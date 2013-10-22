Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ROCCAT'ın iOS ve Android uyumlu kontrol uygulaması Power-Grid kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
648
1
3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyuncu donanımları alanında faaliyet gösteren firmalardan ROCCAT, 2012 yılı içerisinde tanıtımını yaptığı akıllı telefonları birer kontrol merkezine çevirebilen Power-Grid uygulamasını kullanıma sundu.
Sadece Windows işletim sistemli bilgisayarla çalışan masaüstü yazılımı ile Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kurabilen Power-Grid uygulaması, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarında bilgisayarların, oyunların ya da sosyal ağların kontrol edilmesine imkan sağlayabiliyor. Masaüstü yazılımı ile kolay bir şekilde kişiselleştirilebilen ve yapılan ayarlamalara göre örneğin oyunlar sırasında bilgisayarın işlemci, bellek ve ağ bilgilerini gösterebilen, sesli konuşma yapılmasını sağlayan veya oyunlar için makro tuş atamaları yapabilen Power-Grid, özel marketi üzerinden de Battefield ve StarCraft gibi oyunlar için özel olarak geliştirilmiş içerikleri hazır olarak sunabiliyor.
Ücretsiz olarak kullanıma sunulan ROCCAT Power-Grid uygulamasına iOS için buradan, Android içinse buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/roccat-power-grid-turns-your-smartphone-into-a-pc-peripheral-22302483/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
antizero 6 yıl
Akilli telefonlar bilgisayarlari kontrol ediyor. Geldigimiz çağa bak (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokhanMaths 6 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 6 yıl
Uzun süredir bekliyordum.


Not: Power-Grid Launcher'ı PC'nize kurmanız gerekiyor.

power-grid.roccat.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl iPad Air, iPad Mini 2 Retina ve fazlası canlı yayın tekrarı 6 yıl Donanım Haber Bölüm 2 Tekrarı - 720P HD #teknolojitv2de @tv2tv 6 yıl Brother ile yazıcı ve baskı teknolojilerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim