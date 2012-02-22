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Qualcomm'un Snapdragon S4 yongada sistemini taşıyan modeller MWC 2012 fuarında yerini alacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'un Snapdragon S4 yongada sistemini taşıyan modeller MWC 2012 fuarında yerini alacak
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Bu yıl daha da hareketlenmesi beklenen mobil işlemci pazarının önemli oyuncularından Qualcomm'un, iddialı Snapdragon S4 yongada sistemini taşıyacak cihazların Mobil Dünya Kongresi - MWC 2012'de tanıtılacağı açıklandı.
Çift ve dört çekirdekli versiyonlar, LTE desteği ve 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan Snapdragn S4 yongada sisteminin ilk örneği olan 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli MSM8960 işlemcisini taşıyan bir prototip cihaz CES 2012 fuarında görücüye çıkmıştı.
Qualcomm, Snapdragon S4 sisteminde yer alan İmaj Sinyal İşlemcisi'ne oldukça güveniyor. İşlemci 2 tanesi 3D çekim için arkada biri önde olmak üzere 3 kameraya, 20MP çözünürlükteki lenslere ve saniyede 30 kare hızında 1080p kayda imkan veriyor. Bunun yanında sıfır deklanşör gecikmesi, daha iyi otomatik odaklama/otomatik pozlama/otomatik beyaz dengesi, gelişmiş gülümseme/yüz tanıma, hareket algılama, mesafe hesaplama ve imaj dengeleme gibi özellikler sunuyor.
Bu arada Snapdragon S4 ile ilgili benchmark sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. AnandTech tarafından elde edilen Linpack benchmark sonuçlarına göre MSM8960 yongada sistemi barındıran referans cihazın oldukça yüksek bir puan aldığı, ayırca Samsung Galaxy SII ve Motorola Droid 4 modellerinin listede geride kaldığı görülüyor. Adreno 225 grafik birimini barındıran MSM8960 işlemcisinin CPU benchmark sonuçlarında  yüzde 20 ila yüzde 240 arasında performans avantajı ortaya koyacağı belirtiliyor.
Qualcomm ürün yöneticisi Raj Talluri MWC 2012'de çift çekirdekli MSM8960 yongada sistemini taşıyan akıllı telefonların boy göstereceğini açıkladı. MSM8960 yongası üzerinde LTE modülü de entegre olarak bulunacak. Böylece hali hazırda ayrı LTE yongası bulunduran cihazlardan da daha az enerji tüketmiş olacak. Hepsi bir arada yongada sistemi ile Qualcomm LTE cihaz üreticilerine önemli bir avantaj sunmak istiyor.
NVIDIA firmasının da Icera adlı 3G/4G/LTE modülü Tegra 2 ve Tegra 3 işlemcilere entegre edilebiliyor ve LTE cihaz segmentinde Qualcomm'a rakip olmak istiyor.
Fuarda Qualcomm sadece prototip olarak 4 çekirdekli Snapdragon S4 platformuna yer veren cihazlarla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Onun dışında 4 çekirdekli bir modeli görmek mümkün olmayacak.
RIM firmasının BlackBerry 10 işletim sisteminin resmi lansmanını fuarda yapacağı tahmin ediliyor. Beraberinde BB10 yüklü LTE modelleri de tanıtılabilir. Uzun süredir dedikoduları yapılan BlackBerry London modelinin çift çekirdekli MSM8960 işlemcisi sunması muhtemel.





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esqhia 7 yıl
Peki,özür dilerim emre bey.Sadece yorum yapmak için yaptığın yorumlara olan rahatsızlığımı dile getirdim.Yoksa kimsenin kimseyi kısıtladığı yok.Herkes özgürce yorumlarını yapmaya devam edebilir.iyi günler..
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mavizaman 7 yıl
Knu mesajları yanlış yorum yapanlarla onları paylamaya çalışanlardan geçilmiyor.
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esqhia 7 yıl
isyankar_emre
Önce telefonun fotoğrafına bakınca dedimki muhtemelen pek tutulmaz yada kullanılmaz ancak gerçekten teknik özellik bakımından çok güçlü bir silah Qualcomm için ve 20mep lesnler sonra 3 kamera olması,30 kare hız ve 1080p..Çok iyi özellikler kamera açısından.İşlemci zaten harika..

Arkadaş her yorumuna eksiyi zaten basıp susuyorum ama bu kadar da cahillik olmaz.Saçma sapan yorumların tavan yaptı artık.Yaşına vermek lazım belki ama her başlığın altına,işlemci daha iyi olabilirdi ram yüksek olabilirdi,rekabet iyidir tüketici lehinedir.Yani teknolojiye dair zerre bilgin yok.Sus da bari bişey biliyon sansınlar.Git başka sitelerde takıl.Kraloyun.com falan tam sana göre.Hatta onu da yapma biraz ders mers çalış da kendine bi faydan dokunsun. Yeter artık ya valla yeter.Bildiğin görüntü kirliliği.Böyle bi telefon yok,unut,zaten hiç olmadı,olmayacak da!!! Hiç bir zaman bu telefonu teknoloji marketlerde falan da göremeyeceksin..
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E_Aydin35 7 yıl esqhia
esqhia

isyankar_emre

Önce telefonun fotoğrafına bakınca dedimki muhtemelen pek tutulmaz yada kullanılmaz ancak gerçekten teknik özellik bakımından çok güçlü bir silah Qualcomm için ve 20mep lesnler sonra 3 kamera olması,30 kare hız ve 1080p..Çok iyi özellikler kamera açısından.İşlemci zaten harika..



