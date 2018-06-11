Mermi yağmuruna hazır olun: RAGE 2'den uzun bir oynanış videosu geldi

Bethesda'nın E3 2018 sunumu RAGE 2'nin yeni oynanış görüntüleriyle başladı. Yaklaşık 6 dakika uzunluğundaki video boyunca mermiler havada uçuşuyor, aksiyon hiç durmuyor.

RAGE 2, bol bol aksiyon, sürekli bir çatışma, ardı arkası gelmeyen düşman dalgası, araç savaşları, çatışma ve yıkım vaat ediyor. Oyun Just Cause 3 ve Mad Max'i yapan Avalanche Studios ile id Software işbirliğiyle geliştiriliyor

RAGE 2, 2019'un ilkbahar aylarında Xbox One, Playstation 4 ve PC için çıkacak.