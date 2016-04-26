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Raspberry Pi'ye 8 megapixellik Sony kamera desteği

Mini bilgisayar Raspberry Pi için yeni kamera aksesuarı satışa çıktı. Şirket bu kez kamera aksesuarı olarak 8 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX219 sensörün tercih etmiş.
3 yıl
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Diğer Elektronik Cihazlar
Oğuz Avcı
Editör
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Raspberry Pi denildiğinde aklımıza ufacık boyutlardaki mütevazı bir sistem geliyor. Her ne kadar gücü sınırlı olsa da özellikle geliştiriciler tarafından ilgiyle karşılanan bu sistem her yıl güncellenerek gücüne güç katmaya da devam ediyor. İlk model çıktığında geliştiricilerin yapabileceklerini çoğaltmak için 5 MP'lik Omnivision sensörünü satışa sunmuştu, şimdi ise kamera modülü yenilendi.
Raspberry Pi için artık 8 MP'lik Sony IMX219 sensörü de satışa sunuldu. Sony'den yüklü miktarda alım yapan Raspberry, bu sayede hem fiyatı düşük tutabiliyor hem de sensörü uzun süre boyunca stoktan satabiliyor. Sensörün 3280 x 2464 piksel çözünürlükte fotoğraf ve Full HD 30 FPS video çekme gibi yetenekleri de oldukça tatmin edici. Görüntü kalitesi, renk doğruluğu ve düşük ışık performansının da tatmin edici seviyede olduğu söyleniyor. 
Görüntüleme mühendisi Naush Patuck da Raspberry Pi GPU'sunun bu sensörün altından kalkabilecek güçte olduğunu belirtiyor. Ürünün satış fiyatı ise 25 dolar seviyesinde. Yaygın kullanım ile daha düşük maliyetli yüz tanıma sistemlerinin piyasaya çıkabileceğini öngörebiliriz.

http://www.engadget.com/2016/04/25/raspberry-pi-sony-camera-sensor/ Yorum Yaz
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*siteci* 3 yıl en beğenilen
DonanımHaber'in Raspberry Pi projelerini tanıtması ve yapılışını bizlere öğreten tutorialler hazırlaması çok güzel olurdu.
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Çağdaş 2 yıl
Şu sıralar fena raspberry pi'ye sardım. Ama yazılım ve elektronik olarak bilgim hiç yok gibi :( Ama bir kaç tutorial fena cezbediyor.
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LeonHotsky 2 yıl
Pahalı,raspim var ve yapacakların sınırlı eğer ekstra bir ekranın yoksa.Ekranın varsa bu kamerayla birlikte gopro türevine dönüştürmek bike mümkün.
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zdniz 3 yıl
25 dolar bir kamera için pahalı diğilmi.
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Haşin_ErKeK 2 yıl zdniz
Kamera değil komple ürün 25 dolar.
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*siteci* 3 yıl en beğenilen
DonanımHaber'in Raspberry Pi projelerini tanıtması ve yapılışını bizlere öğreten tutorialler hazırlaması çok güzel olurdu.
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bilecuk 3 yıl
"Raspberry" kelimesi haberde sürekli Rasperry olarak yazılmış. Düzeltilirse daha iyi olur.
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Okisht 3 yıl bilecuk
Teşekkürler
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