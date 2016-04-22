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eSpor endüstrisi 2016 yılında 500 Milyon dolar sınırını zorlayacak

Hızla yaygınlaşan eSpor endüstrisi her yıl rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. PwC'nin yayınladığı rapora göre Esporda bu yıl %43'lük önemli bir artış bekleniyor.
3 yıl
3,3b
1
28
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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eSpor günümüzün en popüler spor dallarından birisi. Özellikle büyük turnuvalar 1 Milyona yakın izleyici ekran başına toplamayı başarabiliyorlar. Bu kalabalık topluluk ise sektörün büyümesine önemli bir katkıda bulunuyor.
PwC ( Tam adı PricewaterhouseCoopers olan finansal hizmet firması) ise 2016 eSpor odaklı yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Espor gelirleri %43 gibi önemli bir oranda yükselerek sıçrama yaşayacak. Bu sıçramanın ardından sektörün 2016 yılı hacminin 463 Milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Rapor sektöre ilişkin ilginç bazı bilgiler de barındırıyor. Bir kaç örnek vermek gerekirse analize göre en popüler eSpor oyunu League of Legends(LOL), ancak izleyicilerin %63'lük önemli bir kısmı FPS turnuvalarını LOL'e tercih edeceğini söylüyor. Bunun dışında eSpor'u takip eden kitlenin %57'si kendini hardcore oyuncu olarak tanımlıyor. Ankete katılan kadınlar ise eSpor'a erkeklere göre daha müdahil olduklarını belirtiyor. Bu sonuç da aslında eSpor'un erkek odaklı bir spor haline gelmeye başladığını kanıtlıyor.
eSpor'un spor olarak kabul görüp görmeyeceği ise hala tartışma konusu. Son olarak ABD eski Ulusal Basketbol Birliği sorumlusu David Stern "eSpor tabii ki gerçek bir spor olarak sayılmalı çünkü o da spor salonlarını ve stadyumları tıka basa doldurabiliyor. Ayrıca oluşturulan internet yayın altyapısı (Twitch) sayesinde bir çok kişi bu sporları takip edebiliyor." dedi. Sizlerin eSpor'a bakış açısı nedir? Sektörün büyümesi ne kadar devam eder? eSpor'lar gerçek bir spor olarak kabul edilmeli mi?

http://www.engadget.com/2016/04/21/esports-will-be-a-500-million-industry-in-2016/ Yorum Yaz
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TITAN 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de her şeye tanımadan ... atma heveslisi, dalga geçen insanlar sürüsü var.

bundan seneler sonra ''ulan biz nerede hata yapıyoruz'' diye diğer spor dallarında olduğu gibi hayıflanır dururuz.

evet bildiğimiz spor değil, vücuda hiçbir katkısı yok. ancak zannımca sen futbolu ''ulan adamlar ne de güzel vücutlarını geliştiriyor'' diye izlemiyorsun. basketbolu ''lan ne de sağlık yaşıyorlar'' diye sevmiyorsun. bunlar birer şov.

daha şu anda canlı yayında milyonlara varan izleyici kitlesi ve çoğu oyunda daha gelişme aşamasında olan bir şeye ilgisi olanları yönlendirmek yerine; ''gidin insan tanıyın ... asosyalleri afkşlskaflşak'' demek en güzel yol.

takıldığınız nokta bunun e-spor olması ise siz mahmut deyin. başlıkta bunun bir spor olup olmadığı değil, neden gelişmediği sorgulanıyor. cevabı da direkt veriyorsunuz siz.

Alıntıdır.
Türkiye'de her şeye tanımadan ... atma heveslisi, dalga geçen insanlar sürüsü var.bundan seneler sonra ''ulan biz nerede hata yapıyoruz'' diye diğ...
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PagRyze 3 yıl
Satrancta,esporda spor olarak kabul edilmeli bence.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Umut K. 3 yıl senbenlekal
senbenlekal
insanlar sporla beden eğitimini karıştırıyor. spor illa atlamak zıplamak değil

Vikipedi spor sayfasından alıntı : Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktivite

E tamam fiziksel aktivite diyor, bilgisayar basında oturmak mı fiziksel aktivite?

