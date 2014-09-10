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Qualcomm'dan LTE-A uyumlu en ucuz yongaseti

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'dan LTE-A uyumlu en ucuz yongaseti

Yılın üçüncü çeyreğinde Çin pazarında MediaTek'in yüzde 40 civarında bir pay elde etmesi ve Qualcomm'un yüzde 27'de kalması firmayı hamle yapmaya zorluyor. LTE'nin giderek yaygınlaştığı gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik firma yeni bir yongaseti duyurdu.

Mevcut mimari içerisinde Qualcomm'un en düşük maliyetli LTE yongaseti Snapdragon 400'dü. Ancak MediaTek'in giriş seviyesine kadar inmesi nedeniyle firma da Snapdragon 210 yongasetini geliştirdi. 

Snapdragon 210 yongaseti firmanın en düşük maliyetli LTE yongaseti olarak dikkat çekiyor. Yongaseti 100$ altındaki akıllı telefonları hedefliyor. Zira gelişmekte olan ülke pazarlarında bu sınıfa olan ilgi yoğun. Ayrıca Snapdragon 210, 100$ altı segmentte LTE-A standardını destekleyen ilk yongaseti ünvanını da elde ediyor. 

Snapdragon 210 yongaseti işlemci hızı olarak Snapdragon 200'ün gerisinde ancak grafik birimi olarak ise biraz önünde yer alıyor. 1.1GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdekli bir işlemciye sahip olan yongasetinde Adreno 304 grafik birimi yer alıyor.
Bluetooth 4.1 gibi yeni teknolojilere destek veren yongasetinde 150Mbps'e kadar LTE Cat. 4, WiFi, QuickCharge 2.0 (ayrı yongada), çift SIM, 720p çözünürlük, 8MP'e kadar çözünürlük, Full HD video kaydı, H.265 kodeğine de destek sunuluyor. Qualcomm yeni yongasetini gelecek yıl ortalarına kadar piyasaya süremeyeceği için bu konuda rakiplerine biraz zaman kazandırmış olacak. 

https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/210 Yorum Yaz
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ø 4 yıl
İyi bari bu alan tekelleşmiyor. Mediatek fena tokat atmış snpadragona.
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furkant1 4 yıl
Fotoğraftaki şemada gösterilen yonga setinin içinde bulunan "Sensors", sensörleri içinde mi barındırıyor yoksa sensör hesaplamaları için mi kullanılıyor ?
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fatihkan 4 yıl furkant1
furkant1

Fotoğraftaki şemada gösterilen yonga setinin içinde bulunan "Sensors", sensörleri içinde mi barındırıyor yoksa sensör hesaplamaları için mi kullanılıyor ?

Diğer bölümler nasılsa sensors de aynı anlama geliyor. Yani adreno yazıyor diye işlemci içinde grafik birimini de barındırmıyor. İşlemci içindeki hesaplama bölümlerini ifade ediyor. Sensor donanımları işlemcide ilgili bölüme bağlanıyor demek bu. Kaç tane sensor varsa o kadarı için işlemci içinde bir bölüm var.
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V4LKyR 4 yıl
Ülkemize LTE gelmesi nereden baksanız 3 seneyi bulur, LTE hakkında tartışmalara girmek gereksiz.
O değil de, şu Quick Charge olayına baksak daha iyi olur. Mesela benim telefonum destekliyor ama daha Quick Charge destekleyen bir ŞARZ adaptörü görmedim.
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sis651 4 yıl
LTE-A Cat6 ile tam olarak aynı şey değil de Cat6 bir LTE-A kategorisi diyelim. Cat7, Cat8, ... Cat10 vs. de LTE-A kategorisi oluyor. Cat4 LTE-Advanced standardında sayılıyormu bilmem ama sanmam, 150Mbit idi sanırım Cat4 hızı.
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MrKemal17 4 yıl
LTE-A Cat6 değil mi?
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Brucedeluxe 4 yıl MrKemal17
LTE-A Cat6 daha yeni bir altyapı. Şu an sadece Kore'de var zaten. Snapdragon 805 destekliyor, 801AB-AC modelleri bile o altyapıyı desteklemiyor.
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khytr89 4 yıl
2"10" u gorunce 64 bit sandim :)
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Virinom 4 yıl
Google'ın Youtube'da kullanmak için geliştirmeyi planladığı bir codec vardı ne oldu ondan bir haber yok mu ?
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