eSpor endüstrisi 2016 yılında 500 Milyon dolar sınırını zorlayacak

eSpor günümüzün en popüler spor dallarından birisi. Özellikle büyük turnuvalar 1 Milyona yakın izleyici ekran başına toplamayı başarabiliyorlar. Bu kalabalık topluluk ise sektörün büyümesine önemli bir katkıda bulunuyor.

PwC ( Tam adı PricewaterhouseCoopers olan finansal hizmet firması) ise 2016 eSpor odaklı yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Espor gelirleri %43 gibi önemli bir oranda yükselerek sıçrama yaşayacak. Bu sıçramanın ardından sektörün 2016 yılı hacminin 463 Milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Rapor sektöre ilişkin ilginç bazı bilgiler de barındırıyor. Bir kaç örnek vermek gerekirse analize göre en popüler eSpor oyunu League of Legends(LOL), ancak izleyicilerin %63'lük önemli bir kısmı FPS turnuvalarını LOL'e tercih edeceğini söylüyor. Bunun dışında eSpor'u takip eden kitlenin %57'si kendini hardcore oyuncu olarak tanımlıyor. Ankete katılan kadınlar ise eSpor'a erkeklere göre daha müdahil olduklarını belirtiyor. Bu sonuç da aslında eSpor'un erkek odaklı bir spor haline gelmeye başladığını kanıtlıyor.

eSpor'un spor olarak kabul görüp görmeyeceği ise hala tartışma konusu. Son olarak ABD eski Ulusal Basketbol Birliği sorumlusu David Stern "eSpor tabii ki gerçek bir spor olarak sayılmalı çünkü o da spor salonlarını ve stadyumları tıka basa doldurabiliyor. Ayrıca oluşturulan internet yayın altyapısı (Twitch) sayesinde bir çok kişi bu sporları takip edebiliyor." dedi. Sizlerin eSpor'a bakış açısı nedir? Sektörün büyümesi ne kadar devam eder? eSpor'lar gerçek bir spor olarak kabul edilmeli mi?

http://www.engadget.com/2016/04/21/esports-will-be-a-500-million-industry-in-2016/