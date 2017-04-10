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Thor: Ragnarok ilk tanıtım fragmanı karşınızda

Chris Hemsworth ile Marvel sinema evreninde kendisini bulan Thor, üçüncü filmi ile yine hayranlarını sinema salonlarına toplayacak. Filmin 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
35
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın en çok beklenen filmlerinden birisi olan Marvel’ın Thor: Ragnarok yapımı için ilgi çekici ilk kısa tanıtım fragmanı geldi. Fragman, serinin üçüncü filmi ile ilgili bir çok merak edilen konuyu aydınlatıyor.

Fragman, Thor’un bir cezalandırma olarak zincirler içerisinde yüksekten sarkıtıldığı bir sahne ile başlıyor. Bu hale nasıl geldiğini ise Thor kendisi anlatıyor. Ölüm tanrıçası Hela, gladyatör Hulk, Heimdall, Loki, Valkyre, Grandmaster gibi pek çok karakter fragmanda yerini almış.

Tanıdık İsim Çok

Avengers: Age of Ultron filminin sonundan hikayeyi alan Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity Wars filmine de zemin hazırlayacak. Artık alıştığımız üzere Marvel filmlerinde diğer önemli karakterler boy gösteriyor. Thor: Ragnarok da bu geleneği bozmuyor.

Ultron’u saf dışı bıraktıktan sonra memleketi Asgard’a geri dönen Thor, babası Odin’in kılığına giren Loki’nin kurallardan uzaklaşan yönetimi ile karşılaşır. Boşluklar doğuran bu yönetimin sonunda ölüm tanrıçası Hela da serbest kalmıştır.

Hela’nın karşısına çıkan Thor, mücadelenin sonunda kendisini Sakaar adında yeni bir gezegende bulur. Ayrıca Hela çekicini de parçalamıştır. Grandmaster tarafından yönetilen Sakaar'da Valkyrie ile tanışan Thor, kendisini arenaya götürecek bir dizi maceraya atılır. Bu kez karşısında gladyatörlüğün kitabını yazan Hulk yer alacaktır.

Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston’ın rollerini devam ettirdiği filmde Cate Blanchett da Hela rolüne soyunuyor. Ayrıca Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Cellat Skurge) gibi önemli oyuncular rol alacak. Filmin 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.

 

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Infinitum Nihil 2 yıl en beğenilen
Geçen ay yayınlanan ilk görüntüler hiç umut vermiyordu ama fragman gayet güzel görünüyor. En azından eğlenceli bir film olacaktır.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bu nasıl thor
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techniquest35 2 yıl
Film sanırım tamamen farklı bir içeriğe dönüşecek gibi gözüküyor. Odin tarafından ASgard'tan uzaklaştırılmış olan Hela 'nın geri dönüşü var filmde. Valkyrie 'yi de iyice göreceğiz gibi.
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Experimentation 2 yıl
theme çok iyi filmde
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Francisco Lachowski 2 yıl
Thorun yeri hep ayrıdır benim için. Herif kısa saçla daha da yakışıklı olmuş. Merakla bekliyoruz.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 2 yıl
olum bu bildiğin spartacus olmuş
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BitterliLokum 2 yıl asdasdqwertyveyaalxyvance
asdasdqwertyveyaalxyvance
olum bu bildiğin spartacus olmuş


Hocam foruma giriş yaparken nick girişi için kaç dakika ayırıyorsunuz ?
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huseyincarnege 2 yıl
VAH çekicini kırdılar thor özliği gitti şimdi
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Nostromo- 2 yıl
Her filminin başlarında Thor birilerinden dayak yiyip karizmayı çizdirmeye alıştı. Rocky gibi bir kamyon dayak yiyip hep sonlarda kazanıyor. Bu sefer çekicide gitmiş. Al Thor kardeş yenisini yaptırana kadar benimkini ödünç vereyim. Şimşek çıkarmaz ama çok pis pekmez akıtır

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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___Lawyer___ 2 yıl
Thor marvel karekterleri içinde en sevdiğim karekter. Tek sıkıntı çizgi romanlardaki kudretini beyazperde de görememiz.
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Sean john 2 yıl
far cry 3 blood dragon
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Flying Dutchman 2 yıl
ragnarok denince benim aklıma gelen;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu arada hakikaten süper kahraman filmleri artık baymadı mı ya !!? yani şu fragmanla ilgili hoşuma giden tek şey muziğiydi.
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MALTHAEL 2 yıl
Film güzel olacak gibi , MARVEL filmleri zaten hep bu ayarda olur. Ciddiyetten uzak , gırgır şamata üzerine gider .
Fragmanda kullanın müzikte Wonder Woman'ın müziğinin araklanmış hali .
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