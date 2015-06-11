Range Rover'ın yeni teknolojisi yol çukurlarını otomatik olarak algılayabiliyor

Land Rover'ın ürettiği 5 kapılı lüks SUV markası Range Rover, geliştirdiği yeni teknoloji ile yolda görülen çukurları belirleyebiliyor.

Yeni nesil Range Rover modelleri içerisinde aktif olarak yer alabileceği belirtilen ve Range Rover Evoque ile Discovery Sport modelleri bünyesinde test edilen sistem, temel olarak araçların hali hazırda bulunan sensörlerinden yararlanıyor ve yoldaki çukurları etkili bir şekilde tespit edebiliyor.

Elde edilen bu verileri buluta aktararak diğer sürücülere dikkatli olmaları için, bölge yetkililerine ise hızlı tamir için gönderen sistem, çukurları aracın süspansiyon hareketleri üzerinden sınıflandırıyor ve böylece sadece kötü durumdakileri bildirim sürecine dahil ediliyor.

Kişisel güvenlik noktasında önemli bir inovasyon olarak gösterilen çukur algılama sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2015/06/11/the-next-range-rover-will-automatically-detect-and-report-potholes/