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AMOLED arka ekranlı Nubia X çerçevesiz tasarıma yeni bir yorum getirecek

Genelde ikinci arka ekranlarda e-mürekkep ekran tercih edilirken ZTE yüksek kaliteli bir AMOLED ekran koymuş. Böylece ön ekranda kamera kaldırılarak çerçevesiz bir tasarım elde edilmiş.
7 ay
5,7b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon üreticileri, tüketici tarafında çok da olumlu bakılmayan çentik tasarımını ortadan kaybetmek için ilginç çözümler üretiyor. Çıkarılabilir ön kamera mekanizması, arka kısımda kızaklı ön kamera modülü, ekrana entegre ön kamera gibi pek çok çözüm gördük. ZTE ise bilindik bir yöntem kullanmış.

ZTE Nubia X özellikleri

Nubia X olarak internete sızdırılan amiral gemisi akıllı telefon çift ekrana sahip. Ön tarafta 6.26 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alırken arka kısımda ise 5.1 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Telefonun kalınlığı yaklaşık 8.6mm civarında. Yonga seti ise Snapdragon 845.

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Telefonda sadece arka kameranın olduğu tahmin ediliyor. Kullanıcı arka kamerayı çevirdiğinde AMOLED ekran üzerinden rahat bir şekilde özçekim yapabilecek. Böylece ön kamera ihtiyacı da kalmamış olacak. Arka ekranda ayrıca bildirimlerin yansıtılacağı veya farklı bilgilerin görülebileceği ifade ediliyor. Arka kamera 24MP+16MP çözünürlüğünde çift sensör barındıracak.

Normalde ikinci arka ekranların elektronik mürekkep teknolojisine sahip olduğunu ve böylece daha az enerji tükettiğini görüyorduk. ZTE ise AMOLED ekran koyarak enerji tüketimini önemli ölçüde arttıracak gibi. 3800mAh kapasiteli bataryada bazı optimizasyonlar yapılabilir. Elbette bunun tüketici tarafında nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Nubia X modeli 31 Ekim tarihinde tanıtılacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Dual-screen-Nubia-X-leak-selfies-rear-camera-oled-display_id109791 Yorum Yaz
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atilasat 7 ay en beğenilen
bu da bir çözüm.çentik olmasın da ne olursa olsun
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LooF 7 ay Bay Robot
Neden şarj dayanmasin ki ? İki ekrani ayni anda kullanmak zorunda degilsin.
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multeci 7 ay
selfie konusunda en iddialı telefon olacağı kesin.
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alp0007 7 ay
Çok yaratıcı bir fikir. Şeffaf, kaliteli kılıflar ile kullanılabilir.
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tugares 7 ay
Bu çözümü beğendim. Güç tüketimi konusunu halledebilirlerse kabul edilebilir bir yenilik olur benim için.
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kymelria 7 ay
Honor 7i tarzında bir kamera yapısı yaygınlaşmalı bence. Full özellikli arka kamerayı(kameraları) bir hareketle öne alabilirsin
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Bay Robot 7 ay
Buna şarj dayanmaz.
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LooF 7 ay Bay Robot
Neden şarj dayanmasin ki ? İki ekrani ayni anda kullanmak zorunda degilsin.
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atilasat 7 ay en beğenilen
bu da bir çözüm.çentik olmasın da ne olursa olsun
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Aslanhan. 7 ay
Gelde bunu kılıfla kullan.
Yere düşerse iki ekran birden kırılabilir.
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