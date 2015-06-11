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Range Rover'ın yeni teknolojisi yol çukurlarını otomatik olarak algılayabiliyor

3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Range Rover'ın yeni teknolojisi yol çukurlarını otomatik olarak algılayabiliyor
 
Land Rover'ın ürettiği 5 kapılı lüks SUV markası Range Rover, geliştirdiği yeni teknoloji ile yolda görülen çukurları belirleyebiliyor.
Yeni nesil Range Rover modelleri içerisinde aktif olarak yer alabileceği belirtilen ve Range Rover Evoque ile Discovery Sport modelleri bünyesinde test edilen sistem, temel olarak araçların hali hazırda bulunan sensörlerinden yararlanıyor ve yoldaki çukurları etkili bir şekilde tespit edebiliyor.
Elde edilen bu verileri buluta aktararak diğer sürücülere dikkatli olmaları için, bölge yetkililerine ise hızlı tamir için gönderen sistem, çukurları aracın süspansiyon hareketleri üzerinden sınıflandırıyor ve böylece sadece kötü durumdakileri bildirim sürecine dahil ediliyor.
Kişisel güvenlik noktasında önemli bir inovasyon olarak gösterilen çukur algılama sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2015/06/11/the-next-range-rover-will-automatically-detect-and-report-potholes/ Yorum Yaz
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DexterMorgan. 3 yıl en beğenilen
Türkiyede boydan boya çukurları görünce araç takla atar
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hamdi mert 3 yıl
Bu ozellik güncel kasa s class da var zaten
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juke sero 3 yıl
Tr de bence duz yollari keşfeden bir teknoloji gelistirseler daha iyi olur. Malum çukur hertaraf.

Eger bu sistemle gelirlerse tr ye radar bi zaman sonra kafayi yer
Tr de bence duz yollari keşfeden bir teknoloji gelistirseler daha iyi olur. Malum çukur hertaraf.Eger bu sistemle gelirlerse tr ye radar bi zaman s...
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BekirTemel 3 yıl
Bizim ülke yollarına tepki olarak çıkardık deseler inanırım.
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potur 3 yıl
Bizim yollarda error verir o teknoloji mala baglar araba
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elcas 3 yıl
yolda giderken bir anda durur. gidecek yer yok der. malum her yer çukur.
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setcom_2000 3 yıl
Sistemi dünya piyasasına sunmadan önce Türkiye yollarında bir stres testine sokmaları lazım. Ülkemdeki testi geçen araç rahat rahat dünya yollarına çıkabilir. :)
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kilicoglu 3 yıl
bir süre sonra araçları, iş makinelerini, mutfak robotlarını vs. her bir şeyi otomatik makineler kontrol edecek, en sonunda da makineler kafayı yiyip hepimizi kesecek
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swat882 3 yıl
2 gün yağmur yağdı, yollar yine pert,

Yol yaptık diye övünüyorlar yaptıkları yolda en dandik malzemeden yapılıyor, 6 ay ömrü ya var ya yok...

Sisteme gelicek olursak, güzel bir sistem ama yeni birsey degil mercedes s class ta mevcut bir teknoloji
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APPY038 3 yıl
Valla türkiyedeki çukurlar öle fark etsende kurtarabiliecek gibi değil araba ya yan şeride geçer kaza yapar yada çukuru kurtaracam diye karşı şeride geçer :) çukur çukur değil krater.
Birde bu logar kapaklarını yola kouarlarya sanki arazi yok kaldırım yok bu olayında eşi benzeri yok :)
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Range rover land rover game over.
İsterse ay yüzeyindeki kraterleri algılasın yine boş.
Sahbinden de bakıyordum evogue un 120000 TL lik vergisini görünce aklım gitti.
Birde yabancıdan yabancıya 50000 euro yerliye 150000 euro.
Kısaca parası olan düşünsün bize Tofaş yeter.
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MAXSTAR 3 yıl
Tam 1 mağara. S klasse da var zaten.

Onlar konuşur, yıldız yapar
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10-EMRE 3 yıl
Güzel Ülkemde bir gün kullanılır inşallah.yolsuz çukurlar sisteminden çukurlu yollara geçebilirsek bir gün muhtemelen 30 yıl sonra filan bizde ancak o zaman işe yarar.o zamanada elin oğlu havada giden araçlar yapar biz gene havamızı alırız.
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ewuwowowo 3 yıl
Kendi kendine çukurdan kaçarken heryer çukur olduğu için kaza yapar sağ sol güm
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muconexplus 3 yıl
guzel uygulama
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usb 3 yıl
Çukur manyağı yaparız,
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