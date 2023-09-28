Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivaldi tarayıcı, reklam engelleme özelliğiyle iOS için çıktı

    Vivaldi tarayıcı iOS için bir süredir test ediliyor. Beta sürecinin ardından iPhone ve iPad'ler için yayınlandı. Reklam engelleme özellikli mobil tarayıcı arayanlar için yeni seçenek.
    vivaldi tarayıcı ios için çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivaldi tarayıcı artık App Store’dan indirilebiliyor ve Android ve masaüstü kullanıcıların bir süredir keyifle kullandığı özellikleri de beraberinde getiriyor. Masaüstü stili sekme çubuğu ile diğer mobil tarayıcılardan ayrılan Vivaldi, yerleşik reklam ve takip önleme özelliğiyle geliyor.

    Vivaldi iOS özellikleri

    • Reklam engelleyici
    • Takip önleyici
    • Masaüstü benzeri sekmeler
    • Şifreli senkronizasyon
    • Notlar
    • Yer imleri
    • Okuma listeleri
    • Özel uygulama simgesi
    • Arama motorunu değiştirme

    Vivaldi de diğer iOS tarayıcıları gibi WebKit motorunu kullanıyor. Tarayıcı, masaüstü benzeri sekme çubuğuyla dikkat çekiyor. Sekme değiştiricilere gitmeden başka hangi sekmelerin açık olduğunu görebiliyorsunuz. Bu görünüm ayarlardan kapatılabiliyor. Sekme değiştirici, açık sekmeler, gizli sekmeler, senkronize edilmiş sekmeler ve son kapatılan sekmelere erişmenizi sağlıyor. Sekme değiştiriciye basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde yeni veya gizli sekme açılabiliyor, açık sekme kapatılabiliyor.

    Yeni boş sekme sayfasında yer imleri gösteriliyor; bunları tercihinize göre özelleştirebiliyorsunuz. iOS için Vivaldi, kullanışlı not alma özelliği ve okuma listesi özelliği de sunuyor. Bu özellikler masaüstü tarayıcıyla senkronize ediliyor. Yerleşik reklam engelleyici, takip önleme, özel uygulama simgeleri, arama motorları arasında geçiş yapma, tarayıcının diğer özellikleri arasında.

    Vivaldi’nin iPad sürümünde yer imleri, okuma listeleri, geçmiş ve notlar gibi öğelere erişmenizi sağlayan kenar çubuğu bulunuyor.

    Vivaldi Powerful Web Browser Vivaldi Powerful Web Browser Vivaldi Powerful Web Browser Vivaldi Powerful Web Browser Utilities Ücretsiz 173,9 MB

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kasıktan ses gelmesi neden olur bağlı cihaz usb"den şarj oluyor nasıl kapatılır hemşirelik mi mühendislik mi arabanın direksiyonu sağa sola çevirince gelen uğultu tetradox neden ayakta içilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL
    Lenovo V15 G2 ITL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız