Netflix bu yıl 700 orijinal film ve dizi yayınlayacak

2013'te kendi orijinal dizilerini yayınlamaya başladığı günden beri hızla yükselen ve orijinal içeriğe dev yatırımlar yapan Netflix, bu yıl da hız kesmemeye kararlı. Orijinal dizi ve film sayısını hızla arttırmaya devam eden online içerik devi, 2018'de yayınladığı orijinal dizi ve filmlerin sayısını 700'e çıkarmayı hedefliyor.

Netflix'in bu çılgın planını, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Morgan Stanley Teknoloji, Medya & Telekom Konferansı'nda konuşan Netflix CFO'su David Wells açıkladı. Bu yıl orijinal içeriğe 8 milyar dolar yatırım yapacaklarını söyleyen Wells, artan orijinal içerik sayısının daha fazla abone çekme konusunda oldukça etkili olduğunu ifade etti.

Son dönemde yeni pazarlara açılan ve dünya genelinde 117.6 milyon aboneye ulaşan Netflix, orijinal içerik konusunda da global bir strateji izleyecek. Sadece İngilizce içerik üretmek yerine, farklı ülkelerden farklı dillerde diziler de çeken Netflix, bu yıl yayınlayacakları 700 dizi ve filmden 80'inin İngilizce olmayan uluslararası yapımlar olacağını açıkladı.

Genelde Stranger Things, Daredevil, Narcos ve Black Mirror gibi popüler dizileri ile adından söz ettiren Netflix, bunun yanı sıra Dark, Marseille, %3 ve Suburra gibi İngilizce olmayan orijinal dizileri ile de övgü topladı. Ülkemizde de kullanıcı sayısını hızla arttıran Netflix, Türkçe ilk orijinal dizisini bu yıl yayınlamaya hazırlanıyor. Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstleneceği dizi için hazırlıklar sürüyor.

http://variety.com/2018/digital/news/netflix-700-original-series-2018-1202711940/