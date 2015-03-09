Rapor: Akıllı telefon satışında Apple, Çin ve Avrupa'da büyümeye devam ediyor

Birçok yeni akıllı telefon modelinin kullanıcıların beğenisine sunulduğu 2014 senesi, mobil pazar değişkenleri açısından da oldukça ilginç bir yıl oldu. Uluslararası araştırma şirketi Kantar Worldpanel’dan elde edilen en güncel akıllı telefon satış verilerinin bulunduğu araştırma raporunun da gösterdiği üzere, gelişmiş Avrupa ülkelerinde kullanıcılar iOS işletim sistemine yönelmeye başladı.

Uzun zamandır beklenen büyük ekranlı iPhone 6 ve iPhone 6+ modelleriyle önemli bir ivme yakalayan Apple, özellikle gelişmiş ülkelerde en büyük rakibi olan Android'den önemli paylar kapmaya başladı. Kantar Worldpanel'in son araştırma raporuna göre Ocak 2014 ile Ocak 2015 tarihleri arasında geçen 1 yıllık süre içinde İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da iPhone satışları %3.2 artarken, Android yazılıma sahip cihaz satışı %2.3 geriledi. Ülkelere özel olarak bakıldığında ise İngiltere’de iPhone satışları %11.4 artış gösterirken, Android %7.7 düşüş yaşamış durumda. Almanya’da iPhone satışı %2.5 artarken Android’de %4 oranında kayıp yaşandı. iPhone satışı İtalya’da %5.7 artarken, Android işletim sistemli akıllı telefonlardan ise %0.6 düşüş gerçekleşti. İspanya’da ise iPhone %3.1 yükselirken, Android’deki artış %0.4'de kaldı. 2014 yılının son çeyreğinde tarihinde ilk defa Çin'in en çok akıllı telefon sevkiyatı yapan şirketi ünvanını kazanan Apple, bu performans çizgisiyle Çin'in parlayan yıldızlarından Xiaomi ile arasındaki farkı da ciddi seviyede azalttı.

Bütün bu ilerlemeye rağmen ülke bazlı genel pazar payı verilerine (2015 itibariyle) bakıldığı zaman ise Apple halen en büyük rakibinin gerisinde bulunuyor. En güncel verilere göre Apple'ın Amerika bazlı pazar payı %42.8 seviyesinde iken, Android %51.9 ile liderliğini koruyor. Avrupa'ya baktığımız zaman da durum (Fransa örneğinden) değişmiyor ve iPhone'nun %20.2'lik pazar payına karşın Android %65.3 gibi oldukça yüksek seviye ile liderliği elinde tutuyor. Aynı durum dünyanın en kalabalık şehirlerinden Çin için de benzer şekilde karşımıza çıkıyor. Çin pazarında Android akıllı telefonlar %72.8 ile liderliği taşırken, iPhone %25.4 seviyesinde kalıyor. Genel olarak bütün ülkeler göz önüne alındığı zaman ise akıllı telefon pazarının üçüncü büyük ismi olarak Windows Phone işletim sistemli cihazlar görünüyor. Passport isimli modeliyle son dönemde yeniden yarışa katılan efsane isimlerden Blackberry ise çok gerilerden dördüncü sırada takibini sürdürüyor.

Apple'ın güncel olarak iPhone 6 ve iPhone 6+ modelleriyle yer aldığı, Android tarafında ise yüzlerce alternatifin bulunduğu akıllı telefon pazarı, verilerin de gösterdiği üzere özellikle gelişmiş ülkelerde yavaş yavaş Apple tarafına yönelik bir ilerleme gerçekleştiriyor. Donanım ve yazılım tarafında yaşadıkları / yaşattıkları sorunlara rağmen iPhone'a olan talebin artmasında ise marka değerinin büyük bir önemi bulunuyor. Toplamda 700 milyar doları geçerek dünyanın halka açık en değerli şirketi haline gelen Apple, farklı noktalardan Android'den pazar payı çalmaya devam ediyor.

http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Apple-reaches-highest-ever-sales-share-in-urban-China-while-Android-regains-number-one-spot-in-US