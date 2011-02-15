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Rakamlarla HTC Desire S ve HTC Desire karşılaştırması

HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu Desire S modelini atası olan Desire ile karşılaştırdık. İşte rakamlarla Desire S ve Desire arasındaki farklar.
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'ne hızlı bir giriş yapan HTC, yeni telefonlarını bir bir tanıtmaya devam ediyor. HTC'nin tanıtımını yapmış olduğu Desire S ve Wildfire S, piyasada bulunan Desire ve Wildfire modellerinin varisleri olarak dikkat çekiyor. Peki yeni duyurulan telefonlar ve atalarıyla aralarında ne gibi farklar var? Hep birlikte görelim.

HTC'nin duyurusunu yaptığı Desire S ile piyasada bulunan Desire'ın teknik özellikleriyle ilgili küçük bir karşılaştırma yaptık. İşte ortaya çıkan tablo;

İşlemci ve bellek

HTC'nin piyasada bulunan Desire modelinde Qualcomm'un QSD8250 kodunu taşıyan 1 Ghz işlem hızına sahip 576 MB sistem belleğine sahip işlemcisi yer alıyor. HTC'nin duyurusunu yaptığı Desire S'te ise Qualcomm'un MSM8255 kodlu yine 1 Ghz'lik işlemcisi yer alıyor. Desire S'te sistem belleği ise 768 MB olarak belirlenmiş. İşlem hızları aynı olan iki modelin arasındaki farkların sistem belleği ve GPU performansı konusunda ortaya çıkacağı kesin gibi görünüyor.

Depolama

HTC Desire'da kullanıcıların hizmetine 512 MB bellek ve 32 GB'a kadar destek sunan MicroSD desteği sunarken, bu rakam Desire S'te 1.1 GB + MicroSD olarak yükseltilmiş.

İşletim sistemi

Android 2.1 işletim sistemiyle piyasaya giren HTC Desire, şu anda yoluna 2.2 Froyo ile devam ediyor. (Custom ROM'lar sayesinde 2.3'e yükseltilebiliyor) HTC'nin yeni telefonu Desire S ise kullanıcılara Android 2.3 işletim sistemiyle sunulacak.

Kamera

HTC'nin piyasaya süreceği Desire S modeli kullanıcılar otomatik odaklanma ve LED flaş destekli 5 megapiksellik kamera ve görüntülü görüşme için VGA çözünürlüğünde ön kamera sunarken, emektar olarak nitelendirilebilecek Desire modelinde sadece arka tarafa otomatik odaklanma ve LED flaş destekli 5 megapiksellik kamera bulunuyor.

Ekran boyutu ve çözünürlük

HTC hem Desire'da hem de Desire S modelinde 3.7 inç'lik 480x800 çözünürlüklü AMOLED ekran kullanıyor.

HTC'nin piyasaya sunacağı Desire S modeli bazı yönleriyle Desire'a karşı üstünlük kuruyor fakat görünürde hali hazırda Desire sahibi olan kullanıcıları telefonlarını değiştirmeye zorlayacak yenilikler yok dersek yanlış olmaz. HTC Desire S'i tecih ettirecek en büyük farklılık görüntülü görüşme teknolojisini kullanacak olanların ihtiyacına yarayacak olan ön kamera gibi görünüyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar ben her ikisinide kullandım şimdi desire s kullanıyorum ikiside güzel iyi ama size en belirgin 3 farkını soyliyim ben desire nin sarjzi az gidiyor yarım gün giderken desire s 1 gün gidiyor ;)) yani sürekli internete giriyorum diğer farkda internet hızı desire s çok daha hızlı gerçekten mpbs sinden belli zaten diğer özellik ise önündeki kamerası olması başka farkı yok tabi birazda küçük yapmışlar güzel olmuş...
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DH Misafiri 7 yıl
bende aldım bu telefonu yukarda amoled yazmışlar ama amoled değil, süper lcd ekran diye geçiyo gerçekten öyle yani kötü amoled olsa süper olurdu, bide kamerası gerçekten bu fiyata göre berbat ötesi bundan önce kullandığım lg 735 bile gerçek fotoğraf makinası özelliği vardı, ama hakkını yemiyim en karanlık ortamda bile flaşı ile mükkeml görüntü yakalıyo, bide üzülerek söylemek gerekiyoki bu lanetin 3G si yok, ama yakında skypi ile görüşme başlıcak, bide full program doldurdum şuan 100 nün üzerinde program yüklü hiç kasılma yok bu süper bişey şarza gelince hiç bişey yapmazsan 1 hafta bile gider ama uğraşırsan yarım gün pil ömrü ve şurdan şunu söyliyim bukadar para veriyoruz ve teknoloji devrini geçtik uzay çağına geçiyoruz ama hala bu koca pili bil yetmiyo ve artı kamerasını insan az özenir be onun için allah belallarını versin, 8 yıl önceki sony erikson telefonum ile 2.500 devirdeki fireze kafasını fotoğraf makinası ile çok net çekmiştim yani bir jet 10 kat hızlı gitse onu çok netçeker,çok uçuk özellikleri var internet hızlı ama eksikleri beni çıldırttı
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pogomania 7 yıl
şarj konusunda sıkıntı bence de yok ebuudy full açık yani doğal olarak internette full açık günde en az bir saat net ve bir saat konuşma ile 2.günü geçirir durumda oyun oynadığımda geceyi buluyor.

