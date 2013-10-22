ROCCAT'ın iOS ve Android uyumlu kontrol uygulaması Power-Grid kullanıma sunuldu





Oyuncu donanımları alanında faaliyet gösteren firmalardan ROCCAT, 2012 yılı içerisinde tanıtımını yaptığı akıllı telefonları birer kontrol merkezine çevirebilen Power-Grid uygulamasını kullanıma sundu.

Sadece Windows işletim sistemli bilgisayarla çalışan masaüstü yazılımı ile Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurabilen Power-Grid uygulaması, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarında bilgisayarların, oyunların ya da sosyal ağların kontrol edilmesine imkan sağlayabiliyor. Masaüstü yazılımı ile kolay bir şekilde kişiselleştirilebilen ve yapılan ayarlamalara göre örneğin oyunlar sırasında bilgisayarın işlemci, bellek ve ağ bilgilerini gösterebilen, sesli konuşma yapılmasını sağlayan veya oyunlar için makro tuş atamaları yapabilen Power-Grid, özel marketi üzerinden de Battefield ve StarCraft gibi oyunlar için özel olarak geliştirilmiş içerikleri hazır olarak sunabiliyor.

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan ROCCAT Power-Grid uygulamasına iOS için buradan , Android içinse buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/roccat-power-grid-turns-your-smartphone-into-a-pc-peripheral-22302483/