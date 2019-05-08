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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell'in yerli e-posta servisi, AFAD tarafından kullanılmaya başlandı

Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması doğrultusunda yerli e-posta sistemini hayata geçiren Turkcell, ilk olarak AFAD ile anlaştı. AFAD bünyesindeki 7 bin kullanıcı artık yerli e-postayı kullanacak.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Turkcell'in yerli e-posta servisi, AFAD tarafından kullanılmaya başlandı
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Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve korunması misyonuyla yola çıkan Turkcell, bu konuda önemli bir hamleyi daha gerçekleştirdi. Dijital operatör Turkcell, Türkiye’nin yerli ve milli e-posta sistemini hizmete sundu.

Turkcell dijital ürün ve servisler çatısı altında yer alan yerli e-posta, kamu kurumlarından ilk kez İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) hayata geçirildi. AFAD bünyesindeki 7 bin kullanıcı Turkcell’in yerli e-posta sistemini kullanmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yerli e-posta hizmetimizle, dijital servisler, arama motoru ve veri merkezleri çatısı altında, Türkiye’nin verisine sahip çıkıyoruz. Yerli e-posta sayesinde güvenli bir yurt içi iletişim ağı kurulmuş oluyor.

Yerli e-postanın en büyük katkısı verimizin Türkiye'de kalması

En ileri teknolojiler ve açık sistemlerle geliştirilen e-posta hizmetini, kamu kurumlarında ilk olarak AFAD işbirliğiyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli e-postanın en büyük katkısı, verimizin Türkiye’de kalması, lisans maliyet yükünün düşürülmesi ve diğer kamu kurumlarına referans olacak anahtar bir proje olmasıdır” şeklinde konuştu.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında kendi imkanları ve insan kaynağıyla ürettiği teknoloji ile yazılımları her alanda arttırdığına dikkat çekti. Çalışmalarını yerli yazılım ve modellerle sürdürmeye özen gösterdiklerinin altını çizen Güllüoğlu, “Yerli kaynaklarla geliştirilen E-Posta servisini Turkcell ile birlikte devreye aldık. Yerli ve açık kaynaklı bu e-posta servisine geçen ilk kamu kurumu olmak ne mutlu ki AFAD olarak bize nasip oldu” şeklinde konuştu.



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nefendim 1 hf. en beğenilen

zaferq
Bireysel olarak kullanmam, turkcell e-postalarımı okusun istemiyorum

Keşke sadece Turkcell okusa...
Yanıtla +9
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zaferq 1 hf.
Bireysel olarak kullanmam, turkcell e-postalarımı okusun istemiyorum
2 Yanıt Yanıtla +8
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Mobil Uzman 1 hf.
Keşke Turkcell Türklerin olsa. Turk Telekom'un hisselerinin çoğu hatta hepsi Turkiye'ye,Türklere ait,ama Turkcell'in sahibi malesef Turkler değil.Hisselerinin çoğu Rus,Finlandiya ve İsveç firmalarında.
Keşke Turkcell Türklerin olsa. Turk Telekom'un hisselerinin çoğu hatta hepsi Turkiye'ye,Türklere ait,ama Turkcell'in sahibi malesef Turkler değil.Hisselerinin ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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astegon 1 hf.
En ileri teknolojiler ve açık sistemlerle ....

Aaa ne kullanmışlar acaba, biri mail.afad.gov.tr 25. porta bağlanıp selamlaşabilir mi?
Sendmail olmasın da
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zaferq 1 hf.
Bireysel olarak kullanmam, turkcell e-postalarımı okusun istemiyorum
1 Yanıt Yanıtla +8
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nefendim 1 hf.

zaferq
Bireysel olarak kullanmam, turkcell e-postalarımı okusun istemiyorum

Keşke sadece Turkcell okusa...
Yanıtla +9
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Rachsuchtig 1 hf. zaferq
zaferq
Bireysel olarak kullanmam, turkcell e-postalarımı okusun istemiyorum

Gelin başkanım zaferq'nun e-postalarını okuyoruz.
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Mobil Uzman 1 hf.
Keşke Turkcell Türklerin olsa. Turk Telekom'un hisselerinin çoğu hatta hepsi Turkiye'ye,Türklere ait,ama Turkcell'in sahibi malesef Turkler değil.Hisselerinin çoğu Rus,Finlandiya ve İsveç firmalarında.
Yanıtla +5
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nefendim 1 hf.
Servisin adı AFAD gibi yazmışsın.
Editörün Türkçe imla eğitimine gönderilmesini talep ediyorum.
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beautifulwinners 1 hf. nefendim
Virgülde duraklama var. Burada virgülün işe yararlılığını daha iyi anlıyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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