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Quentin Tarantino'dan yeni Star Trek filmi

Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden Quentin Tarantino, Star Trek filmi yönetmeye hazırlanıyor. Tarantino'nun fikri ile ortaya çıkan yeni Star Trek filmi için hazırlıklar başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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29
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Pulp Fiction, Reservoir Dogs ve Inglourious Basterds gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Quentin Tarantino, şu sıralar 9. filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Hakları, Tarantino'ya son derece cazip bir teklif sunan Sony Pictures tarafından alınan film, 1969 yılında geçecek ve sinemaseverleri Charles Manson cinayetleri ile sarsılan Los Angeles'a götürecek.
Bir yandan bu dönem filmi için hazırlıklarını sürdüren Tarantino, bir yandan da son derece sürpriz bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce verdiği birkaç röportaj sırasında Star Trek serisine duyduğu ilgiden bahseden usta yönetmen, sonunda bu ilgisinin peşinden gitmeye karar vermişe benziyor.
Star Trek filmlerinin haklarını elinde bulunduran Paramount stüdyosuna yakın kaynaklara göre Tarantino, yeni bir Star Trek filmi için ilgi çekici bir fikirle stüdyonun kapısını çaldı. Usta yönetmenden gelen bu fikrin adeta üzerine atlayan stüdyo, Tarantino'nun bu fikrini senaryo haline getirmek için bir senarist ekibi topluyor.
Yeni Star Trek serisinin yönetmeni ve yapımcısı olan J.J. Abrams ve Quentin Tarantino öncülüğünde toplanacak bu ekip, Tarantino'nun fikrinden yola çıkarak yeni Stark Trek filminin senaryosunu kaleme alacak. Eğer senaryo aşamasında işler yolunda giderse Tarantino'nun filmin yönetmenliğini üstleneceği söyleniyor. Abrams ise yapımcı olarak projede yer alacak.
Star Trek serisi son yıllarda eskisi kadar popüler olmasa da, Quentin Tarantino gibi usta bir ismin seriye dahil olması Star Trek'i yeniden eski günlerine döndürebilir. 

http://deadline.com/2017/12/quentin-tarantino-star-trek-movie-jj-abrams-1202220032/ Yorum Yaz
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artenis 1 yıl en beğenilen
işte şimdi film geliyor.
birsürü süper kahraman birleşiyor birşeyler yapıyor sonra başka filmde süpermani nomal bir insan öldürüyor... neyse yetiş ya tarantino
işte şimdi film geliyor.birsürü süper kahraman birleşiyor birşeyler yapıyor sonra başka filmde süpermani nomal bir insan öldürüyor... neyse yetiş ya taranti...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Nightmare70 1 yıl
Marvel, DC saçmalıklarından sonra güzel bir film izleyeceğiz anlaşılan
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1 Avatar
ahmeteren07 1 yıl
Bu adam 10.filmi çekince sinemayı bırakacaktı galiba.
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obili 1 yıl
Tarantino'lu bir star trek düşünemiyorum. Birbirine çok zıt şeyler değil mi? Denesinler bakalım .
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Kartal Göz 1 yıl
Tarantino ve Star Trek? Hakikaten bizi ilginç şeyler bekliyor. Açıkçası heyecanlandırdı. Belki sinema üstündeki ölü toprağı atar, iyi gelir.
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tek_Türk 1 yıl
büyük olasılıkla kendini tekrar etmeyecektir. Farklı bakış açısı getireceğide yadsınamaz
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aycibin 1 yıl
tarantino'nun çizgisi pek bilimkurguyla özdeşleşmiyor aslında.enteresan bir film olacak.
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Mr. Cheritto 1 yıl aycibin
aycibin
tarantino'nun çizgisi pek bilimkurguyla özdeşleşmiyor aslında.enteresan bir film olacak.

Aynen 😅😅
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seckinar 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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mavizamanda 1 yıl
niye uzayda da bol bol boş diyaloglu film mi izleyiceğiz?!!!
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mementopolis 1 yıl
Taranrino varsa bende varim :D . J.J Abrams avucunu yalasin :D
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Kerim5100 1 yıl
Asmalı kesmeli bir Star Trek hmm...
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simbolmina 1 yıl
Umarım gerçek olur. Bir Star Trek baş yapıtı gelecek. En az beş yıl sürer ama değer.
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