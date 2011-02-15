Rakamlarla HTC Desire S ve HTC Desire karşılaştırması

Mobil Dünya Kongresi'ne hızlı bir giriş yapan HTC, yeni telefonlarını bir bir tanıtmaya devam ediyor. HTC'nin tanıtımını yapmış olduğu Desire S ve Wildfire S, piyasada bulunan Desire ve Wildfire modellerinin varisleri olarak dikkat çekiyor. Peki yeni duyurulan telefonlar ve atalarıyla aralarında ne gibi farklar var? Hep birlikte görelim.

HTC'nin duyurusunu yaptığı Desire S ile piyasada bulunan Desire'ın teknik özellikleriyle ilgili küçük bir karşılaştırma yaptık. İşte ortaya çıkan tablo;

İşlemci ve bellek

HTC'nin piyasada bulunan Desire modelinde Qualcomm'un QSD8250 kodunu taşıyan 1 Ghz işlem hızına sahip 576 MB sistem belleğine sahip işlemcisi yer alıyor. HTC'nin duyurusunu yaptığı Desire S'te ise Qualcomm'un MSM8255 kodlu yine 1 Ghz'lik işlemcisi yer alıyor. Desire S'te sistem belleği ise 768 MB olarak belirlenmiş. İşlem hızları aynı olan iki modelin arasındaki farkların sistem belleği ve GPU performansı konusunda ortaya çıkacağı kesin gibi görünüyor.

Depolama

HTC Desire'da kullanıcıların hizmetine 512 MB bellek ve 32 GB'a kadar destek sunan MicroSD desteği sunarken, bu rakam Desire S'te 1.1 GB + MicroSD olarak yükseltilmiş.

İşletim sistemi

Android 2.1 işletim sistemiyle piyasaya giren HTC Desire, şu anda yoluna 2.2 Froyo ile devam ediyor. (Custom ROM'lar sayesinde 2.3'e yükseltilebiliyor) HTC'nin yeni telefonu Desire S ise kullanıcılara Android 2.3 işletim sistemiyle sunulacak.

Kamera

HTC'nin piyasaya süreceği Desire S modeli kullanıcılar otomatik odaklanma ve LED flaş destekli 5 megapiksellik kamera ve görüntülü görüşme için VGA çözünürlüğünde ön kamera sunarken, emektar olarak nitelendirilebilecek Desire modelinde sadece arka tarafa otomatik odaklanma ve LED flaş destekli 5 megapiksellik kamera bulunuyor.

Ekran boyutu ve çözünürlük

HTC hem Desire'da hem de Desire S modelinde 3.7 inç'lik 480x800 çözünürlüklü AMOLED ekran kullanıyor.

HTC'nin piyasaya sunacağı Desire S modeli bazı yönleriyle Desire'a karşı üstünlük kuruyor fakat görünürde hali hazırda Desire sahibi olan kullanıcıları telefonlarını değiştirmeye zorlayacak yenilikler yok dersek yanlış olmaz. HTC Desire S'i tecih ettirecek en büyük farklılık görüntülü görüşme teknolojisini kullanacak olanların ihtiyacına yarayacak olan ön kamera gibi görünüyor.