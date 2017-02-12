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R7 1700X ile yapılan testlerde etkileyici sonuçlar elde edildi!

Son gelen haberlerde AMD’nin R7 1700X modeline ait benchmark testi sonuçlarına yer verildi. Testlere göre AMD pazara güçlü bir şekilde geri döneceğe benziyor. Detaylar haberimizde:
2 yıl
4,5b
1
37
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Teknoloji dünyasının sabırsızlıkla beklediği AMD’nin Ryzen işlemci ailesine dair bilgiler netleşmeye devam ediyor. Son gelen bilgilerde ise ailenin güçlü bir üyesi olan R7 1700X’in benchmark testine yer verildi. Görünüşe göre AMD FX serisinin ardından ciddi bir çalışma ortaya koymuş.

Yapılan testte AMD’nin R7 1700X işlemcisi, hızaşırtma desteği olmayan giriş seviyesi A320 yongasını barındıran bir MSI anakartta çalıştırılmış. Ayrıca kullanılan PassMark’ın Performance Test 9.0 yazılımının, modelin boost clock frekansını algılamadığını, haliyle işlemcinin sadece 3.4 GHz’lik taban frekansta test edilebildiğine dikkat çekmekte fayda var.
R7 1700X ile yapılan testlerde etkileyici sonuçlar elde edildi!
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Sonuçlar oldukça olumlu

Toplamda 8 teste tabi tutulan işlemci 5 testte Core i7-6900K’da dahil olmak üzere bütün işlemcilerin önüne geçerken 6 testte ise Core i7-5960X modelinin önünde yer almış. Bununla birlikte işlemci özellikle tam sayı ve şifreleme testlerinde gösterdiği yüksek performans sayesinde kurumsal pazarda ve sunucu pazarında rekabetçi bir çözüm olabilir.
Testlerin ortalaması alındığındaişlemci Haswell-E mimarili Core i7-5960X’ten %4 ve Broadwell-E modeli olan Core i7-6900K’dan %9 geride kalmış. İşlemcinin boost frekansa çıkmadan bu sonucu elde ettiği ve en hızlı Ryzen üyesi olmadığı düşünüldüğünde Ryzen için sonuçlar oldukça olumlu.

Tek çekirdek testlerinde durum nasıl?


AMD’nin oyun performansı açısından son jenerasyonda Intel'in gerisinde kaldığı tek çekirdek performansı ise testlerin arasında belki de en can alıcılarından bir tanesi zira model 3.4 GHz’te takılı kalmasına rağmen Intel’in Core i7-5960X modelinin önüne rahatlıkla geçebilmiş. Core i7-6900K işlemcisiyle ise modelin Turbo Boost 3.0 özelliği sayesinde ulaştığı 4.0 GHz’lik tek çekirdek frekansına rağmen %3’ten az bir farkla gerisinde kalmış. Yani işlemcinin resmi olarak satışa sunulmasının ardından bizleri şaşırtıcı sonuçlar bekliyor olabilir.
R7 1700X ile yapılan testlerde etkileyici sonuçlar elde edildi!
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Öte yandan Core i7-7700K işlemcisi 4.5 GHz’lik turbo frekansı ile modelin bir hayli önüne geçmiş ancak R7 1700X’in sadece 4 watt daha yüksek bir ısıl tasarım gücüyle 8 çekirdekli bir yapı sunması da dikkate değer bir husus. Ayrıca FX 8350 işlemcisiyle R7 1700X modeli arasındaki fark da AMD ekibinin gayet iyi bir sonuç ortaya koyduğunu doğrular nitelikte. Son olarak ilerleyen dönemdeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca daha fazla testi incelemek için galerimize göz atabilirsiniz.

http://wccftech.com/amd-ryzen-7-1700x-389-8-core-cpu-benchmarks-leaked/ Yorum Yaz
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r0ket 2 yıl en beğenilen
hala intel savunanları kötü olacak diyenleri yerle bir etmiştir sanırım bu sonuçlar.


