Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix bu yıl 700 orijinal film ve dizi yayınlayacak

Orijinal film ve dizi sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, 2018 planlarını açıkladı. Orijinal içerik devi bu yıl 700 orijinal dizi ve film yayınlamayı amaçlıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,2b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2013'te kendi orijinal dizilerini yayınlamaya başladığı günden beri hızla yükselen ve orijinal içeriğe dev yatırımlar yapan Netflix, bu yıl da hız kesmemeye kararlı. Orijinal dizi ve film sayısını hızla arttırmaya devam eden online içerik devi, 2018'de yayınladığı orijinal dizi ve filmlerin sayısını 700'e çıkarmayı hedefliyor.
Netflix'in bu çılgın planını, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Morgan Stanley Teknoloji, Medya & Telekom Konferansı'nda konuşan Netflix CFO'su David Wells açıkladı. Bu yıl orijinal içeriğe 8 milyar dolar yatırım yapacaklarını söyleyen Wells, artan orijinal içerik sayısının daha fazla abone çekme konusunda oldukça etkili olduğunu ifade etti.
Son dönemde yeni pazarlara açılan ve dünya genelinde 117.6 milyon aboneye ulaşan Netflix, orijinal içerik konusunda da global bir strateji izleyecek. Sadece İngilizce içerik üretmek yerine, farklı ülkelerden farklı dillerde diziler de çeken Netflix, bu yıl yayınlayacakları 700 dizi ve filmden 80'inin İngilizce olmayan uluslararası yapımlar olacağını açıkladı.
Genelde Stranger Things, Daredevil, Narcos ve Black Mirror gibi popüler dizileri ile adından söz ettiren Netflix, bunun yanı sıra Dark, Marseille, %3 ve Suburra gibi İngilizce olmayan orijinal dizileri ile de övgü topladı. Ülkemizde de kullanıcı sayısını hızla arttıran Netflix, Türkçe ilk orijinal dizisini bu yıl yayınlamaya hazırlanıyor. Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstleneceği dizi için hazırlıklar sürüyor.

http://variety.com/2018/digital/news/netflix-700-original-series-2018-1202711940/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sportsx90 1 yıl en beğenilen
Boşuna hazırlık yapmasınlar Türkiye için veya Türkiye’ye özel içerik üretmek için taş çatlasa 1-2 ay daha burdalar olmadı zaten üye kaybından kendileri çekilirler
tr.sputniknews.com/...
Boşuna hazırlık yapmasınlar Türkiye için veya Türkiye’ye özel içerik üretmek için taş çatlasa 1-2 ay daha burdalar olmadı zaten üye kaybından kendileri çekilirl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeolog. 1 yıl
Dün en yüksek paketten satın aldım, umarım rtük uygulaması saçma sapan bir şeye dönüşmezde adamlar çekilme kararı almaz. Tv gerçekten izlenecek durumda değil çünkü.
Dün en yüksek paketten satın aldım, umarım rtük uygulaması saçma sapan bir şeye dönüşmezde adamlar çekilme kararı almaz. Tv gerçekten izlenecek durumda değil ç...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
21Temmuz 1 yıl
TV yi artık aramıyorum evde.PC Yetiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doanc4n 1 yıl
Orijinal netflix filmleri çoğu çöp. 100 tane yapın ama kaliteli yapın. Diziler de çok geç geliyor. 1 günde tüm bölümleri yayınlayıp sonraki sezonu 2 sene sonra veriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyoruk 1 yıl
3 aydır üyelik başlatmamıştım.Dün bir güncel bakayım dedim.Yine aslında zayıf ama sırf diziler belgeseller bile yeterince zamanı alır insanın.Yani Netflix'i falan görünce keşke öğrenci olsaymışım yine diyorum.Başka zaman yok çünkü