Skype ile görüntülü görüşme süper tek sıkıntım gorilla glass denmiş lakin değil galiba ben ona güvenerek bant takmamıştım estetik bozulmasın diyerek lakin ufak bir kılcal çizik olunca mcbur 8500 bantı taktım şuan orjinal bant bulamadım Samsun'da...
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freedom77 7 yıl
Telefonunuza kurduğunuz programlardan biri arka planda devamlı çalışıp pili harcıyor olabilir. Ben müzik dinliyor, ortalama 1 saat internette sörf yapıyorum. Ortalama 20 dk telefonla konuşuyorum ve pil 1 gün dayanıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
ozellık olarak sıkıntısı yok ama sarj konusunda sıkıntı var sabah 7 de ful sarzla cıkıyorum aksam 7 de yuzde 20 kalmıs oluyor ortalama 20 dakıka konusma yapıyorum gunluk alalı 1 hafta oldu vodafone dan
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freedom77 7 yıl
5 saat mi ? Tüm senkronizasyonlarimi yapıyorum, 1 günden az dayandığı olmadı.
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DH Misafiri 7 yıl
vodafone dan aLdım bir hafta oLdu güzeL bir teLefon ama internet paketinizin oLması şart yoksa hiç bir işinze yaramaz ve şarjı netiniz açık oLduğu süree 5 saat dayanıyor bu da büyük bir sıkıntı tabi ki...
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pogomania 7 yıl
Gece gunduz kamera ve video cekimi guzel ve flash sitelerde bile sorunsuz perfirmans sunuyor lakin iletiler gec aciliyir ama zaten hancent kullandigimdan problem yaratmiyor. Sarji ise bence gayet yeterli cok kullanma ile herseyin bir siniri oldugunu unutmayalim bu bir telefon o bjr desire s
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pogomania 7 yıl
Desire bilmiyorum ama desire s mukemmel hizli ve akici. On kamerasi fring uygulamasi ile aktif oluyor lakin 2.3.4 gelirse ona da gerek kalmayacak. Glaxy s 2 binyediyuz civari satiliyir bence bir sene boyunca cift cekurdege gerek kalmaksizun bu cihaz beni goturur.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ablamda desire var bende yeni desire s aldım
ve karşılaştırmaları yaptım:
kamera : desire s foto çekimi,flaşı ve video kaydı çok daha iyi
ekran görünümü de aynı şekilde daha parlak ve göz alıcı
menü kullanımı sense ara yüzüyle çok rahatladı kısayollar mükemmell.
aynı işlemi desire s daha hızlı yapıyor doğal olarak.
sağ elini kullananlar için üstteki tuş kilidi ve kapatma tuşu desire s te sağ köşeye alınmış. desire modelinde soldaydı tek elle kullanırken zorlanıyordum.
desire s ön kamerası şu anda aktif değil yani görüntülü görüşme yapılamıyor.
ama vga olmasına rağmen gündüz çekimi fena değil.
pil süresi klasik htc ve zayıf konulma dışında kurcalarsanız günü zor bitirir.
zil sesi çıkış güvü desire ve s modelinde aynı.
ve en güzel tarafı uygulamaların hafıza kartına yüklenebiliyor olması. buda android 2.3 sürümün özelliği. sanırım yakın zamanda desire modeline 2.3 sürüm guncellenıce.
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
ya beyler bende desire var 750 tl ye satıp 1200 e desıre s alayımmı ? sacmalık gıbı gelıyor ama hem yenı tel. hem onde kamera var hemde 2.3

Emin ol satarsın 750 tl'ye.. :)
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