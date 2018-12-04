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Quora 100 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı

Popüler soru cevap sitesi Quora, bugün attığı bilgilendirme mailiyle kullanıcıların bilgilerini sızdırdığını belirtti. 100 milyondan fazla kişinin bu durumdan etkilendiği düşünülüyor.
5 ay
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Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Quora 100 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı
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Kullanıcıların her konuda birbirlerine ve uzmanlara soru sorup cevap alabileceği global platform Quora, büyük bir sızıntı ile gündemde. Firma, bugün attığı bilgilendirme mailiyle bazı kişisel verilerin çalındığını belirtti. Kaynaklara göre sızıntı 100 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Quora, şimdilik “kötü niyetli bir üçüncü taraf sistemlerimizden birine izinsiz olarak girebilmiş.” açıklamasıyla yetindi.

Kullanıcıların isimleri, IP’leri, emailleri ve şifreleri tehlikede

Quora attığı mailde isim, mail, IP, kullanıcı ID, şifreleri ve hesap ayarları gibi bilgilerin sızdırıldığını belirtmiş. Şifreler hash halinde bulunduğu için tam anlamıyla bilinmesi mümkün olmayacaktır ama oldukça önemli bilgilerin çalındığı bir gerçek. Ayrıca site üzerinde gizli olarak yaptığınız cevaplama, oylama gibi işlemler de ortaya çıkmış.

Ayrıca Bkz. "Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı"

İhlalin 30 Kasım tarihinde belirlendiği ve hala araştırıldığı belirtildi. Etkilenen kullanıcılar için ise anında bilgilendirmeler yapılmış ve hesaplarının şifreleri değiştirmeleri isteniyor. Her ihtimale karşı Quora şifrenizi, farklı platformda bulunan hesaplarınız için kullanıyorsanız onlarında güvenliğini sağlamanız tavsiye edilmiş.


https://www.engadget.com/2018/12/03/quora-breach/ Yorum Yaz
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Like a Sir 5 ay en beğenilen
Veri sızdırmanın bir yaptırımı ve veri depolomanın bir standartı olmalı artık
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serafon 5 ay
bilgileri sat para kazan, üstüne bir de bedava reklam yap.
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Bay Robot 5 ay
Bana mail falan gelmemiş gönderdiklerine eminler mi acaba?
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OverClocK1ng 5 ay
Kesin satmamışlardır da sızdırmışlardır...
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Whippoorwill 5 ay
Hindistan için sorun değil.
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Like a Sir 5 ay en beğenilen
Veri sızdırmanın bir yaptırımı ve veri depolomanın bir standartı olmalı artık
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serafon 5 ay
bilgileri sat para kazan, üstüne bir de bedava reklam yap.
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