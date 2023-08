Efsanevi FPS oyunu Quake II Remaster duyuruldu: İşte Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör QuakeCon 2023 kapsamında bir süredir söylentileri dolaşan Quake II Remaster resmen duyurularak satışa sunuldu. 1997 yılında id Software tarafından geliştirilen efsanevi FPS oyunu Quake II bu sefer Nightdive Studios tarafından modern platformlar için yeniden düzenleniyor. Oyunun klasik görünümü korunurken yeni eklemeler de yapılıyor.

Quake II Remaster çıktı

Quake II Remaster, 4K görseller ve geniş ekran desteği, çevrimiçi oyun ve bir dizi başka grafik ayarı ince düzenlemelerle birlikte geliyor. Oyuncular ayrıca orijinal The Reckoning ve Ground Zero görev paketlerine ek olarak yepyeni Call of the Machine genişlemesine de sahip olacak. Eğer bu yeterli değilse, Quake 64'ün ücretsiz bir kopyası da oyunculara sunulacak.

Quake II halihazırda PC, Xbox, Nintendo Switch ve PlayStation için satışa sunulmuş durumda. Oyun tüm platformlarda 9,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Oyun aynı zamanda Game Pass’e de eklenmiş durumda. Bununla birlikte eğer Microsoft Store, Steam ya da Good Old Games (GOG) üzerinden Quake II'ye zaten sahipseniz, yeni sürüm ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak. Quake II Remaster Türkiye fiyatı ise Xbox’ta 172,50 TL, PlayStation’da ise 174,91 TL. Bu arada Quake II mevcut güncel tüm platformlara çıkış yaptığını da belirtelim.

