R7 1700X ile yapılan testlerde etkileyici sonuçlar elde edildi!

Teknoloji dünyasının sabırsızlıkla beklediği AMD’nin Ryzen işlemci ailesine dair bilgiler netleşmeye devam ediyor. Son gelen bilgilerde ise ailenin güçlü bir üyesi olan R7 1700X’in benchmark testine yer verildi. Görünüşe göre AMD FX serisinin ardından ciddi bir çalışma ortaya koymuş.

Yapılan testte AMD’nin R7 1700X işlemcisi, hızaşırtma desteği olmayan giriş seviyesi A320 yongasını barındıran bir MSI anakartta çalıştırılmış. Ayrıca kullanılan PassMark’ın Performance Test 9.0 yazılımının, modelin boost clock frekansını algılamadığını, haliyle işlemcinin sadece 3.4 GHz’lik taban frekansta test edilebildiğine dikkat çekmekte fayda var.

Sonuçlar oldukça olumlu

Toplamda 8 teste tabi tutulan işlemci 5 testte Core i7-6900K’da dahil olmak üzere bütün işlemcilerin önüne geçerken 6 testte ise Core i7-5960X modelinin önünde yer almış. Bununla birlikte işlemci özellikle tam sayı ve şifreleme testlerinde gösterdiği yüksek performans sayesinde kurumsal pazarda ve sunucu pazarında rekabetçi bir çözüm olabilir.

Testlerin ortalaması alındığındaişlemci Haswell-E mimarili Core i7-5960X’ten %4 ve Broadwell-E modeli olan Core i7-6900K’dan %9 geride kalmış. İşlemcinin boost frekansa çıkmadan bu sonucu elde ettiği ve en hızlı Ryzen üyesi olmadığı düşünüldüğünde Ryzen için sonuçlar oldukça olumlu.

Tek çekirdek testlerinde durum nasıl?

AMD’nin oyun performansı açısından son jenerasyonda Intel'in gerisinde kaldığı tek çekirdek performansı ise testlerin arasında belki de en can alıcılarından bir tanesi zira model 3.4 GHz’te takılı kalmasına rağmen Intel’in Core i7-5960X modelinin önüne rahatlıkla geçebilmiş. Core i7-6900K işlemcisiyle ise modelin Turbo Boost 3.0 özelliği sayesinde ulaştığı 4.0 GHz’lik tek çekirdek frekansına rağmen %3’ten az bir farkla gerisinde kalmış. Yani işlemcinin resmi olarak satışa sunulmasının ardından bizleri şaşırtıcı sonuçlar bekliyor olabilir.

Öte yandan Core i7-7700K işlemcisi 4.5 GHz’lik turbo frekansı ile modelin bir hayli önüne geçmiş ancak R7 1700X’in sadece 4 watt daha yüksek bir ısıl tasarım gücüyle 8 çekirdekli bir yapı sunması da dikkate değer bir husus. Ayrıca FX 8350 işlemcisiyle R7 1700X modeli arasındaki fark da AMD ekibinin gayet iyi bir sonuç ortaya koyduğunu doğrular nitelikte. Son olarak ilerleyen dönemdeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca daha fazla testi incelemek için galerimize göz atabilirsiniz.

http://wccftech.com/amd-ryzen-7-1700x-389-8-core-cpu-benchmarks-leaked/