satışta: İşte fiyatlar 3 yıl Kara deliklerin çarpışma anlarını izleyin!(Animasyon) 3 yıl HTC One M10'un kamera özellikleri sızdırıldı 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni görüntüler 3 yıl Instagram video paylaşanlara izlenme sayılarını gösterecek 3 yıl Ubisoft 2016'da yeni bir Assassin's Creed oyunu çıkarmayacak 3 yıl En iyisi olmaya aday Samsung Galaxy Tab S2 inceleme videosu 3 yıl Lenovo Vibe P1 artık Turbo 3 yıl Yeni patent iPhone'ların ses seviyesini Apple Watch'un ayarlayacağını gösteriyor 3 yıl Bilim dünyasında tarihi gün: Kütleçekim dalgaları ilk kez gözlemlendi! 3 yıl Tesla'nın en ucuz otomobili Model 3'ün fiyatı belli oldu 3 yıl Microsoft'un Android uygulamaları için anlaştığı üretici sayısı 74'e yükseldi 3 yıl Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear platformu duyuruldu 3 yıl Alman hosting şirketi Strato, 1 Dolar’dan ucuza domain satacak 3 yıl Silverstone'dan ince sistemlere Nitrogon NT09-115X işlemci soğutucusu 3 yıl iPhone 7 işlemcisinin üreticisi tek başına TSMC olabilir 3 yıl AMD FreeSync özelliği, orta seviye HP dizüstü bilgisayarlara geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm'dan 3 yeni çipset: Snapdragon 625, 435 ve 425 Sonraki Twitter'da yanıtlama ve etiketleme gibi karışık işlemler kolaylaştırılacak 3 yıl Kuzey Kore Uydusu kontrolden çıkarak dünyaya düştü 3 yıl Microsoft, Mobil departmanda işten çıkartmalara devam ediyor 3 yıl Google, Avrupalı kullanıcılar için içerik sansürünü tüm arama siteleriyle genişletiyor 3 yıl Facebook'un süper-hızlı internet için yeni bir fikri var 3 yıl Far Cry Primal için harika bir kasa modu 3 yıl Google'ın sürücüsüz otomobil yazılımı bir şofördür! 3 yıl Raspberry Pi'de oyun oynamak mümkün hale geliyor 3 yıl Google Formlar yeni güncellemeyle yeteneklerini daha da genişletti 3 yıl Unity oyun motoruna SteamVR desteği geldi 3 yıl Twitter yeni kullanıcılar için yeterince ilgi çekici değil 3 yıl LG G5 Quick Cover resmiyet kazandı 3 yıl Fransız şirketten patentli solar otoyol duyurusu 3 yıl Opera'ya 1.2 milyar dolarlık teklif 3 yıl Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geçmek üzere 3 yıl Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandı 3 yıl Yıldırımlar uzaydan nasıl görünüyor? Uzay İstasyonu'ndan muhteşem görüntüler 3 yıl Rusya hükümeti Windows'u yasaklamak, Google ve Apple'dan daha fazla vergi almak istiyor 3 yıl Google’dan flash reklamları tamamen ortadan kaldıracak yeni karar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim