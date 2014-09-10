Qualcomm'dan LTE-A uyumlu en ucuz yongaseti





Yılın üçüncü çeyreğinde Çin pazarında MediaTek'in yüzde 40 civarında bir pay elde etmesi ve Qualcomm'un yüzde 27'de kalması firmayı hamle yapmaya zorluyor. LTE'nin giderek yaygınlaştığı gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik firma yeni bir yongaseti duyurdu.





Mevcut mimari içerisinde Qualcomm'un en düşük maliyetli LTE yongaseti Snapdragon 400'dü. Ancak MediaTek'in giriş seviyesine kadar inmesi nedeniyle firma da Snapdragon 210 yongasetini geliştirdi.





Snapdragon 210 yongaseti firmanın en düşük maliyetli LTE yongaseti olarak dikkat çekiyor. Yongaseti 100$ altındaki akıllı telefonları hedefliyor. Zira gelişmekte olan ülke pazarlarında bu sınıfa olan ilgi yoğun. Ayrıca Snapdragon 210, 100$ altı segmentte LTE-A standardını destekleyen ilk yongaseti ünvanını da elde ediyor.





Snapdragon 210 yongaseti işlemci hızı olarak Snapdragon 200'ün gerisinde ancak grafik birimi olarak ise biraz önünde yer alıyor. 1.1GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdekli bir işlemciye sahip olan yongasetinde Adreno 304 grafik birimi yer alıyor.

Bluetooth 4.1 gibi yeni teknolojilere destek veren yongasetinde 150Mbps'e kadar LTE Cat. 4, WiFi, QuickCharge 2.0 (ayrı yongada), çift SIM, 720p çözünürlük, 8MP'e kadar çözünürlük, Full HD video kaydı, H.265 kodeğine de destek sunuluyor. Qualcomm yeni yongasetini gelecek yıl ortalarına kadar piyasaya süremeyeceği için bu konuda rakiplerine biraz zaman kazandırmış olacak.

https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/210