Raspberry Pi'ye 8 megapixellik Sony kamera desteği

Raspberry Pi denildiğinde aklımıza ufacık boyutlardaki mütevazı bir sistem geliyor. Her ne kadar gücü sınırlı olsa da özellikle geliştiriciler tarafından ilgiyle karşılanan bu sistem her yıl güncellenerek gücüne güç katmaya da devam ediyor. İlk model çıktığında geliştiricilerin yapabileceklerini çoğaltmak için 5 MP'lik Omnivision sensörünü satışa sunmuştu, şimdi ise kamera modülü yenilendi.

Raspberry Pi için artık 8 MP'lik Sony IMX219 sensörü de satışa sunuldu. Sony'den yüklü miktarda alım yapan Raspberry, bu sayede hem fiyatı düşük tutabiliyor hem de sensörü uzun süre boyunca stoktan satabiliyor. Sensörün 3280 x 2464 piksel çözünürlükte fotoğraf ve Full HD 30 FPS video çekme gibi yetenekleri de oldukça tatmin edici. Görüntü kalitesi, renk doğruluğu ve düşük ışık performansının da tatmin edici seviyede olduğu söyleniyor.

Görüntüleme mühendisi Naush Patuck da Raspberry Pi GPU'sunun bu sensörün altından kalkabilecek güçte olduğunu belirtiyor. Ürünün satış fiyatı ise 25 dolar seviyesinde. Yaygın kullanım ile daha düşük maliyetli yüz tanıma sistemlerinin piyasaya çıkabileceğini öngörebiliriz.

http://www.engadget.com/2016/04/25/raspberry-pi-sony-camera-sensor/