resmen intele geçirmiş amd
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veleciraptor 2 yıl
İnşallah Bulldozer olayında yaşadıklarımızı yaşamayız. Bulldozer piyasaya çıkmadan önce de yapılan testlerde havada uçuyordu ama retail işlemciler gelip bağımsız testler yapılmaya başlayınca sonuç hüsran oldu.
AMD umarım aradan geçen onca yılı iyi değerlendirmiştir de bizi Intel'in her yıl % 3- %5 performans artışından kurtarır. % 10 geride kalması bile umurumda değil. % 10 geride kalsın ama % 20 daha uygun fiyatlı olsun yeter.
İnşallah Bulldozer olayında yaşadıklarımızı yaşamayız. Bulldozer piyasaya çıkmadan önce de yapılan testlerde havada uçuyordu ama retail işlemciler gelip bağımsı...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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B4ris 2 yıl
türk insanının şu döviz kuruyla hala ne cesaretle sidik yarıştırmaya kalkıştığını anlayamıyorum...lüx oğlum size donanım falan yarıştırmak.
yok intel amd'ye geçirmiş,yok amd intele geçirmiş :) ahahah heriflere bak ya,aç tavuk ambar misali.
size geçirilenler ne olacak onu diyin hele.
komple maaşını yatırsan 1 işlemciyi anca alıyorsun,hala boş beleş işler...
türk insanının şu döviz kuruyla hala ne cesaretle sidik yarıştırmaya kalkıştığını anlayamıyorum...lüx oğlum size donanım falan yarıştırmak.yok intel amd'y...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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WARTIME 2 yıl
O kadar bekledık ve degdı sonunda ıntel bu seneyı zararla kapatacak amd sayesınde.r7 1800x e hıc gerek bıle kalmayacak 1700x tum ıntel ıslemcılerı oyunlarda gececek.
Adamlardakı mımarı ust sevıyede 3ghz bıle calıssa ıntelın 5ghz lık cpusunu darmadagın edecek.Testler harıka tam ıstedıgımız gıbı hepsı oyunlar hakkında bılgı sahıbımı olmamızı sagladı.
Thanky u amd ryzen
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u have to MakeMyFireOut 2 yıl WARTIME
WARTIME
O kadar bekledık ve degdı sonunda ıntel bu seneyı zararla kapatacak amd sayesınde.r7 1800x e hıc gerek bıle kalmayacak 1700x tum ıntel ıslemcılerı oyunlarda gececek.
Adamlardakı mımarı ust sevıyede 3ghz bıle calıssa ıntelın 5ghz lık cpusunu darmadagın edecek.Testler harıka tam ıstedıgımız gıbı hepsı oyunlar hakkında bılgı sahıbımı olmamızı sagladı.
Thanky u amd ryzen

Agzından bal damliyor
insallah dedigin gibi olur
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DH Misafiri 2 yıl
yahu intel böyle amd yi yakaladığı yıllarda ve öncesinde pc dergilerinde hep intel başarılıydı ama sunucu üretenler buna bakmayıp amd kullanırlardı bilirlerdi ki intel amd nin arkasından nal bile toplayamıyor. opteron un amd nin yıllarıydı o yıllarda bir yönetici şöyle aptalca bir karar aldı biz ortalama işlemci çıkaracağız sonuçta oradaki rekabet satışlara yansıyor demişti.amd nin ocağına incir ağacını dikmişti. önce sunucu piyasasında çekilmeye başladı devamındada masa üstlerinden uzaklaştı sunuculardan zaten masa üstlerine işlemci kalmıyorduyaç intelse kuzey güney köprüleriyle uğraşırdı alanlar
ama amd nin sürekli arkasından iş çevirdi. bu oyunu intel kazanmışken ilk kez amd den karşı atak geldi. her ne kadar amd nin intel işlemcilerini artık intelde oldugu gibi pc dergilerin yarısı tutan sayfalarında anlatılmayacak çogu insan amd geçse bile farkına varmayacak ilgilenen insan sayısıda azaldı aslında sunucu bilgisayarından hiç bahsediliyor mu baksanıza donanimhaber e çoğunlukla cep telefonu veriyor dinazzorlaştık dinazor
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drhiziracil 2 yıl
Şu benchmark resimleri biraz daha büyük olsa. Ryzen tamam baştada diğerleri ne hangisidir diye görmek için monitöre yapışmak zorunda kalıyorum. Amd bu sefer gayet iddalı geliyor
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Guest-F8946C419 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

;)
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Tensi 2 yıl
Alici : PC alacaktim, ne tavsiye edersiniz?
Satici : Intel 4 cekirdek 100 birim gucunde 300$, AMD 8 cekirdek 120 birim gucunde 250$, hangisi olsun
Alici : Intel ver bana, bir de sogutucu koy adam gibi.
Bunu cikardim ben yazidan.
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huseyincarnege 2 yıl
AMDeden beklediğim degmük geldi sonunda intel ayanı denk alır artık :)
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theyapici 2 yıl
pahalı olur iyiyse ucuza vermezler dandikse ucuz olur
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Celonfix 2 yıl
Satılık i3 6098p , Msi h110m gaming. Tabi ryzen çıkınca
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nightsniffer 2 yıl
Gençler 1700x çok basit hava soğutucularla 4 Ghz'i görüyormuş. Üst düzey bir hava soğutmayla 4,4 Ghz'i 150-200 Watt arası bir güç çekerken zorlayacaktır. 4,4 Ghz demek her açıdan aşağı yukarı 6900k max oc=1700x max oc demek. Harika vallahi. Tahminim 1800x mükemmel bir özel yapım sıvı soğutmayla 5 Ghz'i zorlayacaktır.
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tahablbl 2 yıl
Gel artık vefasız...
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intel, intel core i7-6900k ve
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