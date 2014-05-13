Quitbit akıllı çakmak projesi sigara alışkanlığınızı kontrol altına almayı planlıyor





Tüketicilerin sigara alışkanlığından kurtulmasına yönelik olarak geleneksel yöntemlerden elektronik yöntemlere kadar pek çok çözüm mevcut. Quitbit ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmayı planlıyor.





Quitbit bir akıllı çakmak. Araç çakmaklarına benzer bir alev sistemi olan Quitbit, akıllı fonksiyonlarını ise sensörleri ve LED ekranına borçlu. Quitbit, sensörleri sayesinde kaç tane sigara içtiğinizi ve hangi sıklıkta içtiğinizi algılayabiliyor.





Özel optimizasyonlar sayesinde çakmağı amaçsız açıp kapadığınızda veya arkadaşınızın sigarasını yaktığınızda bunları da es geçebiliyor. Günün sonunda sadece sizin içtiğiniz sigaralar kaydediliyor ve LED ekranında rakamlar size sunuluyor.





Quitbit uyumlu uygulaması sayesinde Bluetooth 4.0 üzerinden istatistikleri, ne kadar sigara masrafı yaptığınızı, ne kadar zehir soluduğunuzu görebiliyor dilerseniz kendinize azaltma hedefi de koyabiliyorsunuz. Hedefe ulaştığınızda çakmak alev modülünü devre dışı bırakıyor.





Kickstarter platformunda destek arayan Quitbit projesi 1 ay içerisinde 50 000$ bağış limitini geçmek zorunda. 70$ ve üzeri bağışlarda Quitbit hediye ediliyor.

https://www.kickstarter.com/projects/quitbit/quitbit-the-first-smart-lighter-and-app-to-track-s