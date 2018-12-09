RAGE 2, Bethesda’nın kendi platformuna özel çıkabilir

2018 yılı oyun ödülleri töreni, irili ufaklı birçok tanıtımın merkezi oldu. Gösterilen onlarca tanıtım arasından bir tanesinin çok dikkat çektiğini söylemek mümkün. O da Bethesda firmasının açık dünya FPS oyunu RAGE 2.

İlk duyurusu yapıldığı günden itibaren ilgi odağı olan oyun, RAGE’in kötü intibakını da silmeye aday görünüyor. Avalanche stüdyoları (Just Cause serisi) ve ID Software’in ortak ürünü olan oyun, açık dünya üzerinde taş üzerinde taş bırakmamanıza azami ölçüde izin verecek Apex motoruyla geliştiriliyor.

Oyun herhangi bir erteleme haberi gelmez ise 14 Mayıs 2019 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One platformları için yayınlanacak.

Fallout 76 taktiği

Oyunu resmi sayfasından dijital formatta ön sipariş vermek isteyenler için şu an tek alternatif Bethesda’nın kendi platformu. Firma muhtemelen Fallout 76 oyununda izlediği taktiği devam ettirecek ve RAGE 2’yi sadece kendi platformu üzerinden Bethesda Launcher ile indirmenize izin verecek.

Son olarak sizleri patlamanın bol, kırmızı rengin ise eksik olmadığı ve şiddet dozajı yüksek RAGE 2 videosuyla baş başa bırakıyoruz.

https://wccftech.com/rage-2-debuts-release-date/