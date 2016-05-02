Qualcomm’dan Snapdragon 820’li cihazları daha akıllı kılacak bir SDK

Zeroth Makine Zekâ Platformu ise Snapdragon için optimize edilmiş bir yazılım olup mobil makine öğrenimi yapacak şekilde tasarlandı. Zeroth teknolojisi şu an Snapdragon Sahne Algılama gibi görsel zekâ yazılımına ve Snapdragon Smart Protect (Snapdragon Akıllı Koruma) içerisinde bulunan gelişmiş malware tespiti yazılıma güç veriyor.
Qualcomm Technologies Ürün Yönetim Direktörü Gary Brotman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bağımlı olmayan, mobil öğrenmenin ortaya koyduğu kullanıcı deneyimlerine talep her geçen gün daha da artıyor. Qualcomm Technologies müşterileri de kendilerinin bu tarz deneyimler geliştirmesini mümkün kılacak araçlar talep ediyor. Yeni Snapdragon Nöral İşlem Motoru SDK’nın gelişi ile mobil, IoT ve otomotivin de dâhil olduğu sayısız sektör, Qualcomm Snapdragon 820’nin tüm gücünü kullanabilecek ve cihazları üzerinden daha yüksek performanslı, enerji tasarruflu derin öğrenim deneyimlerini sunabilecek.” dedi.
Snapdragon Nöral İşlem Motoru’nun diğer özellikleri arasında şunlar bulunuyor:
- Evrişimsel ve tekrarlayan nöral ağlarda Snapdragon 820 çekirdekleri ile (Qualcomm® Kryo™ CPU, Qualcomm® Adreno™ GPU, Qualcomm® Hexagon™ DSP) cihazlarda uygulamaların hızlandırılarak çalıştırılması;
- Caffe ve CudaConvNet de dâhil yaygın olarak kullanılan derin öğrenme model yapıları için destek;
- Snapdragon’un heterojen çekirdeklerinin optimum performans ve güç tüketimini sağlayacak şekilde hafif ve esnek bir platform tasarımı;
- Sağlık, otomotiv, güvenlik ve görüntüleme gibi birçok sektördeki şirketlerin, kendi çevresel eğitimli nöral ağ modellerini taşınabilir cihazlarda çalıştırması için destek.
Otonom araç teknoloji geliştiren NAUTO şirketinin CTO’su Frederick Soo yaptığı yorumda şunları söyledi: “Qualcomm Snapdragon Nöral İşlem Motoru SDK, birbirine bağlı kamera ve akıllı bulut ağlarımıza derin öğrenme yeteneği katarken, ticari araç filomuzun ve araba sigortası müşterilerimizin faaliyetlerini etkileyen ortamların bağlamsal ve tam bir fotoğrafını görmemizi sağlıyor. Nöral İşlem Motoru SDK, bize özel derin öğrenme algoritmamızı, sahada bulunan Snapdragon tabanlı bağlantılı kameralı cihazlarımıza hızla kurmamızı sağlıyor. Bu da sürücülerin dikkat dağınıklığını tespit edip kazaları engellememize yardımcı oluyor. Bu derin öğrenme, aynı zamanda NAUTO’nun sisteminin müşterilerimizin sorumluluklarını hafifletmesini ve daha güvenli ve verimli araç kullanmalarını sağlıyor.
Snapdragon Nöral İşlem Motoru SDK’nın Snapdragon 820 işlemciler için 2016 yılının ikinci yarısında pazara sunulması bekleniyor.
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