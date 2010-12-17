RIM'den yeni rekor; 14.2 milyon Blackberry satışı yapıldı

Yakın zamanda ülkemizde Blackberry Torch'u satışa sunan akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden Research In Motion, 27 Kasım'da sona eren 2011 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Rekorlarına alıştığımız RIM, geride bıraktığımız çeyrekte de 14.2 milyon Blackberry satışıyla yeni bir rekorun altına imzasını atmayı başardı.
Firmanın son çeyrekteki ekonomik durumuna madde madde bakacak olursak;
- Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %40 artışla 14.2 milyon Blackberry satışı yapıldı.
- Gelirler, geçen senenin aynı dönemine göre %40, bir önceki çeyreğe göre %19 arttarak artarak 5.49 milyar dolara yükseldi.
- Gelirlerin %82'si cihaz satışlarından, %15'i servislerden, %3'ü ise yazılım ve diğer satışlardan elde edildi.
- Firmanın net karı, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaklaşık %45 artarak 911.1 milyon dolara yükseldi.
- Yaklaşık 5.1 milyon yeni abone Blackberry Servisini kullanmaya başladı; servisi kullanan kullanıcı sayısı 55 milyonu aştı.
RIM, 26 Şubat 2011 yılında sona erecek olan 4.çeyrekte 5.5-5.7 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor.
14.2 milyonluk Blackberry satışının rekor ve gelir dışında ayrı bir anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Bir kaç ay öncesine geri döndüğümüzde Apple, 14.1 milyon iPhone satışıyla RIM'i geride bırakmayı başarmış ve Steve Jobs, bu durumla ilgili olarak"Öngörülebilir gelecekte RIM'in bizi yakalayabileceğini düşünmüyorum." diyerek görüşlerini dile getirmişti. Ancak bu açıklamadan uzun süre geçmeden 14.2 milyon Blackberry satışı yapan RIM, Apple'ı geçmekle kalmadı; yarışın Steve Jobs'un tahmin ettiği kadar kolay olmayacağını da gözler önüne koydu.
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1 milyar dolar yatırsınlar türkiye ye cep telefonu araba üretmeleri hiçte zor degil... komik rakamlarla 100 milyon dolar gibi bütçelerle ucak araba yapmaya çalışıyorlar bunlar paralarını kaybetmekten korktukları için hiç bişey yapamıyorlar yapamazlarda ne varsa zorluda var ...
bizim ergenler o boşlukta BBM'i keşfetsin o zaman patlamayı görün siz.
gıden telekomu bekledılerkı bu ıkısı devlet bıze bedeva versin.. sabancı telekom
kurulmustu o aralar.. koc net zaten vardı.. devlet bunlara ısı vermeyınce..
sabancı buskıvıt-makarna -su ısıne gırmıstı o zaman..
hatta derler turkcell kurulmadan once ısveclı fırmalar turkıye gelıyor..
murat vargı bunları sabancı ya goturuyorlar ama rısklı buldukları ıcın ıse gırmıyorlar.. ama aferın adamlara sımı hava atıyorlar teknosa ıle..yok oyleyız
yok boyleyız..
turkıye gelıstıkce bunlarda gelısıyor tabıkı.. ama yıne garantı ısler..
hıc rısk alırmı adamlar.. mesela ben cok ısterdım saab satıldıgı zaman turkıyenın zengınlerının bır ıkısı gıdıp bu fırmayı satın alsa.. ama nerde..
ancak bunlar lastık uretıler.. o kadar..
ama koç araba yapıyor bkn : tofaş artık opele bıle araba yapıcak
+ türkiyede ucak olmasa bile parçaları üretiliyor kayseri 2.hava ikmal bakım merk.
+ olarak koç internet bilişim firmalarından birine sahip mesela biri net
+ sönmez teknolojix e sahip
+ zorlu vestele vb vb vb
adamlar teknolojiyi lisanslıyorlar kalkıpta çin gibi olamayacagımıza göre,,
onlar ne zaman verirse o zaman yapmak zorunda kalıyoruz
yani yakın gelicekte saglam bir tr malı akıllı telefon zor gibi en azından şimdilik
maydonese arkadaşa tamamıyla katılıyorum 70 yıl bu milletin anasını ağlattılar üretmek yerine taklitçi oldular avrupa sanayisinin fason üreticileri oldular bu gün birşeyler oluyorsa sıkıysa olmasın ellerinden gelse ithalatı durdurup 50 sene daha bu millete tüplü tv leri 4000 tl ye ye kakalarlardı ama artık güçleri yetmiyor
bb işi için iletişim devi olmak gerekiyor iş adamlarının işi degil o
projesini kabul etmemiş hatta bırak bu işleri diye dalga bile geçmişlerdir. Murat Vargı da projesini Mehmet Karaahmet e götürmüş Turkcel öyle doğmuştur. Yani anlayacağınız Koç bu ülkede böyle hayırlı işler yapmaz ama varsa devletin satacağı ucuz kendisinin alabileceği para getiren kaymak işler varsa hemen üstüne atlar asil çelik=arçelik seka arazisi=ford
etbalık arazisi =ankamall( inglizlere satıldı) ucuza kapatılan İŞ =TÜPRAŞ 50 SENEDE BİR HALT HALİNE getiremedikleri koç bank ama türkiyenin en iyi bankası olan Yapıkredi bankası 2 milyar dolara satın alınması deniz bank dışbank gibi bankalarının bile milyar dolar üzerinde satıldığı dönemde 2 milyara alınan en fazla kredi ve muadili kartlara sahip dev banka yapı kredi eee siz sanıyormusnuz Koç bu ülkede hayırlı işler yapsın? kriz olur fabrikasını en önce kapatan bunlar olur işçiyi hemen ücretsiz izne gönderir. daha 15 sene önceye kadar kuş serisi ölüm tabutlarını bugünün para değerleriyle kıyaslarsak 50 milyara satıyordu bu grup senelerce otomotiv sektörünü gelişimi için deyip ithalatı engellediler şimdide ötv ötv hala millette dandik dundik araba satıyorlar.
bu grup aslında bu ülkenin kaynaklarını istediği gibi tüketen bir gruptur bu grupta iş yapan bir tanede profesyonel yoktur olsaydı eğer lcd teknolijisinin geleceğini görebilirlerdi 10 sene önce tüplü tv de türkiye avrupanın en büyük üreticisi durumundayken bu adamların iş bilmezliği sonucu yapamadıkları 500 milyonluk yatırmdan dolayı arçelik montaj fabrika ve şirkete dönmüştür eğer geleceği öngörebilselerdi bugün samsung un lc nin yerinde bu adamlr olur panel üreterek milyonlaraca dolarlık ihracat yapabilirlerdi Türkiyede bu sebeble teknolijik yatırım arge ve bilumum kalkınmasını daha hızlı yapabilirdi
Hocam o ufacık tuşlara bi alıştın mı, bilgisayarda yazıyormuşsun kadar rahat yazıyosun emin ol. Aynı şekilde düşünen bi çok arkadaşım şuan blackberry kullanıyor ve cidden haklıymışşsın diyenler var