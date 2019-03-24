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Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı

Epic Games Store ile yaptığı anlaşma sonucu oyunlarını bilgisayara getirecek olan Quantic Dream, mağaza listelemeleri ile birlikte oyunların sistem gereksinimlerini açıkladı.
2 ay
4,9b
1
30
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı
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Geçtiğimiz günlerde oyun dünyasını hareketlendiren önemli bir gelişme yaşandı. PlayStation konsoluna özel olarak sunulan Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının Epic Games Store’a özel olarak bilgisayara çıkış yapacağı öğrenildi. Bu oyunları mağazada listelemeye başlayan Quantic Dream, sistem gereksinimlerini de açıklamış oldu.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı
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Minimum Gereksinimler
  • İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
  • İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya eş değeri
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 660 veya eş değeri
  • VRAM: 2 GB
  • Ekran Kartı API: Vulkan

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10-64 bit
  • İşlemci: i7-2700K veya eş değeri
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya eş değeri
  • VRAM: 8 GB
  • Ekran Kartı API: Vulkan

Türkçe dil desteği var.

Heavy Rain

Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı
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Minimum Gereksinimler
  • İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
  • İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya eş değeri
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 660
  • VRAM: 2 GB
  • DirectX 11

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
  • İşlemci: i7-2700K veya eş değeri
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya eş değeri
  • VRAM: 8 GB
  • DirectX 11

Türkçe dil desteği yok.

Beyond: Two Souls

Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarının sistem gereksinimleri açıklandı
Tam Boyutta Gör
Minimum Gereksinimler
  • İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
  • İşlemci: i5-2400 @ 3.4GHz veya eş değeri
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 660 veya eş değeri
  • VRAM: 2 GB
  • DirectX 11

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 7-64 bit
  • İşlemci: i7-2700K veya eş değeri
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 1080 veya eş değeri
  • VRAM: 8 GB
  • DirectX 11

Türkçe dil desteği var.

Ayrıca Bkz. "PUBG mobilden günlük 6 saatlik oyun sınırı"

Her üç oyunun mağaza sayfasında yayınlanma tarihi olarak yalnızca “Yakında” ibaresi gözüküyor. Kısacası oyunların fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında hala net bir bilgi yok. Ancak PlayStation özel oyunlarının bilgisayara çıkış yapması şimdiden birçok oyun severi heyecanlandırıyor.


https://www.epicgames.com/store/tr/ Yorum Yaz
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Fuat.Kamis 2 ay en beğenilen
Önerilen 1080 nedir ya 1070 neyine yetmiyor..
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drserk 2 ay Materia01
önerilmemesi gereken sistem özellikleri...lafı ''optimize edemedik hatta ps4 gelirimiz gözümüzü doyurmadı ekran kartı reklamı da yaparız size de optimize özürlü oyunumuzla mutluluklar dileriz'' öpücüğü ile pc gamerlara atmışlar
önerilmemesi gereken sistem özellikleri...lafı ''optimize edemedik hatta ps4 gelirimiz gözümüzü doyurmadı ekran kartı reklamı da yaparız size de optimize özürlü...
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Ultratopkek 1 ay yeni yorumcu
1080 4K 60FPS içindir. Millet 1050Ti ile çatır çatır 1080P oynayacak adım gibi eminim.
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ayhankaldırım 1 ay
1050 ile ne olur çok merak ediyorum orta filan Acar heralde
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DH Misafiri 1 ay
birader bak anlamıyorsunuz.Konu ırkçılık ya da türklere karşı olmakla ilgili değil.Bizim ülkemizde genç nüfus fazla aynı zamanda korsan oyunda fazla.Ülkemizde ne kadar orjinal oyun alınırsa o kadar çok ses getirir.Herifler ülkelerden gelen desteğe bakar.Irka değil.Lütfen artık biz dışlanıyoruz havasından çıkın.
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DH Misafiri 2 ay
Türkçe desteği ile gelmeyecek bakın burada yazıyorum... Ne bizde nede dışarıda Türkçe umursanmıyor hatta neredeyse sansürleniyor bakın dün sekiro ya baktım polonyaca dahil 10 dilin altyazı desteği var Türkçe yok ki bizim dilimiz 5m nufuslu ülkeden 10 kez fazla kullanılıyor Türk ülkelerini saymıyorum ve eminim o ülkenin tüm nufusundan fazla satmıştır madem satış rakamları o dil için destek demek neden bizim dilimizin desteği hiç olmuyor...
1 Yanıt Yanıtla
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***Leopard*** 2 ay DH Misafiri
Oyunların ikisinde Türkçe desteği var , aynı PS'de olduğu gibi.
Epic Store'da sistem gereksinimlerinde yazıyor zaten languages kısmında.
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granger117 2 ay
umarım fiyatı uygun olur merakla bekliyorum
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TheNewAtilla 2 ay
Önerilen 4k içindir. Çünkü min-optimum arası uçurum var
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kojiro 2 ay
Allahtan o sistemi önerdin yani Quantic Dream. Ne bunların maili, bir teşekkür edelim.
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Scorpioleo 2 ay
Detroit'i satmıştım şimdi tekrar pc'de max settings'de bitirmek çok zevkli olacaktır.
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Pizza Steve 2 ay
Adamlar şu güne kadar hep konsollara özel oyun yapıyorlardı. PC platformunda optimizasyon konusunda doğal olarak sınıfta kaldılar.
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The.Mafia 2 ay
Sony için iyi bir şey değil sony seri üzgün
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playstation, pc ve
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