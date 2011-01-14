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RIM'ın QWERTY klavyeli ve ''Apollo'' kod adlı BlackBerry modeli detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bugün, BlackBerry Dakota ve Torch II'nin yanısıra, yeni jenerasyon Curve ile ilgili bilgiler de internette paylaşıldı.

Torch II'nin aksine 11 mm kalınlığında monoblok tasarıma sahip ''Apollo'' kod adlı telefon, BGR tarafından belirtilenlere göre 800 MHz Tavor MG-1 işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alacak; BlackBerry 6.1 işletim sistemini kullanacak. Sık sık mesaj yazanlar ve e-mail gönderenler için QWERTY klavyesiyle dikkatleri üzerinde toplayan Apollo, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesiyle ve kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA (7.2 Mbps) ile uyumlu çalışabilmekte.

480x360 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip telefonun göze çarpan diğer özellikleri arasında 5 megapiksel led flaşlı kamera, Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, GPS, NFC ve 1050 mAh'lık batarya bulunuyor. Apollo'nun ne zaman resmiyet kazanacağı ve fiyat seviyesi henüz bilinmiyor.


http://www.bgr.com/2011/01/13/exclusive-next-generation-blackberry-curve-appears-brings-specs-with-it/ Yorum Yaz
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wentworthscofield 8 yıl
daha bold 9780 gelmeden bunun haberi gelirse blackberry'ler fiyat olarak iphone'u da geçer çift çekirdeklileri de
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