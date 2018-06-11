Mermi yağmuruna hazır olun: RAGE 2'den uzun bir oynanış videosu geldi

Bethesda'nın E3 2018 sunumu RAGE 2'nin yeni oynanış görüntüleriyle başladı. Yaklaşık 6 dakika uzunluğundaki video boyunca mermiler havada uçuşuyor, aksiyon hiç durmuyor.
RAGE 2, bol bol aksiyon, sürekli bir çatışma, ardı arkası gelmeyen düşman dalgası, araç savaşları, çatışma ve yıkım vaat ediyor. Oyun Just Cause 3 ve Mad Max'i yapan Avalanche Studios ile id Software işbirliğiyle geliştiriliyor
RAGE 2, 2019'un ilkbahar aylarında Xbox One, Playstation 4 ve PC için çıkacak.
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Eğer multiplayer olursa oyun puanı +2 artar 6 ise 8 olur. Bugün birinci oyun bir Borderlands olmadan öldüyse sebebi multisi olmamasındandır. Bir FPS oyununu öldüren önemli unsurlardan 2'si:
-Multi desteği olmaması,
-FPS yanında TPS desteği vermesidir.
En azından co-op ve team deathmatch olarak 2 mod gelmesi ve TPS kamera açısı bulunmaması lazım.