Arkadaş her yorumuna eksiyi zaten basıp susuyorum ama bu kadar da cahillik olmaz.Saçma sapan yorumların tavan yaptı artık.Yaşına vermek lazım belki ama her başlığın altına,işlemci daha iyi olabilirdi ram yüksek olabilirdi,rekabet iyidir tüketici lehinedir.Yani teknolojiye dair zerre bilgin yok.Sus da bari bişey biliyon sansınlar.Git başka sitelerde takıl.Kraloyun.com falan tam sana göre.Hatta onu da yapma biraz ders mers çalış da kendine bi faydan dokunsun. Yeter artık ya valla yeter.Bildiğin görüntü kirliliği.Böyle bi telefon yok,unut,zaten hiç olmadı,olmayacak da!!! Hiç bir zaman bu telefonu teknoloji marketlerde falan da göremeyeceksin..


Evet belki haklısın her konuda herkezin dört dörtlük olduğu söylenemez,tamam belki bazen saçma sapan hatalar yapıyorum oda tamam burada insanlar birşeyleri analarının karnında öğrenerek gelmiyorlar napalım ölelimmi sorup sorgulamayalımmı merak,heves,heyecan yapmıyalımmı burada bu hevesimi veya bu özgürlüğüme laf yapacak en son insan sensin insanların birşeyi yanlış söylemesi yada yanlış söyleye söyleye yorum getire getire anlaması ne zamandır suç burada herkez bu forumun üyesi herkez istediği yorumu yapar düşüncelerini açığa getirir öğrenir uygular buna kimse karışamaz hemde kimse...
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bilalyakut 7 yıl
isyankar_emre
Önce telefonun fotoğrafına bakınca dedimki muhtemelen pek tutulmaz yada kullanılmaz ancak gerçekten teknik özellik bakımından çok güçlü bir silah Qualcomm için ve 20mep lesnler sonra 3 kamera olması,30 kare hız ve 1080p..Çok iyi özellikler kamera açısından.İşlemci zaten harika..

arkadasim o telefon sadece gelistiriciler icin,o telefonu satmayacaklar,sahip oldugu islemcinin ne kadar guclu oldugunu gostermek icin getirmis adamlar...
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ColDasHeLL 7 yıl
isyankar_emre
Önce telefonun fotoğrafına bakınca dedimki muhtemelen pek tutulmaz yada kullanılmaz ancak gerçekten teknik özellik bakımından çok güçlü bir silah Qualcomm için ve 20mep lesnler sonra 3 kamera olması,30 kare hız ve 1080p..Çok iyi özellikler kamera açısından.İşlemci zaten harika..

afferim o telde crysis oyna şimdi sen
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createemir 7 yıl
Hmm ok.
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E_Aydin35 7 yıl
Önce telefonun fotoğrafına bakınca dedimki muhtemelen pek tutulmaz yada kullanılmaz ancak gerçekten teknik özellik bakımından çok güçlü bir silah Qualcomm için ve 20mep lesnler sonra 3 kamera olması,30 kare hız ve 1080p..
Çok iyi özellikler kamera açısından.İşlemci zaten harika..
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Mr. Jingles 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Önce telefonun fotoğrafına bakınca dedimki muhtemelen pek tutulmaz yada kullanılmaz ancak gerçekten teknik özellik bakımından çok güçlü bir silah Qualcomm için ve 20mep lesnler sonra 3 kamera olması,30 kare hız ve 1080p..
Çok iyi özellikler kamera açısından.İşlemci zaten harika..

OMAP4460 zaten halihazırda bu özelliklere sahip. Qualcomm daha anca yetişebilmiş Texas Instruments'e. OMAP4460 20 MP'e kadar sensör, 12 MP çift kamera desteği ve 3D 1080p çekim yapabilme yeteneğine sahip. Qualcomm daha önce de çift çekirdek için Nvidia'nın dört çekirdeğinden daha iyi performans veriyor demişti ama ne hikmetse bırak dört çekirdeği hiçbir çift çekirdekli rakibini geçememişti. Samsung ve TI dört çekirdekli işlemcilerini çıkardıklarında Qualcomm yine çuvallayacak.
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sertacarslan 7 yıl
Nerede çok çekirdek karşıtları? Buyrun gereksiz deyin...
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danGerfuLL 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Nerede çok çekirdek karşıtları? Buyrun gereksiz deyin...

Gereksiz!
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Psydia 7 yıl
Galaxy s II "Plus" geliyor ^^
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met@lrock 7 yıl
3d film çekmek şart oldu
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