Qualcomm’un son çeyrek mali yıl raporu 1.4 milyar dolar net gelire işaret ediyor

Akıllı telefon pazarında kullanılan mobil işlemci modellerinin büyük çoğunluğu Qualcomm firmasına ait. Duyurduğu Snapdragon S serisi mobil işlemcilerle ürün gamını daha da genişleten Qualcomm son çeyrek mali raporunda da başarılı bir tablo sergiliyor.





25 Aralık tarihinde sona eren firmanın 2012 mali yılı ilk çeyrek raporuna göre elde edilen gelir 4.7 milyar dolar. Yıl bazında yüzde 40, bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 artış yaşandı. Hisse başına kazanç 0.81$.





Bu dönemde net gelir ise 1.4 milyar dolar oldu, yıl bazında yüzde 20, bir önceki çeyreğe göre yüzde 33 artış elde edildi. İşletim karı 1.55 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 24, bir önceki çeyreğe göre yüzde 25 artış görüldü.





Gelirin yüzde 38’i yani 1.78 milyar dolar nakit birikim olarak şirketin kasasına girdi. Toplam nakit birikimi 22 milyar dolar oldu.





Qualcomm MSM model isimli işlemciler bu çeyrekte 156 milyon birim sattı. Yıllık artış yüzde 32 civarında. Bu yongasetleri yüklü cihazların toplam satışı 41.4 milyar dolara ulaştı. 3G/4G yongalarının yüklü olduğu cihazlar ise 191-195 milyon adet sattı. Cihazların ortalama fiyatı 212$-218$ oldu.





2012 yılında Snapdragon S4 platformu ile üst seviye mobil cihaz pazarına hitap edecek Qualcomm daha iyi bir satış rakamı elde edeceğine inanıyor.