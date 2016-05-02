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Qualcomm’dan Snapdragon 820’li cihazları daha akıllı kılacak bir SDK

Qualcomm, yeni Snapdragon Makine Öğrenme Yazılım Kiti ile mobil cihazları daha da akıllandıracak. Snapdragon Nöral İşlem Motoru SDK, Snapdragon 820'li cihazlar için ilk derin öğrenme yazılım kiti.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Qualcomm’dan Snapdragon 820’li cihazları daha akıllı kılacak bir SDK
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ABD’nin California Eyaleti’nde düzenlenen Gömülü Vizyon Zirvesi’nde (Embedded Vision Summit) bugün yaptığı açıklamada, iştiraki Qualcomm Technologies’in Qualcomm® Snapdragon™ 820 işlemcilerin güç verdiği cihazlar için ilk derin öğrenme (deep learning) yazılım geliştirme kitini (SDK) geliştirdiğini duyurdu.
Qualcomm Snapdragon Neural Processing Engine (Qualcomm Snapdragon Nöral İşlem Motoru) isimli bu yeni SDK, gücünü Qualcomm® Zeroth™ Machine Intelligence Platformu’ndan (Qualcomm® Zeroth™ Makine Zekâ Platformu) alırken Snapdragon’un heterojen işlem yeteneklerini, OEM’lere güç ve enerji verimliliği sunan platformlar geliştirilmesine imkân verecek şekilde optimize ediyor. Böylece OEM’ler cihazları üzerinden yenilikçi ve derin-öğrenmenin ortaya çıkardığı deneyimleri sunabilecek. Snapdragon 820 için geliştirilen bu son SDK yazılımı, Qualcomm Technologies’in Snapdragon portföyü ile müşterilerine değer katan liderliğinin sürekliliğini de teyit ediyor.
Qualcomm Technologies, Snapdragon Nöral İşlem Motoru’nu duyurarak mobil cihazlar için optimize edilmiş derin öğrenme araç kitini sunan ilk mobil SOC (yonga üzeri sistem) sağlayıcı da oldu. Bu SDK sayesinde OEM’ler Snapdragon 820 işlemcisini kullanan akıllı telefon, güvenlik kamerası, otomobil ve insansız hava araçları gibi cihazlarda kendi nöral ağ modellerini bulut sistemlerine bağlanmadan çalıştırabilecek. Bu SDK ile derin bilginin ortaya çıkaracağı kullanıcı deneyimleri arasında sahne algılama, metin tanımlama, nesne tarama ve nesnelerden kaçınma, el hareketlerinin tanınması, yüz tanımlama ve nöral dil işlemi gibi deneyimler bulunuyor.

Zeroth Makine Zekâ Platformu ise Snapdragon için optimize edilmiş bir yazılım olup mobil makine öğrenimi yapacak şekilde tasarlandı. Zeroth teknolojisi şu an Snapdragon Sahne Algılama gibi görsel zekâ yazılımına ve Snapdragon Smart Protect (Snapdragon Akıllı Koruma) içerisinde bulunan gelişmiş malware tespiti yazılıma güç veriyor.

Qualcomm Technologies Ürün Yönetim Direktörü Gary Brotman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bağımlı olmayan, mobil öğrenmenin ortaya koyduğu kullanıcı deneyimlerine talep her geçen gün daha da artıyor. Qualcomm Technologies müşterileri de kendilerinin bu tarz deneyimler geliştirmesini mümkün kılacak araçlar talep ediyor. Yeni Snapdragon Nöral İşlem Motoru SDK’nın gelişi ile mobil, IoT ve otomotivin de dâhil olduğu sayısız sektör, Qualcomm Snapdragon 820’nin tüm gücünü kullanabilecek ve cihazları üzerinden daha yüksek performanslı, enerji tasarruflu derin öğrenim deneyimlerini sunabilecek.” dedi.

