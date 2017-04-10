Thor: Ragnarok ilk tanıtım fragmanı karşınızda

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden birisi olan Marvel’ın Thor: Ragnarok yapımı için ilgi çekici ilk kısa tanıtım fragmanı geldi. Fragman, serinin üçüncü filmi ile ilgili bir çok merak edilen konuyu aydınlatıyor.

Fragman, Thor’un bir cezalandırma olarak zincirler içerisinde yüksekten sarkıtıldığı bir sahne ile başlıyor. Bu hale nasıl geldiğini ise Thor kendisi anlatıyor. Ölüm tanrıçası Hela, gladyatör Hulk, Heimdall, Loki, Valkyre, Grandmaster gibi pek çok karakter fragmanda yerini almış.

Tanıdık İsim Çok

Avengers: Age of Ultron filminin sonundan hikayeyi alan Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity Wars filmine de zemin hazırlayacak. Artık alıştığımız üzere Marvel filmlerinde diğer önemli karakterler boy gösteriyor. Thor: Ragnarok da bu geleneği bozmuyor.

Ultron’u saf dışı bıraktıktan sonra memleketi Asgard’a geri dönen Thor, babası Odin’in kılığına giren Loki’nin kurallardan uzaklaşan yönetimi ile karşılaşır. Boşluklar doğuran bu yönetimin sonunda ölüm tanrıçası Hela da serbest kalmıştır.

Hela’nın karşısına çıkan Thor, mücadelenin sonunda kendisini Sakaar adında yeni bir gezegende bulur. Ayrıca Hela çekicini de parçalamıştır. Grandmaster tarafından yönetilen Sakaar'da Valkyrie ile tanışan Thor, kendisini arenaya götürecek bir dizi maceraya atılır. Bu kez karşısında gladyatörlüğün kitabını yazan Hulk yer alacaktır.

Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston’ın rollerini devam ettirdiği filmde Cate Blanchett da Hela rolüne soyunuyor. Ayrıca Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Cellat Skurge) gibi önemli oyuncular rol alacak. Filmin 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.