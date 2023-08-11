Efsanevi FPS oyunu Quake II Remaster duyuruldu: İşte Türkiye fiyatı

Quake II Remaster çıktı
Quake II Remaster, 4K görseller ve geniş ekran desteği, çevrimiçi oyun ve bir dizi başka grafik ayarı ince düzenlemelerle birlikte geliyor. Oyuncular ayrıca orijinal The Reckoning ve Ground Zero görev paketlerine ek olarak yepyeni Call of the Machine genişlemesine de sahip olacak. Eğer bu yeterli değilse, Quake 64'ün ücretsiz bir kopyası da oyunculara sunulacak.
Quake II halihazırda PC, Xbox, Nintendo Switch ve PlayStation için satışa sunulmuş durumda. Oyun tüm platformlarda 9,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Oyun aynı zamanda Game Pass’e de eklenmiş durumda. Bununla birlikte eğer Microsoft Store, Steam ya da Good Old Games (GOG) üzerinden Quake II'ye zaten sahipseniz, yeni sürüm ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak. Quake II Remaster Türkiye fiyatı ise Xbox’ta 172,50 TL, PlayStation’da ise 174,91 TL. Bu arada Quake II mevcut güncel tüm platformlara çıkış yaptığını da belirtelim.Kaynakça https://wccftech.com/quake-ii-remaster-announced-quake-ii-64-new-expansion-machingames/ https://bethesda.net/en/article/450N8MVDARIvpjK8nbhKlF/quake-ii-release-notes-and-faq Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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