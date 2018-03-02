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RTÜK üyesi Ersoy: "YouTube'u değil, Netflix gibi platformları denetleyeceğiz"

RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) hangi platformları denetleyeceği açıklandı. Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi platformlar denetlenecek, Youtube denetlenmeyecek.
1 yıl
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341
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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RTÜK üyesi Ersoy:
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TBMM’ye sevk edilen torba yasanın onaylanması halinde internetteki yayınları denetleyebilme yetkisine kavuşacak olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) denetim kapsamı belli oldu. RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, RTÜK’ün Youtube, Facebok, Twitter gibi siteler yerine doğrudan internet üzerinden yayıncılık yapan Netflix, BluTV ve Puhu TV gibi siteleri denetleyeceğini açıkladı.

"İnternetteki yayınlar haksız rekabet oluşturuyor"

Dr. Hamit Ersoy, internet yayıncılığının uydu ve kablo yayıncılığına göre ucuz ve denetimsiz olmasından haksız rekabet ortamı oluştuğunu gözlemlediklerini ve RTÜK'ün geleneksel yayıncıları korumak için bu alanı düzenlemek zorunda olduğunu bildirdi.

RTÜK hangi platformları denetleyecek?

RTÜK’ün hangi mecraları denetleyeceği merak ediliyordu. Doç. Dr. Hamit Ersoy bu konuya açıklık getirdi ve denetimin doğrudan yayıncılık faaliyeti gösteren platformları kapsayacağına yönelik şunları söyledi: “Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi aslında tamamen yayıncı olan ama sadece internet mecrasından yayın yaptıkları için yayıncı değilmiş, herhangi bir internet kullanıcısıymış gibi algılanan yayıncıları denetleyeceğiz. Yani internet ortamında yayıncılık faaliyeti yapanları denetleyeceğiz. Onların dışında YouTube, Twitter, Facebook ve benzeri, görsel içeriği paylaşan ve fakat yayıncı hüviyeti taşımayanlar için RTÜK'ün herhangi bir denetimi söz konusu değildir. İnternet ortamında 'geleneksel mecralarda yapılan içeriği' paylaşan, şimdilik 'yayıncı' denmeyen ama aslında internet ortamında yayıncılık yapan kuruluşları denetleyeceğiz.”

RTÜK üyesi Ersoy:

Ersoy, çocuk ve gençlerin artık yayınları televizyon yerine internetten izlediğini ifade ederek çocukları ve gelecek nesli korumak adına bu alana el atmanın zorunlu hale geldiğini ifade etti. RTÜK’e denetim yetkisi verilmesine gösterilen tepkilerin yersiz olduğunun altını çizen Ersoy, Avrupa Birliği standartlarına göre yayıncı kimliği taşımayan hiçbir kullanıcının içeriğinin denetlenmeyeceğini belirtti.

TBMM’ye sevk edilen torba yasanın 73. maddesinin onaylanması halinde Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK), internetteki yayınları denetleyebilme, lisans verme ve durdurma yetkisine kavuşacak.