Bu tarz oyunların spor olmasına karşıyım.
senbenlekalinsanlar sporla beden eğitimini karıştırıyor. spor illa atlamak zıplamak değilVikipedi spor sayfasından alıntı :...
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acbold 3 yıl
E-spor içerisinde yer almak için "asosyal ve obez" olma koşulunu yerine getirmenin gerekli olduğunu sanan geri zekalı insanlara e-spor anlatmak ile neden uğraşıldığını halen anlamıyorum. Zamanla herkesin kabullenmek zorunda olacağı bir şey e-spor kavramı. Dünya kabullendi ve bizim gibi 3.dünya ülkelerinde elbet bir gün kabul görecek.
Mesut çevik e-spor ile ilgili konuşmaları saçmalık. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. E-spor karalıyor fakat oyun yapımına yönelmeyi destekliyor. Mantıksız bir olay. Oyunlar için kitleyi yok ettikten sonra yaptığın oyunları kime satacaksın ?
1 Yanıt Yanıtla
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Speed-Step 3 yıl acbold
acbold
E-spor içerisinde yer almak için "asosyal ve obez" olma koşulunu yerine getirmenin gerekli olduğunu sanan geri zekalı insanlara e-spor anlatmak ile neden uğraşıldığını halen anlamıyorum. Zamanla herkesin kabullenmek zorunda olacağı bir şey e-spor kavramı. Dünya kabullendi ve bizim gibi 3.dünya ülkelerinde elbet bir gün kabul görecek.
Mesut çevik e-spor ile ilgili konuşmaları saçmalık. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. E-spor karalıyor fakat oyun yapımına yönelmeyi destekliyor. Mantıksız bir olay. Oyunlar için kitleyi yok ettikten sonra yaptığın oyunları kime satacaksın ?

Merhaba,

Espor kavramı olmadan önce de oyun yapılıyor satılıyordu. Ne kitlesinden söz ediyorsunuz. 2 yarışma kazanıp hayatımı idame ettirecek para kazanacağım diye evlere kapanıp oyun oynayan genç arkadaşlar ise bu kitle toplasan oyun sektörünün %1i etmez.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Spor nedir?
Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktivite.
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Master_Evil 3 yıl
geçenlerde lol finalini digiturkte verdiler, keşke herkesin izleyebileceği kanallarda olsa daha çok tanıtılır
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Jackpot TT 3 yıl
Doktor olup 16 saat üzerine nöbet ile çalışacağıma, analist oldum. Göbek bağladım ama işim raat maaşım bol.
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The_North_Face 3 yıl
Bu tarz oyunların spor olmasına karşıyım çok düz bir yaklaşım. Kendim CS için konuşacak olursam belkide Dünya'daki en çok takım oyunu olma özelliğine sahip oyun. Hani derler ya bir adamı tanıyacaksan ya seyahatte, ya alışverişte, bir de buna cs oynarkeni ekle. Takım nasıl olunur yendiğinde iki saat böbürlenme, yenildiğinde birbirini suçlama duygusunu nasıl körertirsin başarı kazandıkça egon nasıl törpülerinir bunlar bu tip oyunlarda öğrenilecel şeyler. 1.6 zamanında bir takımda 5.5 sene oynadım takım oyunu nedir, nasıl oynanır, adam gibi, centilmenlik içerisinde, rakibe saygılı bir ortam nasıl oluşur bunu öğrendim farklı zamanlarda takımlarında bulunudğum 7 tane zamaınıda ikinci aile olarak gördüğüm arkadaşlar kazandım. Ayıptır söylemesi de bunun nesi kötü, tam manasıyla bir spor.

Bugün bir santranç turnuvası spor dalı altındaysa, espor'da gayet tabi spor olur.
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kokomoko 3 yıl
Beşiktaşımmm oleeyyyyyyy..!!!
bjk.com.tr/...
bjk.com.tr/...
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DraGonS 3 yıl
Spor dediğiniz futbol spor mu ki, bilgisayar oyunlarının spor olmasına karşısınız?

Futbol dediğiniz şeyin spor olmaktan çıktığını 6 yaşındaki veled bile idrâk edebiliyor. Elinde bira, arkadasında bir avuç çocuğu "TARAFTARIZ" diye toplayıp, uyuşturucu ile kafayı bulup(kimi esrar çeker kimi elinde bıçak ve bira stad önünde taraftarlık yapar),

aynı yoldan geçen karşı takım taraftarını gözümün önünde dövenleri görünce futbol'un spor olmadığını çok ne şekilde hatırlarım.
Tek sebebi de karşı takımı tutmak gibi bir eğlence anlayışı olan insanlara küfür edip, kışkırtıp, kafalarına taş atan futbol SPOR'UNUN (endüstrisi diyelim) taraftarlarını, espor'un taraftarları ile karşılaştırmamak lazım.

En azından insanlara zararı yok, küfür kıyamet kavga yok, çoluk çocuğa stad kenarında esrar çektiren yok, adam döven yok.

11 kişinin spor yaptığı takımların yüzmülyonlarca TL 'yi taraftar aşkına! kullandığı endüstri'nin neresi SPOR LAN? Şu süperlig'deki takımların paraları fakirlere harcansa ülkede açlık diye birşey kalmaz. Spor ahlaklı olmak değil miydi? Tamam futbol gereksiz felan demiyorum ama spor olmaktanda çıkalı çok oldu geçin bu ayakları.

