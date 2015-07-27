Razer'ın satın almasının ardından OUYA patronu istifa etti

Konsol dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralama vaadiyle yola çıkmıştı OUYA. Kickstarter üzerinde 10 milyon dolardan fazla bağış toplayarak bir rekora imza attığında, Android'li oyun konsolu OUYA'nın vaadlerinde ciddi olduğu düşünülmüştü.





Ancak o dönem Tegra 3 yongasetinin etrafındaki kara bulutlar ve konsolu ayakta tutacak ilgi çekici yapımların gecikmesi kısa süre içerisinde bu rüyayı bir kabusa çevirdi. Yongaseti tarafında herhangi bir güncellemeye yer verilmemesi, Tegra 4 ile Shield konsolunun piyasaya çıkması gibi etkenler OUYA'ya ilgiyi azalttı. Sonrasında da Razer'a satıldığı haberleri geldi.





OUYA'nın hayata atılış serüveninde en büyük katkıyı yapan ve Ives Behar gibi ünlü tasarımcıları yanına alarak dönemin en ilginç tasarımına imza atan patron Julie Uhrman, Razer'ın satın alma sürecini resmileştirdiği saatlerde firmadan ayrıldığını duyurdu.





Razer'ın OUYA ile ne tür planları olduğu bilinmiyor ancak firmanın yazılım bölümünü bünyesine katacağını açıkladı. Donanım bölümünün akibeti meçhul. Ancak Razer'ın hali hazırdaki Android işletim sistemli Forge TV mini konsoluna dahil edileceği tahmin ediliyor.





OUYA projesine katılarak konsollarını almış olanlara 12 ay daha Razer tarafından servis garantisi verilecek. Ayrıca ilerleyen dönemde Forge TV ürünü de çeşitli indirim veya hediyelerle bu kullanıcılara sunulacak. OUYA ise hayal kırıklığı yaratmış Kickstarter projelerinden birisi olarak tarihe karışacak.

http://techcrunch.com/2015/07/27/razer-confirms-ouya-acquisition/