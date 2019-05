Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı

Geçtiğimiz günlerde oyun dünyasını hareketlendiren önemli bir gelişme yaşandı. PlayStation konsoluna özel olarak sunulan Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının Epic Games Store’a özel olarak bilgisayara çıkış yapacağı öğrenildi. Bu oyunları mağazada listelemeye başlayan Quantic Dream, sistem gereksinimlerini de açıklamış oldu.

Detroit: Become Human

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit

İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya eş değeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 660 veya eş değeri

VRAM: 2 GB

Ekran Kartı API: Vulkan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10-64 bit

İşlemci: i7-2700K veya eş değeri

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya eş değeri

VRAM: 8 GB

Ekran Kartı API: Vulkan

Türkçe dil desteği var.

Heavy Rain

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit

İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya eş değeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 660

VRAM: 2 GB

DirectX 11

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit

İşlemci: i7-2700K veya eş değeri

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya eş değeri

VRAM: 8 GB

DirectX 11

Türkçe dil desteği yok.

Beyond: Two Souls

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit

İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya eş değeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 660 veya eş değeri

VRAM: 2 GB

DirectX 11

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit

İşlemci: i7-2700K veya eş değeri

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya eş değeri

VRAM: 8 GB

DirectX 11

Türkçe dil desteği var.

Ayrıca Bkz.

"PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı"

Her üç oyunun mağaza sayfasında yayınlanma tarihi olarak yalnızca “Yakında” ibaresi gözüküyor. Kısacası oyunların fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında hala net bir bilgi yok. Ancak PlayStation özel oyunlarının bilgisayara çıkış yapması şimdiden birçok oyun severi heyecanlandırıyor.

https://www.epicgames.com/store/tr/