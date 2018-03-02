RTÜK üyesi Ersoy: "YouTube'u değil, Netflix gibi platformları denetleyeceğiz"

"İnternetteki yayınlar haksız rekabet oluşturuyor"
Dr. Hamit Ersoy, internet yayıncılığının uydu ve kablo yayıncılığına göre ucuz ve denetimsiz olmasından haksız rekabet ortamı oluştuğunu gözlemlediklerini ve RTÜK'ün geleneksel yayıncıları korumak için bu alanı düzenlemek zorunda olduğunu bildirdi.
RTÜK hangi platformları denetleyecek?
RTÜK’ün hangi mecraları denetleyeceği merak ediliyordu. Doç. Dr. Hamit Ersoy bu konuya açıklık getirdi ve denetimin doğrudan yayıncılık faaliyeti gösteren platformları kapsayacağına yönelik şunları söyledi: “Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi aslında tamamen yayıncı olan ama sadece internet mecrasından yayın yaptıkları için yayıncı değilmiş, herhangi bir internet kullanıcısıymış gibi algılanan yayıncıları denetleyeceğiz. Yani internet ortamında yayıncılık faaliyeti yapanları denetleyeceğiz. Onların dışında YouTube, Twitter, Facebook ve benzeri, görsel içeriği paylaşan ve fakat yayıncı hüviyeti taşımayanlar için RTÜK'ün herhangi bir denetimi söz konusu değildir. İnternet ortamında 'geleneksel mecralarda yapılan içeriği' paylaşan, şimdilik 'yayıncı' denmeyen ama aslında internet ortamında yayıncılık yapan kuruluşları denetleyeceğiz.”
Ersoy, çocuk ve gençlerin artık yayınları televizyon yerine internetten izlediğini ifade ederek çocukları ve gelecek nesli korumak adına bu alana el atmanın zorunlu hale geldiğini ifade etti. RTÜK’e denetim yetkisi verilmesine gösterilen tepkilerin yersiz olduğunun altını çizen Ersoy, Avrupa Birliği standartlarına göre yayıncı kimliği taşımayan hiçbir kullanıcının içeriğinin denetlenmeyeceğini belirtti.
TBMM’ye sevk edilen torba yasanın 73. maddesinin onaylanması halinde Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK), internetteki yayınları denetleyebilme, lisans verme ve durdurma yetkisine kavuşacak.
https://aa.com.tr/tr/turkiye/rtukun-youtubeu-denetlemesi-soz-konusu-degil/1077857 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu devlet kademelerinde nasıl kafalar çalışıyor arkadaş. Doçent ünvanı olan adamlar saçma sapan, akılla dalga geçer gibi açıklamalar yapıyor.
Biri gelsin şuraya yazsın bakayım "10 yaşındaki oğlum, kredi kartımı çalıp, gidip Netflix'den oradan buradan üyelik almış, bizden habersiz izliyor" diye.
Çok merak ediyorum bu yasalar, bu düzenlemeler hangi kafaların ürünü. Bir de para alıyor, para kazanıyor devletten. Çıldırmamak elde değil.
Geleneksel yayıncılar da zaten ülkeye cağ atlatacak işlere imza atıyorlar ama biz izlemiyoruz.