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Razer'ın satın almasının ardından OUYA patronu istifa etti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer'ın satın almasının ardından OUYA patronu istifa etti

Konsol dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralama vaadiyle yola çıkmıştı OUYA. Kickstarter üzerinde 10 milyon dolardan fazla bağış toplayarak bir rekora imza attığında, Android'li oyun konsolu OUYA'nın vaadlerinde ciddi olduğu düşünülmüştü. 

Ancak o dönem Tegra 3 yongasetinin etrafındaki kara bulutlar ve konsolu ayakta tutacak ilgi çekici yapımların gecikmesi kısa süre içerisinde bu rüyayı bir kabusa çevirdi. Yongaseti tarafında herhangi bir güncellemeye yer verilmemesi, Tegra 4 ile Shield konsolunun piyasaya çıkması gibi etkenler OUYA'ya ilgiyi azalttı. Sonrasında da Razer'a satıldığı haberleri geldi.

OUYA'nın hayata atılış serüveninde en büyük katkıyı yapan ve Ives Behar gibi ünlü tasarımcıları yanına alarak dönemin en ilginç tasarımına imza atan patron Julie Uhrman, Razer'ın satın alma sürecini resmileştirdiği saatlerde firmadan ayrıldığını duyurdu.

Razer'ın OUYA ile ne tür planları olduğu bilinmiyor ancak firmanın yazılım bölümünü bünyesine katacağını açıkladı. Donanım bölümünün akibeti meçhul. Ancak Razer'ın hali hazırdaki Android işletim sistemli Forge TV mini konsoluna dahil edileceği tahmin ediliyor. 

OUYA projesine katılarak konsollarını almış olanlara 12 ay daha Razer tarafından servis garantisi verilecek. Ayrıca ilerleyen dönemde Forge TV ürünü de çeşitli indirim veya hediyelerle bu kullanıcılara sunulacak. OUYA ise hayal kırıklığı yaratmış Kickstarter projelerinden birisi olarak tarihe karışacak.  

http://techcrunch.com/2015/07/27/razer-confirms-ouya-acquisition/ Yorum Yaz
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tricore 4 yıl en beğenilen
sen 10 milyon sen milyar sen milyon sen bu parayı naptın Julie ?
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Parallel Killer 4 yıl
tricore
sen 10 milyon sen milyar sen milyon sen bu parayı naptın Julie ?

ahahhahahhaha
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tekno_gus 4 yıl
Firmayı nvidia seçimi batırdı olay net... Çok hızlı gelişen arm işlemci sektöründe çok eski bir işlemci kullandılar destek de alamadılar nvidia tarihi kazık attı yetmedi bu süreçte aldı bilgilerle shield tv box cıkardı ouya ya arkadan haçeri sapladı tabiri caizse

Not:nvidia yı ps, xbox, Nintendo yine kullanmadı acaba... :)))))
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demirparcasi 4 yıl
En başında kickstarterın büyük ölçüde bir dolandırıcılık altyapısı olduğunu söylemiştim. Buradaki ürünlerin büyük çoğunluğu göz boyama amaçlı. Tanıtılan ürünlerin sektörünü bilenler bu ürünlerin çoğunluğun aslında yenilikçi olmadığını veya, kullanışsız veya uygulanamaz olduğunu hemen görebilirler. Mesela tuhaf tasarımlı yenilikçi diye sunulan bir LED ampül vardı. Onun gibi Çin'de çok sayıda tasarım vardı. OUYA da öyleydi.
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xe17 4 yıl
Gamepad xbox one ve ps4 karışımı gibiymiş, az ovalleştirseler daha hoş görünürmüş.
Bu şekilde olmasa da farklılaştırılarak bu konsol yine kullanılacaktır
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tricore 4 yıl en beğenilen
sen 10 milyon sen milyar sen milyon sen bu parayı naptın Julie ?
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Rajeesh 4 yıl
zamanında saçma span kickstarter balonu olduğunu söylemiştik
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