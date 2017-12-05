Quentin Tarantino'dan yeni Star Trek filmi

Pulp Fiction, Reservoir Dogs ve Inglourious Basterds gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Quentin Tarantino, şu sıralar 9. filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Hakları, Tarantino'ya son derece cazip bir teklif sunan Sony Pictures tarafından alınan film, 1969 yılında geçecek ve sinemaseverleri Charles Manson cinayetleri ile sarsılan Los Angeles'a götürecek.

Bir yandan bu dönem filmi için hazırlıklarını sürdüren Tarantino, bir yandan da son derece sürpriz bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce verdiği birkaç röportaj sırasında Star Trek serisine duyduğu ilgiden bahseden usta yönetmen, sonunda bu ilgisinin peşinden gitmeye karar vermişe benziyor.

Star Trek filmlerinin haklarını elinde bulunduran Paramount stüdyosuna yakın kaynaklara göre Tarantino, yeni bir Star Trek filmi için ilgi çekici bir fikirle stüdyonun kapısını çaldı. Usta yönetmenden gelen bu fikrin adeta üzerine atlayan stüdyo, Tarantino'nun bu fikrini senaryo haline getirmek için bir senarist ekibi topluyor.

Yeni Star Trek serisinin yönetmeni ve yapımcısı olan J.J. Abrams ve Quentin Tarantino öncülüğünde toplanacak bu ekip, Tarantino'nun fikrinden yola çıkarak yeni Stark Trek filminin senaryosunu kaleme alacak. Eğer senaryo aşamasında işler yolunda giderse Tarantino'nun filmin yönetmenliğini üstleneceği söyleniyor. Abrams ise yapımcı olarak projede yer alacak.

Star Trek serisi son yıllarda eskisi kadar popüler olmasa da, Quentin Tarantino gibi usta bir ismin seriye dahil olması Star Trek'i yeniden eski günlerine döndürebilir.

http://deadline.com/2017/12/quentin-tarantino-star-trek-movie-jj-abrams-1202220032/