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Qualcomm’un son çeyrek mali yıl raporu 1.4 milyar dolar net gelire işaret ediyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında kullanılan mobil işlemci modellerinin büyük çoğunluğu Qualcomm firmasına ait. Duyurduğu Snapdragon S serisi mobil işlemcilerle ürün gamını daha da genişleten Qualcomm son çeyrek mali raporunda da başarılı bir tablo sergiliyor.

25 Aralık tarihinde sona eren firmanın 2012 mali yılı ilk çeyrek raporuna göre elde edilen gelir 4.7 milyar dolar. Yıl bazında yüzde 40, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 artış yaşandı. Hisse başına kazanç 0.81$. 

Bu dönemde net gelir ise 1.4 milyar dolar oldu, yıl bazında yüzde 20, bir önceki çeyreğe göre yüzde 33 artış elde edildi. İşletim karı 1.55 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 24, bir önceki çeyreğe göre yüzde 25 artış görüldü.

Gelirin yüzde 38’i yani 1.78 milyar dolar nakit birikim olarak şirketin kasasına girdi. Toplam nakit birikimi 22 milyar dolar oldu. 

Qualcomm MSM model isimli işlemciler bu çeyrekte 156 milyon birim sattı. Yıllık artış yüzde 32 civarında. Bu yongasetleri yüklü cihazların toplam satışı 41.4 milyar dolara ulaştı. 3G/4G yongalarının yüklü olduğu cihazlar ise 191-195 milyon adet sattı. Cihazların ortalama fiyatı 212$-218$ oldu.

2012 yılında Snapdragon S4 platformu ile üst seviye mobil cihaz pazarına hitap edecek Qualcomm daha iyi bir satış rakamı elde edeceğine inanıyor.

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müntekim 7 yıl
symbiat
Millet a8 den a9 hop diye geçerken Qualcomm a8 çekirdeğinin adeta suyunu çıkarttı ve sınırlarına kadar zorladı.Bu işlemcileri çok iyi bir şekilde pazarladı ve aynı mimaride rakiplerinden daha fazla kar elde etmesinide bildi.Şimdi a9 lar üzerinde çalışıyorlar, ve gpu larıda eskisine oranla çok daha güçlü. Açıkcası adamlar diğer arm cpu larından ciddi şekilde ayrılıyorlar.Staratejileri, pazar alışkanlıkları reklam kampanyaları olsun cidden farklı bir parkurda oldukları belli.Ne diyelim gönül isterki bir Türk firması da ARMdan bir lisans kiralayıp ilk önce jenerik sonrada zamanla kedine has özelleştirmeler içeren arm işlemciler tasarlasın ve yine Çin vb. ucuz işçilik olan ülke de(gönül isterki burda üretilsin ama çokda hayale gerek yok) ürettirsin.Ülkemde yetişen mühendislerde gerçekten mesleklerine yakışan bir iş yapsın. Ama en azından bir işlemci firmamız olsun. Sonrada bir şekilde gerisi gelecektir diye düşünüyorum.

Off offf çok feci deştin yaramı :(
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alpa07 7 yıl
Millet milyar dolarlarla oynuyor bizim ülkede yerinde sayıyor :D
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E_Aydin35 7 yıl
napolyon94
isyankar_emreVay be azmin zaferimi desem ne desem bu kadar büyümekten o kadar kolay değil arka fsağlam heralde.:)
Troll

Buna senmi karar veriyorsun?
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napolyon94 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
napolyon94
Orijinalden alıntı: isyankar_emreVay be azmin zaferimi desem ne desem bu kadar büyümekten o kadar kolay değil arka fsağlam heralde.:)
Troll

Buna senmi karar veriyorsun?


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E_Aydin35 7 yıl
Vay be azmin zaferimi desem ne desem bu kadar büyümekten o kadar kolay değil arka fsağlam heralde.:)
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napolyon94 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Vay be azmin zaferimi desem ne desem bu kadar büyümekten o kadar kolay değil arka fsağlam heralde.:)

Troll
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DH Misafiri 7 yıl
Intel sağolsun, ARM'ye elini atan paraya para demiyor.
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symbiat 7 yıl
Millet a8 den a9 hop diye geçerken Qualcomm a8 çekirdeğinin adeta suyunu çıkarttı ve sınırlarına kadar zorladı.
Bu işlemcileri çok iyi bir şekilde pazarladı ve aynı mimaride rakiplerinden daha fazla kar elde etmesinide bildi.
Şimdi a9 lar üzerinde çalışıyorlar, ve gpu larıda eskisine oranla çok daha güçlü. Açıkcası adamlar diğer arm cpu larından ciddi şekilde ayrılıyorlar.
Staratejileri, pazar alışkanlıkları reklam kampanyaları olsun cidden farklı bir parkurda oldukları belli.
Ne diyelim gönül isterki bir Türk firması da ARM'dan bir lisans kiralayıp ilk önce jenerik sonrada zamanla kedine has özelleştirmeler içeren arm işlemciler tasarlasın ve yine Çin vb. ucuz işçilik olan ülke de(gönül isterki burda üretilsin ama çokda hayale gerek yok) ürettirsin.Ülkemde yetişen mühendislerde gerçekten mesleklerine yakışan bir iş yapsın. Ama en azından bir işlemci firmamız olsun. Sonrada bir şekilde gerisi gelecektir diye düşünüyorum.
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t3 7 yıl
Herhalde 1 sene içinde bu kadar büyük büyüme oranı sergileyen ender şirketlerden biridir.
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