İçerik. Amerika 'ya göre pek bir yavan ama normal koşullarda şu gelişmelerde bu platforma laf edilmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VaLaK 1 yıl
Nereye doğru dönsem her yerde Netflix ile karşılaşıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoJack Horseman 1 yıl
Minimum 600'ü çöp olacak. Filmleri zaten geç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 1 yıl
sansür geldikten sonra beni pek ilgilendirmeyen haber olacaktır.zira buzlanma gördüğüm anda üyeliğimi iptal edip tekrardan torrent alemine dönerim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fredydexter 1 yıl
puhu tv buzlanma olmuş fi dizinsinde bilmem ne kadar dogru
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dodge 1 yıl
Adamlar fabrika gibi içerik üretiyor.Gerçekten büyük başarı.3 aydır kullanıyorum çok memnunum bende.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faramir 1 yıl
The Witcher dizisi başlasa da izlesek. Merakla bekliyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
luganoguz 1 yıl
117.6 Milyon abone, vay anasını be helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3167 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
netflix, orijinal içerik ve
8 etiket daha sinema diziler netflix orijinal dizileri netflix orijinal filmleri dijital platformlar Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl YouTube'a ayrımcılık davası: Beyazlar ve Asyalılar işe alınmıyor 1 yıl Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Yapay zekâ destekli ve çentik tasarımlı Ulefone T2 Pro duyuruldu 1 yıl Arizona eyaleti otonom araç testlerinde sürücü şartını kaldırdı 1 yıl Dropbox içerisinde G Suite ofis uygulamalarını kullanmak mümkün oluyor 1 yıl Çift ekranlı telefonu inceledik: ZTE Axon M 1 yıl Almanya Bitcoin'le yapılan ödemelere vergi muafiyeti sağlayacak 1 yıl Youtube, hikayelere arka plan değiştirme özelliği getirdiğini duyurdu 1 yıl Yükseltme döngüsünün uzaması akıllı telefon satışlarını tehdit ediyor 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch" testlere başladı 1 yıl Avrupa Komisyonu'ndan sosyal medya devlerine ''illegal içerik'' uyarısı 1 yıl Apple giyilebilir teknoloji pazarında Fitbit ve Xiaomi'yi geçti 1 yıl Volkswagen Tiguan hibrit, kış testlerinde görüntülendi 1 yıl Trump, okul katliamlarının çoğalmasının ardından şiddet içeren oyunlara el atıyor 1 yıl RTÜK üyesi Ersoy: "YouTube'u değil, Netflix gibi platformları denetleyeceğiz" 1 yıl Cep telefonu arayanlara farklı bir yaklaşım: Light Phone 2 1 yıl Nokia 6'yı inceledik: 2018 model 1 yıl Samsung Galaxy Xcover 5 göründü 1 yıl SikurPhone: Hem çok güvenli hem de taşınabilir kripto cüzdan 1 yıl Facebook, Oscar Ödülleri'nin kırmızı halı seremonisini canlı yayınlayacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix bu yıl 700 orijinal film ve dizi yayınlayacak Sonraki Ford EcoSport Türkiye pazarına giriş yaptı 1 yıl 8.8 milyar dolarlık dev teleskop James Webb, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya 1 yıl Meizu M6S artık 6GB RAM’e sahip 1 yıl Microsoft, Skylake işlemcili sistemler için Intel'in Spectre yamalarını yayınladı 1 yıl Roma 2024 yılında dizel otomobilleri yasaklayacağını açıkladı 1 yıl Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660 1 yıl Yeni Volvo S60, Twitter'da paylaşıldı 1 yıl Sarhoş olduğu için Uber'e yanlış adres girdi ve 1600 dolar ödedi 1 yıl 2018 Jaguar I-Pace, 480km menzili ile tanıtıldı 1 yıl Canlı: Asus Zenfone 5Z ve MWC 2018 özeti 1 yıl ZTE’den 4 fanlı oyuncu odaklı telefon 1 yıl Apple AirPods gelecekte sağlık durumunuzu takip edebilir 1 yıl GitHub dünyanın en büyük DDos saldırısına uğradı 1 yıl Instagram'a sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor 1 yıl DxOMark: Kamera performansı en iyi telefon Galaxy S9+ 1 yıl İki yıllık iPhone 7, GeekBench 4 tek çekirdek testinde Galaxy S9'u geçti 1 yıl Bank Frick, kripto para yatırımı ve depolama hizmeti sunacak 1 yıl Kvaern elektrikli bisiklet, güneş enerjili şarj istasyonu ile geliyor 1 yıl Far Cry 5'in Hollywood filmlerini aratmayan tanıtım videosu yayınlandı 1 yıl Facebook iş ilanları 40 ülkeye daha gidiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim