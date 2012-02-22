Qualcomm'un Snapdragon S4 yongada sistemini taşıyan modeller MWC 2012 fuarında yerini alacak





Bu yıl daha da hareketlenmesi beklenen mobil işlemci pazarının önemli oyuncularından Qualcomm'un, iddialı Snapdragon S4 yongada sistemini taşıyacak cihazların Mobil Dünya Kongresi - MWC 2012'de tanıtılacağı açıklandı.

Çift ve dört çekirdekli versiyonlar, LTE desteği ve 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan Snapdragn S4 yongada sisteminin ilk örneği olan 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli MSM8960 işlemcisini taşıyan bir prototip cihaz CES 2012 fuarında görücüye çıkmıştı.

Qualcomm, Snapdragon S4 sisteminde yer alan İmaj Sinyal İşlemcisi'ne oldukça güveniyor. İşlemci 2 tanesi 3D çekim için arkada biri önde olmak üzere 3 kameraya, 20MP çözünürlükteki lenslere ve saniyede 30 kare hızında 1080p kayda imkan veriyor. Bunun yanında sıfır deklanşör gecikmesi, daha iyi otomatik odaklama/otomatik pozlama/otomatik beyaz dengesi, gelişmiş gülümseme/yüz tanıma, hareket algılama, mesafe hesaplama ve imaj dengeleme gibi özellikler sunuyor.

Bu arada Snapdragon S4 ile ilgili benchmark sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. AnandTech tarafından elde edilen Linpack benchmark sonuçlarına göre MSM8960 yongada sistemi barındıran referans cihazın oldukça yüksek bir puan aldığı, ayırca Samsung Galaxy SII ve Motorola Droid 4 modellerinin listede geride kaldığı görülüyor. Adreno 225 grafik birimini barındıran MSM8960 işlemcisinin CPU benchmark sonuçlarında yüzde 20 ila yüzde 240 arasında performans avantajı ortaya koyacağı belirtiliyor.

Qualcomm ürün yöneticisi Raj Talluri MWC 2012'de çift çekirdekli MSM8960 yongada sistemini taşıyan akıllı telefonların boy göstereceğini açıkladı. MSM8960 yongası üzerinde LTE modülü de entegre olarak bulunacak. Böylece hali hazırda ayrı LTE yongası bulunduran cihazlardan da daha az enerji tüketmiş olacak. Hepsi bir arada yongada sistemi ile Qualcomm LTE cihaz üreticilerine önemli bir avantaj sunmak istiyor.

NVIDIA firmasının da Icera adlı 3G/4G/LTE modülü Tegra 2 ve Tegra 3 işlemcilere entegre edilebiliyor ve LTE cihaz segmentinde Qualcomm'a rakip olmak istiyor.

Fuarda Qualcomm sadece prototip olarak 4 çekirdekli Snapdragon S4 platformuna yer veren cihazlarla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Onun dışında 4 çekirdekli bir modeli görmek mümkün olmayacak.

RIM firmasının BlackBerry 10 işletim sisteminin resmi lansmanını fuarda yapacağı tahmin ediliyor. Beraberinde BB10 yüklü LTE modelleri de tanıtılabilir. Uzun süredir dedikoduları yapılan BlackBerry London modelinin çift çekirdekli MSM8960 işlemcisi sunması muhtemel.











