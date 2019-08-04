Tesla, Model S ve Model X için yeniden ücretsiz şarj imkanı sunuyor

Tesla araç sahipleri uzun süre boyunca Supercharge istasyonlarından ücretsiz olarak yararlanmışlardı. Ancak daha sonrasında firma CEO’su Elon Musk, yaptığı açıklamayla ücretsiz şarj hizmetini 2017 yılında sonlandırdı. Bugün ise yeni Model S ve Model X araç alacaklara ücretsiz sınırsız şarj imkanının yeniden sunulacağı açıklandı.

Satışları arttırmaya yönelik

Model S ve Model X alanlara ücretsiz şarj hizmeti vermenin satışlara önemli bir katkısı olacaktır. Firmanın amacının da bu olduğu düşünülüyor. Düşen Model S ve Model X satışlarının, sınırsız şarj hizmetinin geri gelmesiyle artışa geçmesi bekleniyor. 2017 yılından bu yana Tesla araç sahiplerine yılda yalnızca 400 kWh ücretsiz şarj imkanı veriliyordu. Bu da yaklaşık 1600 km yol yapmaya yetiyordu.

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Yeniden kullanıcılara sunulacak olan sınırsız ücretsiz şarj hizmetinin herhangi bir bitiş tarihi olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklara göre kampanya için süre kısıtlaması olmayacak. Hatta Tesla’dan ikinci el Model S ve Model X satın alırsanız, bu araçlar için de sınırsız şarj hizmeti sunulacak. Yani Tesla sitesinden aracı aldığınız tarihi baz alarak yararlanabileceksiniz. Sitede, kullanıcılar satın alımlarını tamamlarken özet kısmında “Free unlimited Supercharging” yazısını görebiliyorlar.

https://www.theverge.com/2019/8/3/20752955/tesla-free-unlimited-charging-perk-model-s-x