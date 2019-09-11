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Razer'dan iPhone 11 için termal soğutma teknolojisine sahip kılıf

Razer, Apple'nın dün tanıttığı iPhone 11 serisi için termal soğutma teknolojisine sahip bir kılıf çıkardı. Razer Arctech, telefonu 6 dereceye kadar daha soğuk tutabiliyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Razer dün tanıtılan iPhone 11 serisi için Arctech adlı bir kılıf çıkardı. Razer Arctech'in en dikkat çekici yanı akıllı telefonun aşırı ısınmasını önlemek için tasarlanmış bir termal soğutma teknolojisine sahip olması.
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Kılıf, mikrofiber astar, ısıyı telefonun gövdesinden uzaklaştırmaya yardımcı olan Thermaphene katmanı ve ısıyı dağıtan delikli kaplama olmak üzere üç katmandan oluşuyor. Testler kılıfın iPhone'u 6 dereceye kadar daha soğuk tutmayı başardığını ortaya koydu.

İki farklı versiyonu var

Razer Arctech iki farklı verisyonda sunulacak: Slim ve Pro. Arctech Slim, standart düşmelere karşı koruma sağlayan daha ince bir yapıda tasarlandı. Arctech Pro ise telefonu 3 metreye kadar yüksekliklerden düşmeye karşı koruyabiliyor.
Yeni kılıflar satışa sunulmuş durumda. Arctech Slim versiyonu 29.99 dolar fiyat etiketine sahip. Arctech Pro ise 39.99 dolar karşılığında satılıyor. Razer Arctech aşağıdaki akıllı telefonlar için piyasaya sürüldü:
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • Razer Phone 2


https://press.razer.com/press-releases/iphone-cases-dont-get-any-cooler-than-the-razer-arctech/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Robot 1 sa.
30 birim kapış kapış satar...
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