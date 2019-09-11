Razer'dan iPhone 11 için termal soğutma teknolojisine sahip kılıf

Razer dün tanıtılan iPhone 11 serisi için Arctech adlı bir kılıf çıkardı. Razer Arctech'in en dikkat çekici yanı akıllı telefonun aşırı ısınmasını önlemek için tasarlanmış bir termal soğutma teknolojisine sahip olması.

Ayrıca Bkz.

"TENAA onayı alan Redmi 8A'nın görüntüleri yayınlandı"

Kılıf, mikrofiber astar, ısıyı telefonun gövdesinden uzaklaştırmaya yardımcı olan Thermaphene katmanı ve ısıyı dağıtan delikli kaplama olmak üzere üç katmandan oluşuyor. Testler kılıfın iPhone'u 6 dereceye kadar daha soğuk tutmayı başardığını ortaya koydu.

İki farklı versiyonu var

Razer Arctech iki farklı verisyonda sunulacak: Slim ve Pro. Arctech Slim, standart düşmelere karşı koruma sağlayan daha ince bir yapıda tasarlandı. Arctech Pro ise telefonu 3 metreye kadar yüksekliklerden düşmeye karşı koruyabiliyor.

Yeni kılıflar satışa sunulmuş durumda. Arctech Slim versiyonu 29.99 dolar fiyat etiketine sahip. Arctech Pro ise 39.99 dolar karşılığında satılıyor. Razer Arctech aşağıdaki akıllı telefonlar için piyasaya sürüldü:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Razer Phone 2

https://press.razer.com/press-releases/iphone-cases-dont-get-any-cooler-than-the-razer-arctech/