Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı

Geçtiğimiz günlerde oyun dünyasını hareketlendiren önemli bir gelişme yaşandı. PlayStation konsoluna özel olarak sunulan Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının Epic Games Store’a özel olarak bilgisayara çıkış yapacağı öğrenildi. Bu oyunları mağazada listelemeye başlayan Quantic Dream, sistem gereksinimlerini de açıklamış oldu.
Detroit: Become Human
Minimum Gereksinimler
- İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
- İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya eş değeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 660 veya eş değeri
- VRAM: 2 GB
- Ekran Kartı API: Vulkan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10-64 bit
- İşlemci: i7-2700K veya eş değeri
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya eş değeri
- VRAM: 8 GB
- Ekran Kartı API: Vulkan
Türkçe dil desteği var.
Heavy Rain
Minimum Gereksinimler
- İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
- İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya eş değeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 660
- VRAM: 2 GB
- DirectX 11
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
- İşlemci: i7-2700K veya eş değeri
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya eş değeri
- VRAM: 8 GB
- DirectX 11
Türkçe dil desteği yok.
Beyond: Two Souls
Minimum Gereksinimler
- İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
- İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya eş değeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 660 veya eş değeri
- VRAM: 2 GB
- DirectX 11
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
- İşlemci: i7-2700K veya eş değeri
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya eş değeri
- VRAM: 8 GB
- DirectX 11
Türkçe dil desteği var.Ayrıca Bkz. "PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı"
Her üç oyunun mağaza sayfasında yayınlanma tarihi olarak yalnızca “Yakında” ibaresi gözüküyor. Kısacası oyunların fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında hala net bir bilgi yok. Ancak PlayStation özel oyunlarının bilgisayara çıkış yapması şimdiden birçok oyun severi heyecanlandırıyor.
https://www.epicgames.com/store/tr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Epic Store'da sistem gereksinimlerinde yazıyor zaten languages kısmında.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4901 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
playstation, pc ve