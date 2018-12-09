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RAGE 2, Bethesda’nın kendi platformuna özel çıkabilir

Büyük firmalar yavaş yavaş kendi platformlarında oyunları satışa sunmaya başladılar. Bethesda firması Fallout 76'nın ardından RAGE 2 için de benzer planlar peşinde olabilir.
5 ay
4,9b
1
9
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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2018 yılı oyun ödülleri töreni, irili ufaklı birçok tanıtımın merkezi oldu. Gösterilen onlarca tanıtım arasından bir tanesinin çok dikkat çektiğini söylemek mümkün. O da Bethesda firmasının açık dünya FPS oyunu RAGE 2.

İlk duyurusu yapıldığı günden itibaren ilgi odağı olan oyun, RAGE’in kötü intibakını da silmeye aday görünüyor. Avalanche stüdyoları (Just Cause serisi) ve ID Software’in ortak ürünü olan oyun, açık dünya üzerinde taş üzerinde taş bırakmamanıza azami ölçüde izin verecek Apex motoruyla geliştiriliyor.

Oyun herhangi bir erteleme haberi gelmez ise 14 Mayıs 2019 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One platformları için yayınlanacak.

Fallout 76 taktiği

Oyunu resmi sayfasından dijital formatta ön sipariş vermek isteyenler için şu an tek alternatif Bethesda’nın kendi platformu. Firma muhtemelen Fallout 76 oyununda izlediği taktiği devam ettirecek ve RAGE 2’yi sadece kendi platformu üzerinden Bethesda Launcher ile indirmenize izin verecek.

Son olarak sizleri patlamanın bol, kırmızı rengin ise eksik olmadığı ve şiddet dozajı yüksek RAGE 2 videosuyla baş başa bırakıyoruz.


https://wccftech.com/rage-2-debuts-release-date/ Yorum Yaz
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Akbaba89 5 ay en beğenilen
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GameboyColor 5 ay
Garbıç gibi duruyor müziği sessize alırsanız.
İlk ragein o sakin havası daha güzeldi.
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maxmania 5 ay
FO 76 faciasından sonra bu oyunu da sadece kendi yükleyici programı üzerinden satmaya çalışırsa satışlarda ilk Rage oyunun yanına bile yaklaşamaz. o kadar çok pot kırdıki, insanlar çıkacak oyun iyi olsa bile riske girmez.
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Orange dragon 5 ay
Avalanche studiosu seviyorum ama oyunun anasını ağaltmayın
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Virinom 5 ay
Steam yoksa ben de yokum. Tüm oyunlarım derli toplu dururken sağdan soldan oyun alamam. İleri doğru bir şekilde birbirleriyle senkronize olup steam oyunlarımı başka bir platform üzerinden oynayabilirsem ancak o zaman steam dışına çıkarım.
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OKANATLI 5 ay
bethesda kendi platformu için fazla hızlı gidiyor bence. Belki steam e verilen para çok geliyorsa epic e de verebilirler bethesada launcher ın haricinde.
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TheNewAtilla 5 ay
Normalde haberdeki gibi olacak ama f76 faciasından sonra steam ve epice gelirse şaşırmam ki umarım gelir.
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Seyrim 5 ay
Güzel gözüküyor oyun..
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Akbaba89 5 ay en beğenilen
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esmerbuyucu 5 ay Akbaba89
"Hocam Bethesda ağlıyor, tuvalete gidebilir miyiz?"
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