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Mermi yağmuruna hazır olun: RAGE 2'den uzun bir oynanış videosu geldi

Bethesda'nın E3 2018 sunumu RAGE 2'nin yeni oynanış görüntüleriyle başladı. Yaklaşık 6 dakika uzunluğundaki video boyunca mermiler havada uçuşuyor, aksiyon hiç durmuyor.
11 ay
1,9b
1
4
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bethesda'nın E3 2018 sunumu RAGE 2'nin yeni oynanış görüntüleriyle başladı. Yaklaşık 6 dakika uzunluğundaki video boyunca mermiler havada uçuşuyor, aksiyon hiç durmuyor.
RAGE 2, bol bol aksiyon, sürekli bir çatışma, ardı arkası gelmeyen düşman dalgası, araç savaşları, çatışma ve yıkım vaat ediyor. Oyun Just Cause 3 ve Mad Max'i yapan Avalanche Studios ile id Software işbirliğiyle geliştiriliyor  
RAGE 2, 2019'un ilkbahar aylarında Xbox One, Playstation 4 ve PC için çıkacak.

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0quz28 11 ay
rage 2'de just cause'a göndermede yapılmış baya tabi ki Avalanche Studios olunca üstüne bu adamlar just cause 4'ü de duyurdu baya iyi çalışmışlar herhalde rage 2 aksiyon tarafı oldukça eğlenceli görünüyor
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Dante 11 ay
Su ana kadar E3 un en iyisi Rage 2 olmus. Crysis'ten cok esinlenmisler bu cok iyi olmus. Grafikler cilgin atiyor. Hayvan gibi de buyuk harita varmis. Umarim multi olmaz single'a odaklansinlar. Avalanche bu neslin gozde yapimcilarindan. Pre order yapiyoruz tabii ki.
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danner 11 ay al-ozaria
Tps se katılmasamda böyle eğlenceli gözüken oyunda kesinlikle multi olmalı.
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al-ozaria 11 ay
"Rage 2'nin çok oyunculu oyuna sahip olduğu spekülasyonları Avalanche Studios tarafından yayınlanan son iş ilanlarından geliyor. Geliştirici şu anda “en yeni açık dünya / sandbox çok oyunculu oyunumuzun çok oyunculu gelişimine öncülük etmek ve saflarına katılmak için kıdemli bir programcı arıyor”.

Eğer multiplayer olursa oyun puanı +2 artar 6 ise 8 olur. Bugün birinci oyun bir Borderlands olmadan öldüyse sebebi multisi olmamasındandır. Bir FPS oyununu öldüren önemli unsurlardan 2'si:
-Multi desteği olmaması,
-FPS yanında TPS desteği vermesidir.
En azından co-op ve team deathmatch olarak 2 mod gelmesi ve TPS kamera açısı bulunmaması lazım.
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