https://aa.com.tr/tr/turkiye/rtukun-youtubeu-denetlemesi-soz-konusu-degil/1077857 Yorum Yaz
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Kantlock 1 yıl en beğenilen
Dertlerinin para olduğu belliydi çok önceden. Çocuklarmış gelecek nesilmiş yalan hepsi her Çarşamba ve Cuma TRT'de prime timeda kelleler, kanlar; ATV'de tecavüzler havada uçuşuyor.
Dertlerinin para olduğu belliydi çok önceden. Çocuklarmış gelecek nesilmiş yalan hepsi her Çarşamba ve Cuma TRT'de prime timeda kelleler, kanlar; ATV'de tecavü...
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1 Yanıt Yanıtla +314
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Ambarad 1 yıl
Çocukları düşünüyorlarmış bak bak. Bu denetlemek istediğiniz yerler zaten parayla üyelik alınan yerler. Ufacık çocuk nasıl girsin, ailesinin onayı olmadan Netflix vb. üyelikler alsın?
Bu devlet kademelerinde nasıl kafalar çalışıyor arkadaş. Doçent ünvanı olan adamlar saçma sapan, akılla dalga geçer gibi açıklamalar yapıyor.
Biri gelsin şuraya yazsın bakayım "10 yaşındaki oğlum, kredi kartımı çalıp, gidip Netflix'den oradan buradan üyelik almış, bizden habersiz izliyor" diye.
Çok merak ediyorum bu yasalar, bu düzenlemeler hangi kafaların ürünü. Bir de para alıyor, para kazanıyor devletten. Çıldırmamak elde değil.
Çocukları düşünüyorlarmış bak bak. Bu denetlemek istediğiniz yerler zaten parayla üyelik alınan yerler. Ufacık çocuk nasıl girsin, ailesinin onayı olmadan Netfl...
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Tr@mmler 1 yıl
"RTÜK'ün geleneksel yayıncıları korumak için bu alanı düzenlemek zorunda olduğunu bildirdi."
Geleneksel yayıncılar da zaten ülkeye cağ atlatacak işlere imza atıyorlar ama biz izlemiyoruz.
"RTÜK'ün geleneksel yayıncıları korumak için bu alanı düzenlemek zorunda olduğunu bildirdi."Geleneksel yayıncılar da zaten ülkeye cağ atlatacak işlere imza...
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1 Yanıt Yanıtla +159
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DH Misafiri 8 ay
youtube da netflix de de çocuk profilini şifre ile oluşturabiliyorsun bırakın bu işleri sizin derdinizi biliyoruz biz ulan ne açmışsınız nerden para gelme ihtimali varsa çakal gibi saldırıyorsunuz..
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nevrans 1 yıl
Devletin işi vatandaşını korumak ülkeyi korumak iş istihdam yaratmak ekonomiyi düzeltmek ama bizim ülkemizde devlet namus bekçiliğ yapıyor bırakın herkes istediğini seyretsin işin garibi paralı platformlarda sansürlü diğitürk dsmart filbox tivibu hepsi sansürlü inşallah tez zamanda şu rtuk belasından kurtuluruz aydın doğanda rtuk bıktı sattı tüm medyayı bence en iyisini yaptı.
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kartilkisi 1 yıl
arkadaşlar...forumdaşımın bahsettiği gibi mağalesef netflix rütüke boyun eğmiş ve sansüre başlamış sanırım benim korkum yakında yapımların seks sahneleride buğulanabilir çünkü rütük netflixe sansür yapıcaksın aksi taktirde müthiş cezaya çarptırılabilirsin diye tehdit edebilir tahminim...
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AMC 1 yıl kartilkisi
Insallah sanada ceza verirler
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10URAY 1 yıl
Arkadaslar selamlar,
Suan maalesef Netflix de ilk defa sansure sahit olmaktayim.Over the garden wall isimli cizgi film serisinin 6.bolumunde Kurbagalarin ictikleri pipolar sansurlenmis ): Sizin yakaladiginiz sahneler varmi ?
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Vipracing 1 yıl
Umarın hayata geçiremezler,Netflix de bunlara mahal vermez en azından diğer arkadaşların da belirttiği gibi 3-5 birşey atar kurtulur temennisindeyim.Her şeyde olduğu gibi güya kılıfına uyduruyorlar da ! zihniyetin ve amacın ne olduğunu hepimiz biliyoruz.Neyse bildiğim kadarı ile Netflix in serverları yurt dışında en kötü ip ban getirebilirler? Netflix Türkiye de üyeliği dondurmadığı sürece etrafından geçiş yapılacak açıklar olurda ne gerek var?Masum bir keyfimiz vardı ya...illa bozucaklar.
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allenwalker36 1 yıl
şimdi warez dizi film siteleri tib engeline mi takılacak yetişkin siteleri gibi?
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GoldPunch 1 yıl
Digiturk'deki bein movies kanalarinda seks sahneleri sansürlenmiyor. En azından böyle hatirliyorum. Umarim netflixde de sansurlenmez.
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Sportsx90 1 yıl GoldPunch
GoldPunch
Digiturk'deki bein movies kanalarinda seks sahneleri sansürlenmiyor. En azından böyle hatirliyorum. Umarim netflixde de sansurlenmez.

Digitürk sadece sigara buğulu yapıyor,sevişme,alkol vs kesmiyor ama akşam 20:00 den sonra ki filmlerde böyle gündüz ise çok açık sahneleri kesiyor ama akşam kesintisiz veriyor.Bein Connect ise çoğu filmde sigara bile buğulamadan koymuşlar ya da kaçmış bilemem artık eski sansürlü filmleride sadece sigara buğulayarak kesintisiz olarak tekrar yüklüyor ama sorun şu Netflix’i nasıl yapacaklar gündüz sansürlü akşam sansürsüz mü yapıcak 😂
Bu arada vatan gazetesi köşe yazarının (11 Martta yayınlanmış) Netflix ile Türkiye hakkında bi söyleşisi var ve sansür koyucaklar gibi eğer rtük isterse.
m.gazetevatan.com/...
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pphammer 1 yıl
Meydan ne yaptığı belli olmayan, sapıklığın, ahlaksizligin, leblebi gibi insan öldürülmenin olduğu yerli dizi ve programlara kalacak.
Günler boyunca öz yeğenine tecavüz eden adamı, karısına yıllarca işkence eden adamın işkence yöntemlerini öğreneceğiz.
Nasıl sapik olunur, sapıklığın çeşitlerini, hapse girmemek için neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.
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TearsForFears 1 yıl
Youtube un denetlenmesi lazım çünkü çoluk çocuk herkes ulaşabiliyor. Fakat netflix para verip üye olduğun film izleme sitesi. Bunu denetlemeye kalkarsan orada tepki görürsün çünkü sen milletin para verdiği şeyi denetlemeye çalışıyorsun.
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viewerx 1 yıl
rtük resmen özel hayata saygısızlık yapıyor rtüğün bu davranışı kabul edilemez rtüğün benim özel hayatıma karışmaya hakkı yok ve hiçbir zaman da olamaz ! rtük ancak turksat uydusunda yayın yapan "yerli ve milli" kanallara kısıtlamalar getirebilir internet ortamındaki yayınlara kısıtlama getiremez çünkü internet global oluşumdur turksat ise yanlızca türkiye'ye ya da yerli ve milli olan türkiye milletine(ümmetine) yönelik yayın yapan bir oluşumdur bu yüzden bu uydu üzerinde istediği sansürü uygulayabilir bunu yerli ve milli olanlar düşünsün ama internet herkesin özel yaşantısı niteliğini taşır yani özel hayatını temsil eder bu yüzden rtük internette yayın yapan gerek ücretli gereksede ücretsiz yayın kuruluşlarına karışamaz ! bunu yaptığı taktirde insanların özel hayatlarına karışmış olur ve bu rtük başkanı ve üyelerinin ceza almasına neden olur.
BENİM ÖZEL HAYATIMA MÜDAHALE EDEMEZSİN rtük! BUNA HAKKIN YOK
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