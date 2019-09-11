TENAA onayı alan Redmi 8A'nın görüntüleri yayınlandı

Hafta başında M1908C3IG ve M1908C3KG model numaralı telefonlar Tayland'ın NBTC telekomünikasyon kurumu tarafından sırasıyla Redmi 8 ve Redmi 8A olarak sertifikalandırılmıştı.

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Şimdi de model numarası M1908C3KE olan yeni bir Redmi marka telefon, Çinli TENAA kurumundan onay aldı. Telefonun tasarımı Redmi 8A'nın bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.

6.2 inç ekran ve 5.000 mAh pil

TENAA görüntülerine bakılırsa akıllı telefon damla çentikli ekran taşıyacak. Mavi renkteki cihazın arka panelinde tek kamera ve hemen altında LED flaş yer alıyor. Listede ne yazık ki M1908C3KE'nin teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok.

Redmi 8A'nın 6.2 inçlik HD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca 3 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi sunacağına yönelik bilgiler var. Snapdragon 439 yonga seti ile güçlendirilecek cihazın 5.000 mAh pil içereceği bildiriliyor.