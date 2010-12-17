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RIM'den yeni rekor; 14.2 milyon Blackberry satışı yapıldı

RIM; 14.2 milyon Blackberry satışıyla yeni bir rekorun altına imza atıp, Steve Jobs'a cevap verdi...
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Yakın zamanda ülkemizde Blackberry Torch'u satışa sunan akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden Research In Motion, 27 Kasım'da sona eren 2011 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Rekorlarına alıştığımız RIM, geride bıraktığımız çeyrekte de 14.2 milyon Blackberry satışıyla yeni bir rekorun altına imzasını atmayı başardı.

Firmanın son çeyrekteki ekonomik durumuna madde madde bakacak olursak;

  • Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %40 artışla 14.2 milyon Blackberry satışı yapıldı.
  • Gelirler, geçen senenin aynı dönemine göre %40, bir önceki çeyreğe göre %19 arttarak artarak 5.49 milyar dolara yükseldi.
  • Gelirlerin %82'si cihaz satışlarından, %15'i servislerden, %3'ü ise yazılım ve diğer satışlardan elde edildi.
  • Firmanın net karı, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaklaşık %45 artarak 911.1 milyon dolara yükseldi.
  • Yaklaşık 5.1 milyon yeni abone Blackberry Servisini kullanmaya başladı; servisi kullanan kullanıcı sayısı 55 milyonu aştı.

RIM, 26 Şubat 2011 yılında sona erecek olan 4.çeyrekte 5.5-5.7 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor.

14.2 milyonluk Blackberry satışının rekor ve gelir dışında ayrı bir anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Bir kaç ay öncesine geri döndüğümüzde Apple, 14.1 milyon iPhone satışıyla RIM'i geride bırakmayı başarmış ve Steve Jobs, bu durumla ilgili olarak"Öngörülebilir gelecekte RIM'in bizi yakalayabileceğini düşünmüyorum." diyerek görüşlerini dile getirmişti. Ancak bu açıklamadan uzun süre geçmeden 14.2 milyon Blackberry satışı yapan RIM, Apple'ı geçmekle kalmadı; yarışın Steve Jobs'un tahmin ettiği kadar kolay olmayacağını da gözler önüne koydu.


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!!-Origin-!! 7 yıl
Blackberry kullanıcısıyım 9900 Türkiyede hiç arkasında durulmuyor servisi berbat derecede kötü
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AdrianMutu10 7 yıl
Turkiyenin bu işe girmesi gerek artık . Insanlar deli gibi telefon değiştiriyorlar. Ama büyük yatırım gerek global bir marka olmak için
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yassu 7 yıl
yaşadıgı problemlere nazaran yinede rekor satış gerçekleştirmiş RİM

