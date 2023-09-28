Vivaldi tarayıcı, reklam engelleme özelliğiyle iOS için çıktı

Vivaldi iOS özellikleri
- Reklam engelleyici
- Takip önleyici
- Masaüstü benzeri sekmeler
- Şifreli senkronizasyon
- Notlar
- Yer imleri
- Okuma listeleri
- Özel uygulama simgesi
- Arama motorunu değiştirme
Vivaldi de diğer iOS tarayıcıları gibi WebKit motorunu kullanıyor. Tarayıcı, masaüstü benzeri sekme çubuğuyla dikkat çekiyor. Sekme değiştiricilere gitmeden başka hangi sekmelerin açık olduğunu görebiliyorsunuz. Bu görünüm ayarlardan kapatılabiliyor. Sekme değiştirici, açık sekmeler, gizli sekmeler, senkronize edilmiş sekmeler ve son kapatılan sekmelere erişmenizi sağlıyor. Sekme değiştiriciye basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde yeni veya gizli sekme açılabiliyor, açık sekme kapatılabiliyor.
Yeni boş sekme sayfasında yer imleri gösteriliyor; bunları tercihinize göre özelleştirebiliyorsunuz. iOS için Vivaldi, kullanışlı not alma özelliği ve okuma listesi özelliği de sunuyor. Bu özellikler masaüstü tarayıcıyla senkronize ediliyor. Yerleşik reklam engelleyici, takip önleme, özel uygulama simgeleri, arama motorları arasında geçiş yapma, tarayıcının diğer özellikleri arasında.
Vivaldi’nin iPad sürümünde yer imleri, okuma listeleri, geçmiş ve notlar gibi öğelere erişmenizi sağlayan kenar çubuğu bulunuyor.
Vivaldi Powerful Web Browser Utilities Ücretsiz 173,9 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.