"TAKIMIMI DESTEKLERİİİİİEAAAAAAAÖÖÖÖMMMMMM!!!!!" diye yüzlerce TL para harcayan kitle ile espor'u izlemeye çalışan kitleyi karşılaştırmaya bile gerek yok. O futbol takımını şuuursuzca savunanlar "ölümüne yanındayız! mezara kadar! damarımızı kesseniz XXX akar..." şu an ülkenin siyasetinide aynı şekilde savunuyorlar. Sebep sonuç ilişkisi 0! Sadece renkleri uğruna, 10 milyon euro almış futbolcusu uğruna o takımı tutanlar ne kadar spor yapmayı seviyor öyle.

Siz gidin takımınızı burada bize hakaret ettiğiniz gibi destekleyin, burada espor'a bok attığınız gibi, stadda küfür ederek SPOR! yapmaya devam edebilirsiniz. Size karışan yok spor meraklısı, ahlaklı insanlar sizi!!!!

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efemelih 3 yıl
Üyelerimizden biri motorsporları için fiziki kulanım baskın degil gibi bir kelime kullanmış. Sanırım şaka yapmak istemiş eger şaka degilse çok üzücü.
Kaldiki zaten otomobil, motorsiklet vb olan her spor motorsporları olarak geçer.
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V4LKyR 3 yıl
Dota 2.
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StormLight 3 yıl
Millet olarak mühendislik ve doktorluk hayatımızı kurtaracak olan meslek olarak düşündüğümüz için espor da pek gelişme kaydeden taraf olacağımızı düşünmüyorum.

Espor bu kadar gelişmesine katkıda bulunan ülke kore olmuştur. Hükümetin de bu alanda gelişmesi için okullarda starcraft dersi verdiğini biliyorum. (10 sene önce duydum.)
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TITAN 3 yıl
Türkiye'de her şeye tanımadan ... atma heveslisi, dalga geçen insanlar sürüsü var.

bundan seneler sonra ''ulan biz nerede hata yapıyoruz'' diye diğer spor dallarında olduğu gibi hayıflanır dururuz.

evet bildiğimiz spor değil, vücuda hiçbir katkısı yok. ancak zannımca sen futbolu ''ulan adamlar ne de güzel vücutlarını geliştiriyor'' diye izlemiyorsun. basketbolu ''lan ne de sağlık yaşıyorlar'' diye sevmiyorsun. bunlar birer şov.

daha şu anda canlı yayında milyonlara varan izleyici kitlesi ve çoğu oyunda daha gelişme aşamasında olan bir şeye ilgisi olanları yönlendirmek yerine; ''gidin insan tanıyın ... asosyalleri afkşlskaflşak'' demek en güzel yol.

takıldığınız nokta bunun e-spor olması ise siz mahmut deyin. başlıkta bunun bir spor olup olmadığı değil, neden gelişmediği sorgulanıyor. cevabı da direkt veriyorsunuz siz.

Alıntıdır.
Yanıtla +11
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ugurr999 3 yıl
Umut K.
senbenlekal insanlar sporla beden eğitimini karıştırıyor. spor illa atlamak zıplamak değil Vikipedi spor sayfasından alıntı : Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktivite
E tamam fiziksel aktivite diyor, bilgisayar basında oturmak mı fiziksel aktivite? Bu tarz oyunların spor olmasına karşıyım.

BU da TDK'nın spor tanımı: ''Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü'' yani tdk zihni geliştirme amacındaki eylemleri de katıyor. Bu da vikipedideki spor tanımının devamı: '' Bazı kesimler, yalnızca zihinsel yeteneklere dayalı bazı masa oyunlarını da spor olarak kabul edilmektedir. Günümüzde, kendine has kuralları ve oynayış biçimi olan yüzlerce spor bulunmaktadır.'' Yani satranç,dama gibi oyunları da spor tanımının içine katanlar var.
Ortada o sporu paketleyip ''Spormetre'' makinesinin içine sokup kesin sonucu(spor mu değil mi) söyleyebilen bir kurul olmadığına göre bu işler biraz da kabulle alakalı. Ben de fiziksel aktivite içermeyen(satranç,dama,e-spor) ve hatta fiziğin baskın olarak kullanılmadığı (otomobil yarışı,bilardo,engelli at yarışı vs) gibi sporların spor olarak kabul edilmesi kesinlikle saçma buluyorum. bunlar bana göre spor değil oyun!
Burada önemli olan husus bence tarafını seçip kendinle çelişmemek. Mesela sığ insanlardan beklendiği üzere biri çıkıp da satranç sırf daha havalı,ceket giyen orta yaşlı karizmatik abiler oynuyor,daha aristokratik bir görünümü var diye buna spor derken Starcraft oynayan iki sivilceli Korelinin yaptığına spor demezse bence saçmalamış,kendinle çelişmiş olur.
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Perseus4EveR 3 yıl
Valla sizin bunu spor olarak kabul edip etmediğiniz bir seyi değiştirmiyor. Adı üstünde e-spor. Buna alışsanız iyi olur :)
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