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mszehir 7 yıl
arsa alıyorlar milyar dolarlık bütün dünyanın sanayide büyüdügü göremeden yatırım yapamıyorlar...
1 milyar dolar yatırsınlar türkiye ye cep telefonu araba üretmeleri hiçte zor degil... komik rakamlarla 100 milyon dolar gibi bütçelerle ucak araba yapmaya çalışıyorlar bunlar paralarını kaybetmekten korktukları için hiç bişey yapamıyorlar yapamazlarda ne varsa zorluda var ...
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A.SAYGILI 7 yıl
Siz daha durun şu 0.facebook tam anlamıyla tüm operatörlerde kapansın
bizim ergenler o boşlukta BBM'i keşfetsin o zaman patlamayı görün siz.
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kotusih 8 yıl
birakin su oluculerin arkasindan konusmayi bunlardan cacik olmaz klevyemize yazik bunlarin urettigi telefonu alcagima amerikanin malini alirim koc sabanci ne diyor bir soru karsinda neden mercedes bmw kullaniyorsunuz ne yani sahin dogana binip oleyimmi tabiki bmw ye binecegim
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DH Misafiri 8 yıl
Koc-sabancı bunlar devlet elıyle zengınlestırılmıs adamlar.. hanı hukumetın bedevaya sattıgını soyledıgımız %50 sı yanlıs hatırlamıyorsam 6,5 mılyar dolara
gıden telekomu bekledılerkı bu ıkısı devlet bıze bedeva versin.. sabancı telekom
kurulmustu o aralar.. koc net zaten vardı.. devlet bunlara ısı vermeyınce..
sabancı buskıvıt-makarna -su ısıne gırmıstı o zaman..
hatta derler turkcell kurulmadan once ısveclı fırmalar turkıye gelıyor..
murat vargı bunları sabancı ya goturuyorlar ama rısklı buldukları ıcın ıse gırmıyorlar.. ama aferın adamlara sımı hava atıyorlar teknosa ıle..yok oyleyız
yok boyleyız..
turkıye gelıstıkce bunlarda gelısıyor tabıkı.. ama yıne garantı ısler..
hıc rısk alırmı adamlar.. mesela ben cok ısterdım saab satıldıgı zaman turkıyenın zengınlerının bır ıkısı gıdıp bu fırmayı satın alsa.. ama nerde..
ancak bunlar lastık uretıler.. o kadar..
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koçari 8 yıl
koçun kulağını cınlattık beyler.. sanırım iki kişilik ucak üretimi yapmayı planlıyormus.. 30 milyon dlarlık yatırım yapcakmış..
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anadolulu1 8 yıl
ne koç fanatiğiğim nede baska bişi
ama koç araba yapıyor bkn : tofaş artık opele bıle araba yapıcak
+ türkiyede ucak olmasa bile parçaları üretiliyor kayseri 2.hava ikmal bakım merk.
+ olarak koç internet bilişim firmalarından birine sahip mesela biri net
+ sönmez teknolojix e sahip
+ zorlu vestele vb vb vb
adamlar teknolojiyi lisanslıyorlar kalkıpta çin gibi olamayacagımıza göre,,
onlar ne zaman verirse o zaman yapmak zorunda kalıyoruz
yani yakın gelicekte saglam bir tr malı akıllı telefon zor gibi en azından şimdilik
maydonese arkadaşa tamamıyla katılıyorum 70 yıl bu milletin anasını ağlattılar üretmek yerine taklitçi oldular avrupa sanayisinin fason üreticileri oldular bu gün birşeyler oluyorsa sıkıysa olmasın ellerinden gelse ithalatı durdurup 50 sene daha bu millete tüplü tv leri 4000 tl ye ye kakalarlardı ama artık güçleri yetmiyor
bb işi için iletişim devi olmak gerekiyor iş adamlarının işi degil o
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mydnose 8 yıl
siz nelerden bahsediyorsunuz Koç bu ülkede cep telefonu gsm işi tutmaz diye Murat Vargı'nın
projesini kabul etmemiş hatta bırak bu işleri diye dalga bile geçmişlerdir. Murat Vargı da projesini Mehmet Karaahmet e götürmüş Turkcel öyle doğmuştur. Yani anlayacağınız Koç bu ülkede böyle hayırlı işler yapmaz ama varsa devletin satacağı ucuz kendisinin alabileceği para getiren kaymak işler varsa hemen üstüne atlar asil çelik=arçelik seka arazisi=ford
