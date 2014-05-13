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Quitbit akıllı çakmak projesi sigara alışkanlığınızı kontrol altına almayı planlıyor

5 yıl
788
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10
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Quitbit akıllı çakmak projesi sigara alışkanlığınızı kontrol altına almayı planlıyor

Tüketicilerin sigara alışkanlığından kurtulmasına yönelik olarak geleneksel yöntemlerden elektronik yöntemlere kadar pek çok çözüm mevcut. Quitbit ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmayı planlıyor.

Quitbit bir akıllı çakmak. Araç çakmaklarına benzer bir alev sistemi olan Quitbit, akıllı fonksiyonlarını ise sensörleri ve LED ekranına borçlu. Quitbit, sensörleri sayesinde kaç tane sigara içtiğinizi ve hangi sıklıkta içtiğinizi algılayabiliyor. 

Özel optimizasyonlar sayesinde çakmağı amaçsız açıp kapadığınızda veya arkadaşınızın sigarasını yaktığınızda bunları da es geçebiliyor. Günün sonunda sadece sizin içtiğiniz sigaralar kaydediliyor ve LED ekranında rakamlar size sunuluyor. 

Quitbit uyumlu uygulaması sayesinde Bluetooth 4.0 üzerinden istatistikleri, ne kadar sigara masrafı yaptığınızı, ne kadar zehir soluduğunuzu görebiliyor dilerseniz kendinize azaltma hedefi de koyabiliyorsunuz. Hedefe ulaştığınızda çakmak alev modülünü devre dışı bırakıyor. 

Kickstarter platformunda destek arayan Quitbit projesi 1 ay içerisinde 50 000$ bağış limitini geçmek zorunda. 70$ ve üzeri bağışlarda Quitbit hediye ediliyor.  

https://www.kickstarter.com/projects/quitbit/quitbit-the-first-smart-lighter-and-app-to-track-s Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FightForBeer 5 yıl en beğenilen
Buna 70 dolar verecegime 1 karton marlbora alırım, gün sonunda pakette kalan sigara sayısını saymaya devam ederim daha iyi.En azından marlbora içmiş olurum.
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dogan3458 1 yıl
hepsi hikaye ithallikit.com/... birtane likit seçer bir tane cihaz alırım tamamdır.
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dogan3458 1 yıl
Buna bukadar para verceğime alırım bir tane keyfime bakarım https://elektroniksigaravadisi.com/urun-kategori/elektronik-sigara/
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strom 5 yıl
Kanka benim cakmak cakmiyor yine. Seninkini versene
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bunla insan iştaha gelir daha çok içer
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matmuhendisi 5 yıl
Bırakmak isteyene çözüm çok :)
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SteveMeade 5 yıl
Son 2 yorum çok dahice
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orhanyıldız 5 yıl
Tutmaz, içecek olan adam baska çakmakla yakar içer. :D
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FightForBeer 5 yıl en beğenilen
Buna 70 dolar verecegime 1 karton marlbora alırım, gün sonunda pakette kalan sigara sayısını saymaya devam ederim daha iyi.En azından marlbora içmiş olurum.
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Gece772 5 yıl
Farklı bir ürün
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Blood Money 5 yıl
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