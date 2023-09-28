Tam Boyutta Gör Vivaldi tarayıcı artık App Store’dan indirilebiliyor ve Android ve masaüstü kullanıcıların bir süredir keyifle kullandığı özellikleri de beraberinde getiriyor. Masaüstü stili sekme çubuğu ile diğer mobil tarayıcılardan ayrılan Vivaldi, yerleşik reklam ve takip önleme özelliğiyle geliyor.

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Vivaldi iOS özellikleri

Reklam engelleyici

Takip önleyici

Masaüstü benzeri sekmeler

Şifreli senkronizasyon

Notlar

Yer imleri

Okuma listeleri

Özel uygulama simgesi

Arama motorunu değiştirme

Vivaldi de diğer iOS tarayıcıları gibi WebKit motorunu kullanıyor. Tarayıcı, masaüstü benzeri sekme çubuğuyla dikkat çekiyor. Sekme değiştiricilere gitmeden başka hangi sekmelerin açık olduğunu görebiliyorsunuz. Bu görünüm ayarlardan kapatılabiliyor. Sekme değiştirici, açık sekmeler, gizli sekmeler, senkronize edilmiş sekmeler ve son kapatılan sekmelere erişmenizi sağlıyor. Sekme değiştiriciye basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde yeni veya gizli sekme açılabiliyor, açık sekme kapatılabiliyor.

Yeni boş sekme sayfasında yer imleri gösteriliyor; bunları tercihinize göre özelleştirebiliyorsunuz. iOS için Vivaldi, kullanışlı not alma özelliği ve okuma listesi özelliği de sunuyor. Bu özellikler masaüstü tarayıcıyla senkronize ediliyor. Yerleşik reklam engelleyici, takip önleme, özel uygulama simgeleri, arama motorları arasında geçiş yapma, tarayıcının diğer özellikleri arasında.

Vivaldi’nin iPad sürümünde yer imleri, okuma listeleri, geçmiş ve notlar gibi öğelere erişmenizi sağlayan kenar çubuğu bulunuyor.

Vivaldi Powerful Web Browser Utilities Ücretsiz 173,9 MB

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Vivaldi tarayıcı, reklam engelleme özelliğiyle iOS için çıktı