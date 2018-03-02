RTÜK üyesi Ersoy: "YouTube'u değil, Netflix gibi platformları denetleyeceğiz"

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TBMM’ye sevk edilen torba yasanın onaylanması halinde internetteki yayınları denetleyebilme yetkisine kavuşacak olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) denetim kapsamı belli oldu. RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, RTÜK’ün Youtube, Facebok, Twitter gibi siteler yerine doğrudan internet üzerinden yayıncılık yapan Netflix, BluTV ve Puhu TV gibi siteleri denetleyeceğini açıkladı.

"İnternetteki yayınlar haksız rekabet oluşturuyor"

Dr. Hamit Ersoy, internet yayıncılığının uydu ve kablo yayıncılığına göre ucuz ve denetimsiz olmasından haksız rekabet ortamı oluştuğunu gözlemlediklerini ve RTÜK'ün geleneksel yayıncıları korumak için bu alanı düzenlemek zorunda olduğunu bildirdi.

RTÜK hangi platformları denetleyecek?

RTÜK’ün hangi mecraları denetleyeceği merak ediliyordu. Doç. Dr. Hamit Ersoy bu konuya açıklık getirdi ve denetimin doğrudan yayıncılık faaliyeti gösteren platformları kapsayacağına yönelik şunları söyledi: “Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi aslında tamamen yayıncı olan ama sadece internet mecrasından yayın yaptıkları için yayıncı değilmiş, herhangi bir internet kullanıcısıymış gibi algılanan yayıncıları denetleyeceğiz. Yani internet ortamında yayıncılık faaliyeti yapanları denetleyeceğiz. Onların dışında YouTube, Twitter, Facebook ve benzeri, görsel içeriği paylaşan ve fakat yayıncı hüviyeti taşımayanlar için RTÜK'ün herhangi bir denetimi söz konusu değildir. İnternet ortamında 'geleneksel mecralarda yapılan içeriği' paylaşan, şimdilik 'yayıncı' denmeyen ama aslında internet ortamında yayıncılık yapan kuruluşları denetleyeceğiz.”

Ersoy, çocuk ve gençlerin artık yayınları televizyon yerine internetten izlediğini ifade ederek çocukları ve gelecek nesli korumak adına bu alana el atmanın zorunlu hale geldiğini ifade etti. RTÜK’e denetim yetkisi verilmesine gösterilen tepkilerin yersiz olduğunun altını çizen Ersoy, Avrupa Birliği standartlarına göre yayıncı kimliği taşımayan hiçbir kullanıcının içeriğinin denetlenmeyeceğini belirtti.

TBMM’ye sevk edilen torba yasanın 73. maddesinin onaylanması halinde Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK), internetteki yayınları denetleyebilme, lisans verme ve durdurma yetkisine kavuşacak.

https://aa.com.tr/tr/turkiye/rtukun-youtubeu-denetlemesi-soz-konusu-degil/1077857