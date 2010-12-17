RIM'den yeni rekor; 14.2 milyon Blackberry satışı yapıldı

Yakın zamanda ülkemizde Blackberry Torch'u satışa sunan akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden Research In Motion, 27 Kasım'da sona eren 2011 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Rekorlarına alıştığımız RIM, geride bıraktığımız çeyrekte de 14.2 milyon Blackberry satışıyla yeni bir rekorun altına imzasını atmayı başardı.

Firmanın son çeyrekteki ekonomik durumuna madde madde bakacak olursak;

Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %40 artışla 14.2 milyon Blackberry satışı yapıldı.

Gelirler, geçen senenin aynı dönemine göre %40, bir önceki çeyreğe göre %19 arttarak artarak 5.49 milyar dolara yükseldi.

Gelirlerin %82'si cihaz satışlarından, %15'i servislerden, %3'ü ise yazılım ve diğer satışlardan elde edildi.

Firmanın net karı, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaklaşık %45 artarak 911.1 milyon dolara yükseldi.

Yaklaşık 5.1 milyon yeni abone Blackberry Servisini kullanmaya başladı; servisi kullanan kullanıcı sayısı 55 milyonu aştı.

RIM, 26 Şubat 2011 yılında sona erecek olan 4.çeyrekte 5.5-5.7 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor.

14.2 milyonluk Blackberry satışının rekor ve gelir dışında ayrı bir anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Bir kaç ay öncesine geri döndüğümüzde Apple, 14.1 milyon iPhone satışıyla RIM'i geride bırakmayı başarmış ve Steve Jobs, bu durumla ilgili olarak"Öngörülebilir gelecekte RIM'in bizi yakalayabileceğini düşünmüyorum." diyerek görüşlerini dile getirmişti. Ancak bu açıklamadan uzun süre geçmeden 14.2 milyon Blackberry satışı yapan RIM, Apple'ı geçmekle kalmadı; yarışın Steve Jobs'un tahmin ettiği kadar kolay olmayacağını da gözler önüne koydu.