Snapdragon Nöral İşlem Motoru’nun diğer özellikleri arasında şunlar bulunuyor:

  • Evrişimsel ve tekrarlayan nöral ağlarda Snapdragon 820 çekirdekleri ile (Qualcomm® Kryo™ CPU, Qualcomm® Adreno™ GPU, Qualcomm® Hexagon™ DSP) cihazlarda uygulamaların hızlandırılarak çalıştırılması;
  • Caffe ve CudaConvNet de dâhil yaygın olarak kullanılan derin öğrenme model yapıları için destek;
  • Snapdragon’un heterojen çekirdeklerinin optimum performans ve güç tüketimini sağlayacak şekilde hafif ve esnek bir platform tasarımı;
  • Sağlık, otomotiv, güvenlik ve görüntüleme gibi birçok sektördeki şirketlerin, kendi çevresel eğitimli nöral ağ modellerini taşınabilir cihazlarda çalıştırması için destek.

Otonom araç teknoloji geliştiren NAUTO şirketinin CTO’su Frederick Soo yaptığı yorumda şunları söyledi: “Qualcomm Snapdragon Nöral İşlem Motoru SDK, birbirine bağlı kamera ve akıllı bulut ağlarımıza derin öğrenme yeteneği katarken, ticari araç filomuzun ve araba sigortası müşterilerimizin faaliyetlerini etkileyen ortamların bağlamsal ve tam bir fotoğrafını görmemizi sağlıyor. Nöral İşlem Motoru SDK, bize özel derin öğrenme algoritmamızı, sahada bulunan Snapdragon tabanlı bağlantılı kameralı cihazlarımıza hızla kurmamızı sağlıyor. Bu da sürücülerin dikkat dağınıklığını tespit edip kazaları engellememize yardımcı oluyor. Bu derin öğrenme, aynı zamanda NAUTO’nun sisteminin müşterilerimizin sorumluluklarını hafifletmesini ve daha güvenli ve verimli araç kullanmalarını sağlıyor.

Snapdragon Nöral İşlem Motoru SDK’nın Snapdragon 820 işlemciler için 2016 yılının ikinci yarısında pazara sunulması bekleniyor. 


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forumlarabak 3 yıl en beğenilen
Editör aşağıdaki adresden çevirmenlik becerisini kullanarak haberi direk çevirmiş. Anlaşılan o ki becerisi sadece çevirmenlik sınıfında yani editörlüğünü konuşturacak bir eylemde maalesef bulunmamış.
qualcomm.com/...
Keşke Türk teknoloji sever ve takipçisinin anlayabileceği bir dille haberi birazda özetleyerek yorumlayabilmiş olsaydı, siteyi takip edenleri de bu şekilde hayal kırıklığına uğratmamış olurdu.
Editör aşağıdaki adresden çevirmenlik becerisini kullanarak haberi direk çevirmiş. Anlaşılan o ki becerisi sadece çevirmenlik sınıfında yani editörlüğünü konuşt...
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forumlarabak 3 yıl en beğenilen
Editör aşağıdaki adresden çevirmenlik becerisini kullanarak haberi direk çevirmiş. Anlaşılan o ki becerisi sadece çevirmenlik sınıfında yani editörlüğünü konuşturacak bir eylemde maalesef bulunmamış.
qualcomm.com/...
Keşke Türk teknoloji sever ve takipçisinin anlayabileceği bir dille haberi birazda özetleyerek yorumlayabilmiş olsaydı, siteyi takip edenleri de bu şekilde hayal kırıklığına uğratmamış olurdu.
Yanıtla +4
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kadirirdem 3 yıl
daha net ve sade yazılabilirdi biraz uzun olmuş ama ben yine de okudum yani bizleri iyice tanıyıp daha iyi işimize yarayacak....
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e1ektronick 3 yıl
Okumaktan aciz bir halk görüyorum. Okuyorsa da ya okuduğunu anlayamıyor ya da anlamakta zorluk çekiyor. Kitap okumanın ne kadar faydalı olduğu açık ara önde şu anda tabi yazdıklarımı anlayabilirseniz.
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stalker(1979) 3 yıl
Snapdragonlu cihazlar yapay zeka gibi kendini geliştirip bizi uykumuzda boğup öldürecek. Doğru anlamış mıyım? :D
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superminator 3 yıl
Cahilliğime verin ama hiçbirşey anlamadım.
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H34RTL3SS 3 yıl
saasc
Bize ne fayda sağlacak noral ağ?

akıllı deyip geçtiğimiz telefonlar ileride gerçekten akıllı olacak demek
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saasc 3 yıl
Bize ne fayda sağlacak noral ağ?
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dr20mouse 3 yıl
Okumaya üşendim çok karmaşık
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Şehmistan 3 yıl
özet
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