etbalık arazisi =ankamall( inglizlere satıldı) ucuza kapatılan İŞ =TÜPRAŞ 50 SENEDE BİR HALT HALİNE getiremedikleri koç bank ama türkiyenin en iyi bankası olan Yapıkredi bankası 2 milyar dolara satın alınması deniz bank dışbank gibi bankalarının bile milyar dolar üzerinde satıldığı dönemde 2 milyara alınan en fazla kredi ve muadili kartlara sahip dev banka yapı kredi eee siz sanıyormusnuz Koç bu ülkede hayırlı işler yapsın? kriz olur fabrikasını en önce kapatan bunlar olur işçiyi hemen ücretsiz izne gönderir. daha 15 sene önceye kadar kuş serisi ölüm tabutlarını bugünün para değerleriyle kıyaslarsak 50 milyara satıyordu bu grup senelerce otomotiv sektörünü gelişimi için deyip ithalatı engellediler şimdide ötv ötv hala millette dandik dundik araba satıyorlar.
bu grup aslında bu ülkenin kaynaklarını istediği gibi tüketen bir gruptur bu grupta iş yapan bir tanede profesyonel yoktur olsaydı eğer lcd teknolijisinin geleceğini görebilirlerdi 10 sene önce tüplü tv de türkiye avrupanın en büyük üreticisi durumundayken bu adamların iş bilmezliği sonucu yapamadıkları 500 milyonluk yatırmdan dolayı arçelik montaj fabrika ve şirkete dönmüştür eğer geleceği öngörebilselerdi bugün samsung un lc nin yerinde bu adamlr olur panel üreterek milyonlaraca dolarlık ihracat yapabilirlerdi Türkiyede bu sebeble teknolijik yatırım arge ve bilumum kalkınmasını daha hızlı yapabilirdi
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Batuist 8 yıl
bizimkiler ayakçı.. yani beyin takımı herşeyi tasarlayan projeyi üreten diğerleri.. sonra gelip diyorlarki bana şu parça lazım şunu üret sonra bunu ver, sende şu var onu alayım , derken hepsini birleştirip ortaya birşeyler çıkarıyorlar.. sonra gelip yok bizimkiler yedek parça üretiyor onu üretiyor bunu üretiyor.. hiçbirşey ürettiğimiz yok.. Hangi araba fabrikasından bahsediyorsunuz?? Fabrika varda bir tane kendi arabamız var mı?? Kim kuruyor o fabrikaları buraya? O fabrikadaki makineleri üretenler Türk mühendisleri mi? Bırakın ya.. Çin kadar olamıyoruz sonra çini çakma mal yapıyorlar diye küçümsüyoruz.. "oktayakgoz" bu şirketleri çok güzel özetlemiş.. aile şirketleriden hiçbir şey olmaz.. Onların derdi şimdi benim mirasım ölürsem kime kalcak peşindeler.. zorludan hiç bahsetmiyorum vestel markası tam bir utanç markasıdır.. Böyle adi bayağı aptal ürünleri olan bir marka dünyada başka yoktur sanırım... kalitenin "k"si yok...
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wox 8 yıl
ben şuna anlam veremiyorum.bu japonlar neden bu işe el atmıyorlarki.kanadalılar amerikalılar piyasayı silip süpürüyor.blackbery pek kullanılışlı bir cihaz değil.bu benim görüşüm.bu kişiden kişiye değişir ona birşey dediğim yok..ama o ufacık tuşlarla kalkıpta mesaj veya e-posta yazmaya kalkışmak bana göre bi işkence..kalkıpta böyle bir cihazı övemem ya...
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cihanx 7 yıl wox
wox

ben şuna anlam veremiyorum.bu japonlar neden bu işe el atmıyorlarki.kanadalılar amerikalılar piyasayı silip süpürüyor.blackbery pek kullanılışlı bir cihaz değil.bu benim görüşüm.bu kişiden kişiye değişir ona birşey dediğim yok..ama o ufacık tuşlarla kalkıpta mesaj veya e-posta yazmaya kalkışmak bana göre bi işkence..kalkıpta böyle bir cihazı övemem ya...

Hocam o ufacık tuşlara bi alıştın mı, bilgisayarda yazıyormuşsun kadar rahat yazıyosun emin ol.
Aynı şekilde düşünen bi çok arkadaşım şuan blackberry kullanıyor ve cidden haklıymışşsın diyenler var
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BarGoS 8 yıl
blackberry her daim iphone dan stabil cihaz üretmiştir.tek eksiği görsellikti onuda torch ile yakaladı. ben ip4 ten torch a geçmiş birisi olarak diyebilirimki kesinlikle ip4 çocuk telefonu olmaktan öteye geçemez.
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